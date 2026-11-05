ZUS wydał ważny komunikat dla 6,1 mln Polaków. Chodzi o pieniądze i decyzje, które warto sprawdzić
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zakończeniu ogromnej akcji obejmującej ponad 6,1 miliona osób. Do emerytów i rencistów wysłano decyzje dotyczące dodatkowych pieniędzy. Łączna wartość przyznanych świadczeń przekroczyła 9,2 miliarda złotych. Nie wszyscy otrzymali jednak taką samą kwotę. Warto sprawdzić, co dokładnie wynika z dokumentu przesłanego przez ZUS.
ZUS zakończył wielką wysyłkę. Ponad 6 milionów decyzji
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował 29 października 2026 roku komunikat dotyczący czternastych emerytur.
Instytucja poinformowała, że zakończyła wysyłkę decyzji związanych z tegorocznym dodatkowym świadczeniem.
Łącznie ZUS przesłał ponad 6,1 miliona decyzji do emerytów i rencistów.
To jedna z największych akcji korespondencyjnych dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych.
Dokumenty informują o przyznaniu i wysokości czternastej emerytury za 2026 rok.
Co istotne, same pieniądze zostały już wypłacone. Trafiły do uprawnionych osób we wrześniu, razem z ich standardowymi emeryturami lub rentami.
Ponad 9,2 miliarda złotych. ZUS ujawnił skalę wypłat
Z najnowszego komunikatu wynika, że łączna wartość przyznanych czternastych emerytur wyniosła ponad 9,2 miliarda złotych brutto.
Po uwzględnieniu potrąceń do świadczeniobiorców trafiło ponad 7,5 miliarda złotych netto.
To ogromne środki, które zasiliły budżety milionów polskich gospodarstw domowych.
ZUS podkreślił również, że wypłaty odbywały się automatycznie.
Emeryci i renciści nie musieli składać żadnych wniosków, aby otrzymać czternastkę.
Świadczenie zostało przyznane na podstawie danych posiadanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Nie każdy dostał 1978,49 zł. Decydowała wysokość emerytury
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosiła 1978,49 zł brutto.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy uprawnieni otrzymali właśnie taką kwotę.
Pełne świadczenie przysługiwało osobom, których podstawowa emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto.
Powyżej tego progu obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”.
Oznacza to, że każda złotówka przekroczenia progu pomniejszała wysokość dodatkowego świadczenia o złotówkę.
Przykładowo:
|Emerytura lub renta brutto
|Czternastka brutto
|2500 zł
|1978,49 zł
|2900 zł
|1978,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|4500 zł
|378,49 zł
Przykładowe obliczenia według zasady „złotówka za złotówkę”, przy założeniu spełnienia pozostałych warunków ustawowych.
Czternastka nie była wypłacana, jeśli po pomniejszeniu jej wysokość wynosiła mniej niż 50 zł brutto.
Dlatego niektóre osoby otrzymały pełne świadczenie, inne niższą kwotę, a część emerytów nie zakwalifikowała się do wypłaty.
Otrzymałeś decyzję z ZUS? Sprawdź ważne informacje
Chociaż wypłaty czternastej emerytury już się zakończyły, warto dokładnie zapoznać się z otrzymaną decyzją.
Najważniejsze jest sprawdzenie wysokości przyznanego świadczenia oraz danych, na podstawie których została ustalona kwota.
Jeśli emeryt lub rencista uważa, że ZUS nieprawidłowo obliczył wysokość czternastki, może skorzystać z przewidzianej prawem procedury odwoławczej.
Co do zasady na odwołanie od decyzji ZUS przysługuje miesiąc od dnia jej doręczenia.
Nie jest to jeden wspólny termin dla wszystkich świadczeniobiorców. Liczy się data otrzymania konkretnej decyzji.
Informacja o sposobie i terminie odwołania powinna znajdować się w pouczeniu dołączonym do dokumentu.
Samo złożenie odwołania nie oznacza automatycznie przyznania wyższej kwoty. Konieczne jest ustalenie, czy decyzja została wydana prawidłowo.
Nie trzeba składać nowego wniosku o wypłatę
Ważne jest również wyjaśnienie, że komunikat ZUS nie oznacza rozpoczęcia kolejnej rundy wypłat.
Czternaste emerytury za 2026 rok zostały już przekazane we wrześniu.
Wysyłane decyzje stanowią formalne potwierdzenie przyznania świadczenia i ustalenia jego wysokości.
Nie trzeba składać dodatkowego wniosku tylko dlatego, że otrzymało się decyzję.
Nie należy również traktować pisma jako zapowiedzi kolejnej czternastki w listopadzie.
Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS
Przy okazji masowej korespondencji dotyczącej świadczeń warto zachować ostrożność.
Oszuści mogą wykorzystywać zainteresowanie dodatkowymi pieniędzmi i podszywać się pod pracowników instytucji publicznych.
Jeżeli ktoś telefonicznie lub przez SMS obiecuje dodatkową wypłatę i żąda podania hasła do bankowości, kodu autoryzacyjnego albo wykonania przelewu, należy zachować szczególną ostrożność.
Informacje dotyczące świadczeń najlepiej weryfikować bezpośrednio w ZUS, korzystając z oficjalnej strony internetowej, konta PUE/eZUS lub placówki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę i otrzymałeś w 2026 roku czternastą emeryturę, warto sprawdzić przesłaną decyzję.
ZUS zakończył wysyłkę ponad 6,1 miliona takich dokumentów.
Pełna kwota czternastki wynosiła 1978,49 zł brutto, ale przy świadczeniach przekraczających 2900 zł brutto była stopniowo pomniejszana.
Jeśli kwota w decyzji budzi wątpliwości, warto wyjaśnić je z ZUS i sprawdzić termin ewentualnego odwołania.
Warto także pomóc starszym członkom rodziny w zapoznaniu się z dokumentem, szczególnie jeśli mają trudności z interpretacją urzędowej korespondencji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.