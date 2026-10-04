100 tys. zł bez podatku od zysków. Nowe konto ma ruszyć w 2027 roku
Od 1 stycznia 2027 roku Polacy mają dostać nowe narzędzie do oszczędzania i inwestowania – Osobiste Konto Inwestycyjne, czyli OKI. Dochody z aktywów znajdujących się na takim koncie, w tym zyski kapitałowe, odsetki i dywidendy, nie będą objęte 19-procentowym podatkiem Belki. Jednocześnie aktywa o wartości do 100 tys. zł mają korzystać ze zwolnienia z nowego podatku od wartości aktywów. Jest jednak bardzo ważny warunek: w ramach tych 100 tys. zł tylko 25 tys. zł może przypadać na część oszczędnościową, np. lokaty.
100 tys. zł to najważniejsza granica
OKI ma być nowym, dobrowolnym sposobem budowania oszczędności i inwestowania na preferencyjnych zasadach podatkowych.
Na koncie będzie można gromadzić zarówno aktywa inwestycyjne, jak i oszczędnościowe. Ministerstwo Finansów wskazuje m.in. akcje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokaty oraz skarbowe obligacje oszczędnościowe.
Najważniejsza liczba to 100 tys. zł. Do tej wartości aktywa inwestycyjne zgromadzone w OKI mają być całkowicie zwolnione z podatku od wartości aktywów.
To nie oznacza 100 tys. zł na zwykłej lokacie bez podatku
Tutaj pojawia się szczegół, który może mieć ogromne znaczenie dla osób trzymających pieniądze przede wszystkim w bankach.
Limit 100 tys. zł nie oznacza, że będzie można po prostu wpłacić 100 tys. zł na lokatę i całą kwotę objąć preferencją.
Dla części oszczędnościowej przewidziano osobny sublimit wynoszący 25 tys. zł. Dotyczy on m.in. lokat bankowych i skarbowych obligacji oszczędnościowych.
Pełny limit 100 tys. zł jest więc przede wszystkim rozwiązaniem skierowanym do osób wykorzystujących aktywa inwestycyjne.
Podatek Belki znika w ramach OKI
Dzisiaj zyski kapitałowe są zasadniczo obciążone 19-procentowym podatkiem, nazywanym podatkiem Belki. Dotyczy to m.in. odsetek z lokat, dywidend czy dochodów z części inwestycji.
W przypadku OKI mechanizm będzie inny.
Dochody osiągane z aktywów zgromadzonych na OKI – w tym zyski kapitałowe, odsetki i dywidendy – nie będą podlegały podatkowi Belki.
To jednak nie oznacza całkowitego braku podatku niezależnie od wielkości portfela.
Powyżej limitu pojawi się inny podatek
Po przekroczeniu odpowiednich limitów zastosowanie znajdzie podatek od wartości aktywów.
W 2027 roku jego stawka ma wynosić 0,85 proc. wartości aktywów podlegających opodatkowaniu. Konstrukcja jest więc zupełnie inna niż w przypadku podatku Belki – podatek będzie związany z wartością aktywów, a nie z wysokością wypracowanego zysku.
Stawka w kolejnych latach będzie powiązana ze stopą referencyjną NBP. Zgodnie z przyjętym mechanizmem ma odpowiadać 19 proc. wartości stopy referencyjnej obowiązującej 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Będzie można wypłacić pieniądze
OKI nie będzie konstrukcją identyczną z produktami emerytalnymi, w których korzyści podatkowe mogą być uzależnione od spełnienia warunków dotyczących wieku czy momentu wypłaty.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że właściciel OKI będzie miał dostęp do zgromadzonych środków i możliwość dokonywania wpłat oraz wypłat.
Korzystanie z OKI będzie dobrowolne.
Konto nie tylko w banku
OKI będą mogły oferować różnego rodzaju instytucje finansowe. Ustawa przewiduje m.in. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń oraz dobrowolne fundusze emerytalne.
Podstawowe czynności związane z OKI, takie jak otwarcie konta oraz dokonywanie wpłat i wypłat, mają być bezpłatne.
To już nie jest tylko projekt w Sejmie
Tutaj nastąpiła istotna zmiana względem wcześniejszych informacji o OKI.
Projekt rzeczywiście trafił do Sejmu jako druk nr 2580, ale proces legislacyjny poszedł już znacznie dalej. Sejm uchwalił ustawę 3 lipca 2026 roku, następnie Senat 22 lipca przyjął ją bez poprawek.
13 sierpnia 2026 roku ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych podpisał Prezydent RP.
Nie należy więc obecnie pisać, że OKI jest dopiero projektem znajdującym się w Sejmie.
Start od 1 stycznia 2027 roku
Ministerstwo Finansów wskazuje 1 stycznia 2027 roku jako termin rozpoczęcia funkcjonowania nowego rozwiązania.
Dla osoby dysponującej oszczędnościami najważniejsze będą zatem dwie liczby: 100 tys. zł oraz 25 tys. zł.
Pierwsza wyznacza podstawowy limit aktywów inwestycyjnych korzystających ze zwolnienia z podatku od wartości aktywów. Druga ogranicza część oszczędnościową – m.in. lokaty i skarbowe obligacje oszczędnościowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.