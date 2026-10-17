ZUS wypłaca prawie 7 tys. zł miesięcznie bez względu na staż pracy. Wystarczy spełnić ten jeden warunek
6938,92 zł brutto miesięcznie – tyle w 2026 roku wynosi świadczenie honorowe wypłacane osobom, które ukończyły 100 lat. Co istotne, pieniądze można otrzymywać nawet bez jednego przepracowanego dnia. Nie obowiązuje również kryterium dochodowe. Z danych ZUS wynika, że najwięcej uprawnionych mieszka na Mazowszu. Wyjaśniamy, kto otrzyma pieniądze automatycznie, a kto musi złożyć wniosek.
To jedno z najwyższych świadczeń przyznawanych seniorom w Polsce. Nie jest jednak przeznaczone dla wszystkich emerytów. Prawo do niego wiąże się przede wszystkim z osiągnięciem wyjątkowego wieku. Osoby, które ukończyły 100 lat i spełniają ustawowe warunki, mogą liczyć na comiesięczną wypłatę przez resztę życia.
Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Kwota została ogłoszona w oficjalnym komunikacie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 17 lutego 2026 roku.
ZUS wypłaca 6938,92 zł miesięcznie. Nie trzeba mieć nawet jednego dnia stażu pracy
Świadczenie honorowe, nazywane często emeryturą honorową, różni się od zwykłej emerytury. Nie jest obliczane na podstawie zgromadzonych składek, wysokości wcześniejszych zarobków ani liczby przepracowanych lat.
Oznacza to, że osoba, która przez kilkadziesiąt lat pracowała zawodowo, może otrzymać świadczenie honorowe w takiej samej wysokości jak ktoś, kto nigdy nie był zatrudniony. Warunkiem pozostaje ukończenie 100 lat życia i spełnienie wymagań przewidzianych w ustawie.
Ważną informacją jest również brak kryterium dochodowego. Wysokość otrzymywanej emerytury czy renty nie powoduje obniżenia świadczenia honorowego. Pieniądze można pobierać równolegle ze zwykłą emeryturą.
Nie ma przy tym możliwości otrzymywania kilku świadczeń honorowych jednocześnie. Nawet jeżeli senior pobiera emerytury lub renty z różnych systemów, przysługuje mu tylko jedno takie świadczenie.
Duża zmiana dla stulatków. Pieniądze rosną wraz z waloryzacją
Przez wiele lat wysokość emerytury honorowej zależała od momentu ukończenia 100 lat. Kwota ustalona w dniu jubileuszu pozostawała niezmienna przez kolejne lata. W rezultacie osoby, które przekroczyły setkę wcześniej, mogły pobierać niższe świadczenia niż osoby dopiero osiągające ten wiek.
Zmieniła to ustawa z 18 października 2024 roku o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2025 roku.
Przepisy ujednoliciły wysokość świadczenia i wprowadziły jego coroczną waloryzację. Podwyżka odbywa się w marcu, na zasadach stosowanych przy waloryzacji emerytur i rent.
W marcu 2026 roku kwota wzrosła z 6589,67 zł do 6938,92 zł brutto, czyli o 349,25 zł miesięcznie. W skali 12 miesięcy oznacza to ponad 4 tys. zł więcej.
Nowe zasady obejmują również seniorów, którzy ukończyli 100 lat przed wejściem w życie ustawy. Dzięki temu wysokość świadczenia nie zależy już od roku osiągnięcia tego wieku.
W 2027 roku ponad 7 tys. zł? Pojawiły się pierwsze prognozy
Kolejna waloryzacja świadczenia honorowego nastąpi w marcu 2027 roku. Jej ostateczna wysokość będzie zależała od wskaźnika waloryzacji ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W prognozach przywoływanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” pojawia się wskaźnik 3,48 proc. Przy takim wzroście świadczenie honorowe wyniosłoby około 7180,39 zł brutto miesięcznie.
To jednak wyłącznie szacunek, a nie ogłoszona przez ZUS stawka na 2027 rok. Ostateczna kwota będzie znana dopiero po ustaleniu wskaźnika przyszłorocznej waloryzacji.
Kto otrzyma pieniądze automatycznie, bez składania wniosku?
Większość stulatków nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, aby otrzymać świadczenie honorowe.
ZUS wyjaśnia, że pieniądze są przyznawane z urzędu osobom, które spełniają ustawowe warunki, w tym posiadają polskie obywatelstwo i mają prawo do określonych świadczeń emerytalno-rentowych.
W takich przypadkach właściwy organ emerytalny lub rentowy sam ustala uprawnienie do świadczenia. Może to być między innymi ZUS, KRUS albo odpowiedni organ emerytalny służb mundurowych.
Senior, który pobiera emeryturę lub rentę i spełnia warunki ustawy, co do zasady nie musi składać dodatkowego wniosku po ukończeniu 100 lat. Decyzja jest wydawana automatycznie.
Kto musi złożyć wniosek? Obowiązuje dodatkowy warunek
Inaczej wygląda sytuacja osób, które ukończyły 100 lat, ale nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych wymienionych w ustawie. One mogą otrzymać pieniądze po złożeniu odpowiedniego wniosku.
