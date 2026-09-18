ZUS właśnie robi przelewy. Do 2900 zł dostaniesz pełne 1978,49 zł. Powyżej tej kwoty pieniądze zaczynają znikać
We wrześniu ZUS wypłaca czternaste emerytury. Pełne dodatkowe świadczenie w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, ale nie każdy senior otrzyma taką kwotę. Kluczowa granica to 2900 zł brutto podstawowej emerytury lub renty. Po jej przekroczeniu zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”. Przy świadczeniu wyższym niż 4828,49 zł czternastka nie zostanie już wypłacona.
Wrzesień jest w tym roku miesiącem znacznie wyższych przelewów dla milionów emerytów i rencistów. ZUS wypłaca dodatkowe świadczenie automatycznie razem z podstawową emeryturą lub rentą.
Nie trzeba w tej sprawie składać żadnego wniosku ani zgłaszać się do placówki Zakładu.
1978,49 zł dostaną osoby do jednej granicy
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosi dokładnie:
1978,49 zł brutto.
To równowartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 roku.
Całą kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
I właśnie 2900 zł jest najważniejszą kwotą przy tegorocznych wypłatach.
Masz więcej niż 2900 zł? Czternastka zaczyna maleć
Po przekroczeniu tego progu nie następuje natychmiastowa utrata całej czternastki.
ZUS stosuje zasadę „złotówka za złotówkę”.
Oznacza to, że za każdą złotówkę, o którą podstawowa emerytura lub renta przekracza 2900 zł, dodatkowe świadczenie zostaje obniżone o złotówkę.
Przykład podany przez sam ZUS jest bardzo czytelny.
Osoba otrzymująca 3500 zł brutto emerytury przekracza limit o 600 zł.
Jej czternastka zostanie więc zmniejszona:
1978,49 zł – 600 zł = 1378,49 zł brutto.
Ile dostaniesz? Przykładowe wyliczenia
Mechanizm można pokazać na kilku prostych przykładach:
|Podstawowa emerytura/renta brutto
|Czternasta emerytura brutto
|2500 zł
|1978,49 zł
|2900 zł
|1978,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|4500 zł
|378,49 zł
|4800 zł
|78,49 zł
|4828,49 zł
|50 zł
To wyliczenia według ustawowej zasady „złotówka za złotówkę”. Faktyczna kwota przekazana na konto będzie niższa od wartości brutto, ponieważ od czternastki pobierane są składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.
Powyżej 4828,49 zł czternastki już nie będzie
Przepisy przewidują jeszcze jeden próg.
Czternasta emerytura nie jest wypłacana, jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” jej wysokość byłaby niższa niż 50 zł brutto.
ZUS wskazuje wprost, że w praktyce oznacza to brak dodatkowego świadczenia w przypadku emerytur i rent przekraczających:
4828,49 zł brutto miesięcznie.
Przy dokładnie 4828,49 zł świadczenia podstawowego czternastka wynosi jeszcze 50 zł. Po przekroczeniu tej wartości spadałaby poniżej ustawowego minimum i nie jest wypłacana.
ZUS wypłaca pieniądze właśnie teraz
Tegoroczne wypłaty rozpoczęły się 1 września.
Standardowe terminy przypadają na:
1, 6, 10, 15, 20 i 25 września.
Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają czternastkę 1 października.
Warto pamiętać o zasadzie stosowanej przez ZUS: jeżeli standardowy termin płatności wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, pieniądze są przekazywane wcześniej. Zakład potwierdza taką praktykę przy wypłatach emerytur i rent.
W 2026 roku 20 września przypada w niedzielę, dlatego osoby mające ten termin wypłaty mogą otrzymać pieniądze wcześniej.
Nie trzeba składać żadnego wniosku
To szczególnie ważne, bo przy dodatkowych świadczeniach regularnie pojawiają się próby oszustw.
Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu.
ZUS ma informacje o wysokości podstawowej emerytury lub renty i sam ustala, czy należy się pełna kwota, świadczenie pomniejszone czy czternastka nie przysługuje.
Senior nie musi płacić nikomu za „załatwienie czternastki”, składać specjalnego formularza ani przekazywać obcej osobie danych bankowych.
Czternastki nie zabierze komornik
ZUS zwraca również uwagę na ważne zabezpieczenie.
Czternasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczej. Nie jest również uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu.
Oznacza to, że dodatkowa wypłata nie powinna np. podnieść dochodu wykorzystywanego do oceny prawa do określonej pomocy tylko dlatego, że senior jednorazowo dostał czternastkę.
Nie każdy senior ją otrzyma
Poza kryterium wysokości świadczenia istnieje jeszcze jeden ważny warunek.
Czternastka nie przysługuje osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do podstawowej emerytury lub renty.
Dlatego sama informacja „jestem emerytem” nie oznacza automatycznie prawa do pełnych 1978,49 zł.
Najważniejsze są trzy liczby:
2900 zł – do tej wysokości przysługuje pełna czternastka,
1978,49 zł – pełna kwota dodatkowego świadczenia,
4828,49 zł – po przekroczeniu tej wysokości emerytury lub renty czternastka już nie zostanie wypłacona.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.