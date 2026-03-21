Zwolnienie lekarskie 2026. Zobacz, co oficjalnie wolno robić na L4 [LISTA ZMIAN].

21 marca 2026 12:10 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

To koniec absurdalnych kontroli ZUS. Nowelizacja przepisów w 2026 roku wprowadza fundamentalną zmianę: pracownik na L4 zyska prawo do wykonywania podstawowych czynności życiowych bez ryzyka utraty zasiłku. Sprawdź, co oficjalnie będzie można robić na zwolnieniu i dlaczego „chory” nie oznacza już „uwięziony w domu”.

Nowa lista „czynności dozwolonych”, ZUS łagodzi kurs

Przez lata pacjenci drżeli przed kontrolą, bo wyjście do apteki czy na krótki spacer mogło skończyć się odebraniem pieniędzy. Nowe prawo precyzyjnie definiuje, co wolno robić podczas powrotu do zdrowia. Kluczowym kryterium przestaje być sama obecność w domu, a staje się nim wpływ danej czynności na proces rekonwalescencji. Jeśli działanie nie pogarsza stanu zdrowia, kontroler nie ma prawa odebrać zasiłku.

Czynność Status po zmianach Warunki
Zakupy spożywcze / Apteka Dozwolone Zaspokajanie podstawowych potrzeb
Spacer / Rekreacja Dozwolone Jeśli sprzyja powrotowi do zdrowia
Wyjazd do rodziny Dozwolone W celach opiekuńczych / wsparcia
Praca zarobkowa Zabronione Nadal skutkuje utratą zasiłku

Najważniejsza zmiana: Domniemanie uczciwościZmienia się filozofia kontroli, teraz to ZUS musi udowodnić, że pacjent rażąco naruszył zalecenia lekarskie, a nie pacjent tłumaczyć się z wyjścia po chleb:

  • Lekarz decyduje: To zalecenia medyczne (np. „chory może chodzić”) są nadrzędne nad sztywnym regulaminem ZUS.
  • Koniec z „polowaniem”: Kontrolerzy mają skupić się na osobach pracujących na L4, a nie na tych, którzy wyszli na świeże powietrze.

Lekcja normalności czy furtka do nadużyć?

Wprowadzone zmiany to przede wszystkim zwycięstwo zdrowego rozsądku nad biurokracją. Do tej pory system traktował chorą osobę niemal jak więźnia, zmuszając np. samotnych rodziców do kombinowania, jak kupić leki bez narażania się na karę. W 2026 roku prawo wreszcie dogoniło rzeczywistość, uznając, że chory człowiek ma prawo do funkcjonowania, o ile nie wykorzystuje wolnego czasu na remont mieszkania czy dorabianie „na czarno”.

Oczywiście, nowa swoboda budzi obawy pracodawców o wzrost liczby „fikcyjnych” zwolnień. Jednak granica pozostaje wyraźna: zwolnienie służy regeneracji. Spacer w lesie przy lekkiej infekcji? Tak. Praca w ogródku czy wyjazd na narty? Zdecydowanie nie. To test dojrzałości dla nas wszystkich – jeśli nie zaczniemy masowo nadużywać nowej wolności, absurdalne kontrole w domach odejdą do lamusa na dobre. To nie jest prawo do urlopu, to prawo do godnego chorowania.

Źródło: Opracowanie na podstawie nowelizacji Kodeksu Pracy oraz analizy serwisu Business Insider Polska (marzec 2026) dotyczącej zmian w zasadach kontroli zwolnień lekarskich.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl