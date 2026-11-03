ZUS ujawnia niepokojące dane. Ponad 626 tysięcy płatników ma długi. Teraz ruszają wezwania do zapłaty
Ponad 626 tysięcy płatników składek miało zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To alarmujące dane dotyczące polskiego rynku pracy i przedsiębiorczości. ZUS uruchomił nowy sposób informowania o zaległościach, a wezwania do zapłaty trafiają bezpośrednio na konta w eZUS. Nawet niewielka niedopłata może oznaczać dodatkowe koszty, jeśli płatnik nie zareaguje odpowiednio szybko.
Problemy z opłacaniem składek nie dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw znajdujących się w poważnych tarapatach finansowych.
Czasami wystarczy pomyłka w przelewie, zapomniana wpłata albo chwilowy brak pieniędzy na rachunku.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ujawnił skalę problemu, który dotyczy setek tysięcy płatników i może pośrednio wpływać na sytuację finansową ich rodzin oraz pracowników.
Ponad 626 tysięcy zadłużonych. ZUS pokazuje skalę problemu
Według danych opublikowanych przez ZUS 9 marca 2026 roku Zakład obsługuje ponad 3,1 miliona aktywnych płatników składek.
Na koniec poprzedniego roku ponad 626 tysięcy z nich miało na swoim koncie zadłużenie.
To około jedna piąta wszystkich aktywnych płatników.
Innymi słowy, statystycznie mniej więcej co piąty płatnik miał wykazaną zaległość wobec ZUS.
Nie oznacza to jednak, że co piąta firma jest niewypłacalna.
Zakład podkreśla, że wiele zadłużeń dotyczy niewielkich kwot wynikających z błędnie wykonanych przelewów lub pominiętych wpłat.
Są jednak również poważniejsze przyczyny.
Zatory płatnicze, opóźnienia w realizacji zamówień i utrata płynności finansowej mogą prowadzić do narastania zaległości.
ZUS zmienia sposób działania. Wezwania przychodzą szybciej
Zakład zdecydował się na wdrożenie nowego systemu informowania płatników o nieuregulowanych zobowiązaniach.
Wcześniej przedsiębiorcy otrzymywali wiadomości na kontach eZUS o braku wpłaty.
Teraz procedura została rozszerzona.
Najpierw pojawia się informacja o zaległości, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero przy braku reakcji — upomnienie.
To oznacza, że ZUS może przypomnieć o niezapłaconej składce znacznie szybciej niż wcześniej.
Nowy system został najpierw przetestowany w kilku województwach, a następnie rozpoczęto jego wdrażanie w całym kraju.
Według ZUS w jednym z regionów objętych wcześniejszym wdrożeniem około 20 procent płatników uregulowało swoje zobowiązania po zastosowaniu nowego rozwiązania.
Nawet drobna zaległość może oznaczać kłopoty
Największym zagrożeniem jest ignorowanie narastającego zadłużenia.
Nieuregulowane składki mogą wiązać się z naliczaniem odsetek za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli płatnik nadal nie reaguje, sprawa może przejść do kolejnych etapów dochodzenia należności.
W określonych sytuacjach możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
To szczególnie trudna sytuacja dla osób prowadzących niewielkie firmy, których działalność zależy od regularnych wpływów od klientów.
Zaległość wynosząca kilkaset złotych nie oznacza automatycznie egzekucji. Jednak zignorowanie problemu może prowadzić do dodatkowych kosztów i poważniejszych konsekwencji.
Dlatego szybka reakcja ma ogromne znaczenie.
Nie musisz dostać tradycyjnego listu. Sprawdź eZUS
Nowe wezwania są kierowane na konta płatników w portalu eZUS.
ZUS informuje w nich między innymi:
- którego miesiąca rozliczeniowego dotyczy zaległość;
- jaki był termin płatności składek;
- ile wynosi kwota do uregulowania;
- czy zostały naliczone odsetki;
- na jaki indywidualny numer rachunku należy dokonać wpłaty.
Wezwania dotyczą zadłużenia za ostatni zamknięty miesiąc rozliczeniowy i są wysyłane płatnikom, którzy nie złożyli wniosku o układ ratalny.
Warto więc regularnie sprawdzać elektroniczną korespondencję z Zakładu.
Brak papierowego listu w skrzynce pocztowej nie oznacza, że na koncie eZUS nie pojawiła się ważna wiadomość.
ZUS podpowiada, jak nie przegapić wezwania
Nie trzeba codziennie logować się do portalu, aby sprawdzać nowe dokumenty.
Zakład przypomina o możliwości uruchomienia powiadomień SMS lub e-mail.
Po odpowiednim skonfigurowaniu ustawień płatnik może otrzymywać informację o pojawieniu się nowej korespondencji.
To proste rozwiązanie, które pozwala szybciej zareagować na nieoczekiwaną niedopłatę.
Ważne jednak, aby nie korzystać z podejrzanych linków przesyłanych w wiadomościach.
Najbezpieczniej samodzielnie wejść na oficjalną stronę ZUS i zalogować się do eZUS.
Co zrobić, jeśli nie masz pieniędzy na zapłatę składek?
Nie każda zaległość musi od razu prowadzić do poważnych problemów.
ZUS przewiduje rozwiązania dla płatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.
Jedną z możliwości jest złożenie wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty.
W określonych przypadkach można również ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek, których termin jeszcze nie upłynął.
Przyznanie ulgi nie następuje jednak automatycznie.
Zakład analizuje sytuację płatnika i ocenia możliwość zastosowania odpowiedniego rozwiązania.
Warto skontaktować się z doradcą do spraw ulg i umorzeń, zanim zaległości staną się trudne do opanowania.
Problem może dotknąć nie tylko przedsiębiorców
Zadłużenie wobec ZUS jest przede wszystkim zobowiązaniem płatnika składek.
Jednak trudności finansowe przedsiębiorstw mogą mieć szersze konsekwencje.
Jeżeli firma zmaga się z utratą płynności, może mieć problemy z terminowym regulowaniem także innych zobowiązań, w tym należności wobec kontrahentów.
W skrajnych przypadkach długotrwałe problemy finansowe mogą zagrozić dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Dlatego dane o ponad 626 tysiącach zadłużonych płatników są ważnym sygnałem również dla osób zatrudnionych w polskich firmach.
Nie oznaczają jednak, że setki tysięcy przedsiębiorstw stoją przed bankructwem. ZUS nie podał takich danych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub odpowiadasz za rozliczenia składek, sprawdź aktualne saldo na swoim koncie w eZUS.
Nawet jeśli wszystkie przelewy zostały wykonane, warto upewnić się, że zostały prawidłowo rozliczone.
W przypadku zaległości należy zweryfikować kwotę i przyczynę zadłużenia.
Jeżeli nie możesz zapłacić całej należności, sprawdź możliwość uzyskania ulgi.
Najgorszym rozwiązaniem jest pozostawienie problemu bez reakcji. Niewielka niedopłata może z czasem stać się znacznie większym obciążeniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.