W takim przypadku trzeba spełnić dodatkowe wymagania. Senior musi posiadać polskie obywatelstwo oraz wykazać, że po ukończeniu 16. roku życia przez co najmniej 10 lat miał na terytorium Polski ośrodek interesów życiowych.
Chodzi o rzeczywiste związki z Polską, dotyczące życia osobistego lub gospodarczego. Sam brak zatrudnienia nie stanowi przeszkody w otrzymaniu świadczenia.
Wniosek należy skierować do ZUS. Prawo do pieniędzy ustala się od miesiąca jego złożenia, ale nie wcześniej niż od miesiąca ukończenia 100 lat. Dlatego z formalnościami nie warto zwlekać.
Jak otrzymać prawie 7 tys. zł z ZUS? Potrzebny formularz ESH
Osoby, które nie otrzymują świadczenia automatycznie, powinny złożyć wniosek ESH. Formularz udostępnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dokument można przekazać osobiście lub przez pełnomocnika w placówce ZUS, za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną przez PUE/eZUS, korzystając z pisma ogólnego do ZUS.
Niezbędne jest również oświadczenie dotyczące obywatelstwa polskiego oraz posiadania ośrodka interesów życiowych w Polsce przez wymagany okres. W przypadku skorzystania z oficjalnego formularza ESH odpowiednia treść oświadczenia jest uwzględniona w dokumentacji.
ZUS wskazuje, że wniosek można złożyć najwcześniej 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia.
W formalnościach może pomóc odpowiednio umocowany pełnomocnik. Nie trzeba zatem zakładać, że każdy stulatek musi osobiście udać się do placówki.
Mazowsze liderem. Setki stulatków otrzymują dodatkowe pieniądze
Najwięcej osób pobierających świadczenie honorowe mieszka w województwie mazowieckim. Potwierdzają to oficjalne dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowane 31 lipca 2026 roku.
W czerwcu ZUS wypłacał świadczenie honorowe 4262 osobom w całej Polsce. Z tej grupy aż 736 mieszkało na Mazowszu.
Województwo mazowieckie wyraźnie wyprzedziło pozostałe regiony. Drugie miejsce zajęło województwo śląskie, a trzecie dolnośląskie.
|Województwo
|Liczba świadczeń w czerwcu 2026 r.
|Mazowieckie
|736
|Śląskie
|436
|Dolnośląskie
|412
|Lubuskie
|85
|Opolskie
|75
Dane pokazują również wzrost liczby osób otrzymujących świadczenie w całym kraju. W grudniu 2025 roku ZUS wypłacał je 4057 osobom, a po sześciu miesiącach było ich już 4262.
Warszawa i okolice. Co powinni wiedzieć najstarsi mieszkańcy?
Informacje o świadczeniu honorowym są szczególnie istotne dla rodzin opiekujących się najstarszymi mieszkańcami Warszawy i Mazowsza.
W przypadku seniorów, którzy już pobierają emeryturę lub rentę i spełniają warunki ustawowe, przyznanie świadczenia powinno nastąpić automatycznie. Jeżeli jednak stulatek nigdy nie nabył prawa do takiego świadczenia, bliscy powinni sprawdzić możliwość złożenia wniosku ESH.
Warto przy tym pamiętać, że liczba 736 świadczeń dotyczy całego województwa mazowieckiego, a nie samej Warszawy. Rodziny mogą uzyskać informacje w placówkach ZUS albo przez Centrum Kontaktu Klientów pod numerem 22 560 16 00.
Czy świadczenie honorowe podlega opodatkowaniu?
Kwota 6938,92 zł jest kwotą brutto. Oznacza to, że rzeczywista suma otrzymywana przez seniora może być niższa z uwagi na obowiązujące zasady rozliczania podatku dochodowego i składki zdrowotnej.
Nie należy przy tym przyjmować jednej kwoty netto dla wszystkich uprawnionych. Ostateczne rozliczenie może zależeć od pozostałych dochodów, sposobu pobierania świadczeń i indywidualnej sytuacji podatkowej.
Świadczenie honorowe nie podlega natomiast pomniejszeniu tylko dlatego, że senior otrzymuje już wysoką emeryturę.
Co to oznacza dla seniorów?
Świadczenie honorowe w wysokości 6938,92 zł brutto miesięcznie nie jest powszechnym dodatkiem dla wszystkich emerytów. To szczególna forma wsparcia przeznaczona dla osób, które ukończyły 100 lat i spełniają wymagania ustawowe.
Najważniejsze jest to, że wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani zgromadzonych składek. Większość uprawnionych otrzymuje je bez składania wniosku, ale osoby niepobierające określonych emerytur lub rent muszą samodzielnie wystąpić o przyznanie pieniędzy.
Dzięki zmianom obowiązującym od 2025 roku świadczenie jest corocznie waloryzowane. Kolejna podwyżka nastąpi w marcu 2027 roku, a jej ostateczna wysokość zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.