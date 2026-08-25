ZUS wypłaca seniorom niemal 7 tys. zł miesięcznie ekstra. Od marca 2027 roku kwota może przekroczyć 7,1 tys. zł
Jedno z najwyższych świadczeń wypłacanych seniorom w Polsce trafia wyłącznie do wyjątkowej grupy osób. Chodzi o świadczenie honorowe dla stulatków. Obecnie wynosi ono 6938,92 zł brutto miesięcznie, a od 1 marca 2027 roku może ponownie wzrosnąć. Według aktualnych prognoz kwota może sięgnąć około 7180,39 zł brutto.
Co szczególnie istotne, pieniądze nie zastępują zwykłej emerytury. Stulatek może otrzymywać swoją dotychczasową emeryturę lub rentę, a świadczenie honorowe jest wypłacane dodatkowo.
Te roczniki mogą otrzymać świadczenie
Podstawowym warunkiem jest ukończenie 100 lat. Oznacza to, że w 2026 roku prawo do świadczenia nabywają kolejne osoby urodzone w 1926 roku.
W 2027 roku do grona uprawnionych będą natomiast dołączać osoby z rocznika 1927 – oczywiście w momencie ukończenia setnych urodzin.
Nie ma tutaj kryterium dochodowego. Wysokość zwykłej emerytury również nie odbiera prawa do świadczenia honorowego.
Prawie 7 tys. zł miesięcznie już teraz
Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Wcześniej było to 6589,67 zł, a więc tegoroczna waloryzacja podniosła kwotę o 349,25 zł.
Stawka 6938,92 zł będzie obowiązywała do końca lutego 2027 roku. Następnie świadczenie zostanie objęte kolejną waloryzacją.
I właśnie wtedy może zostać przekroczona kolejna symboliczna granica.
Od 1 marca 2027 roku może być ponad 7180 zł
Dokładna wysokość przyszłorocznej waloryzacji nie jest jeszcze znana. Zależy ona od danych dotyczących m.in. inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń.
Według obecnych szacunków świadczenia mogłyby wzrosnąć w marcu 2027 roku o około 3,48 proc.
Gdyby taki wskaźnik rzeczywiście został zastosowany, świadczenie honorowe wzrosłoby:
z 6938,92 zł brutto do około 7180,39 zł brutto miesięcznie.
Oznaczałoby to podwyżkę o około 241,47 zł miesięcznie, czyli niemal 2900 zł brutto w skali pełnych 12 miesięcy.
Trzeba jednak podkreślić, że 7180,39 zł nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzoną stawką. Ostateczna kwota będzie znana dopiero po ustaleniu wskaźnika waloryzacji na 2027 rok.
ZUS może przyznać pieniądze bez wniosku
Dla większości stulatków procedura jest bardzo prosta. Jeżeli osoba pobiera już emeryturę, rentę albo inne świadczenie wskazane w przepisach, świadczenie honorowe jest przyznawane z urzędu. Senior nie musi składać dodatkowego wniosku.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które ukończyły 100 lat, ale nie pobierają emerytury ani renty. W takim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Obowiązują również dodatkowe warunki dotyczące m.in. polskiego obywatelstwa i wcześniejszego związku z Polską.
To pieniądze dodatkowe do zwykłej emerytury
To jeden z najważniejszych elementów świadczenia honorowego. Kwota 6938,92 zł nie jest maksymalną emeryturą ani zamiennikiem dotychczas pobieranego świadczenia.
Przykładowo, jeżeli stulatek otrzymuje 3500 zł brutto zwykłej emerytury i przysługuje mu świadczenie honorowe w obecnej wysokości, suma obu świadczeń wynosi 10 438,92 zł brutto miesięcznie.
Przy emeryturze wynoszącej 5000 zł brutto łączna kwota sięga już 11 938,92 zł brutto.
Liczba stulatków w Polsce rośnie
Świadczenie dotyczy niewielkiej, ale systematycznie zwiększającej się grupy seniorów. Według przytoczonych danych ZUS w grudniu 2025 roku pobierało je ponad 4057 osób. W czerwcu 2026 roku było ich już 4262.
Prognozy demograficzne wskazują, że w kolejnych dekadach liczba osób dożywających setnych urodzin będzie rosła. Tym samym świadczenie, które dziś otrzymuje kilka tysięcy seniorów, w przyszłości może obejmować znacznie większą grupę Polaków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.