ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze. Ci seniorzy dostaną 366 zł automatycznie do emerytury
Emeryci, którzy ukończyli 75. rok życia, mogą liczyć na wyższy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS automatycznie dopłaca do ich konta dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 366,68 zł. Starsze osoby nie muszą składać w tej sprawie żadnych wniosków ani pism – urzędnicy sami dopełnią formalności. Istnieją jednak wyjątki, w których wypłata może zostać zablokowana
Dodatek pielęgnacyjny to stałe wsparcie finansowe dla osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu lub osiągnęły odpowiedni wiek. Od 1 marca 2026 roku kwota tego świadczenia wynosi 366,68 zł i w tej wysokości będzie wypłacana aż do 28 lutego 2027 roku.
Największą grupą beneficjentów są seniorzy po 75. roku życia. ZUS przyznaje im te pieniądze „z urzędu”. Oznacza to, że po przekroczeniu tego progu wiekowego kwota dodatku zostaje automatycznie dopisana do regularnej emerytury lub renty, a seniorzy otrzymują wyższy przelew w swoim standardowym terminie płatności.
Młodsi też mogą zyskać, ale potrzebują wniosku
Ukończenie 75 lat to niejedyna droga do otrzymania dodatkowych pieniędzy. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku, dwukwalifikacyjne warunki nie muszą być spełnione jednocześnie. O pieniądze mogą ubiegać się również młodsi świadczeniobiorcy, o ile posiadają status osoby niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
W przypadku osób poniżej 75. roku życia procedura nie jest jednak automatyczna. Aby otrzymać wsparcie, należy:
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Złożyć do ZUS specjalny wniosek o wypłatę dodatku.
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Dołączyć zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia, które potwierdza ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji.
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Posiadać już wcześniej ustalone prawo do pobierania emerytury lub renty z ZUS.
Kiedy pieniądze trafiają na konto?
Ponieważ dodatek jest wypłacany łącznie ze świadczeniem głównym, seniorzy otrzymują go w standardowych dniach przelewów ZUS. Harmonogram wypłat realizowany jest w następujących dniach miesiąca:
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Kiedy ZUS może wstrzymać wypłatę?
Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo odmówić przyznania dodatku lub wstrzymać jego wypłatę, nawet jeśli senior spełnia kryterium wieku.
Dzieje się tak w momencie, gdy beneficjent przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez więcej niż dwa tygodnie w ciągu jednego miesiąca. Jeśli urzędnicy dowiedzą się o tym w trakcie rozpatrywania wniosku, zostanie on odrzucony. Jeśli natomiast informacja dotrze do ZUS już po fakcie, instytucja ma prawo zażądać od świadczeniobiorcy zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.