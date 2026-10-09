11-latek miał zachęcał kolegów, by przynieśli noże do szkoły. Policja przeszukała jego dom
Niepokojąca wiadomość na grupie klasowej doprowadziła do interwencji policji w Nowym Mieście nad Pilicą. Według informacji przekazanych funkcjonariuszom 11-latek miał napisać do rówieśników, aby przynieśli do szkoły noże. O wpisie uczniowie powiedzieli nauczycielce podczas lekcji. Policjanci przeszukali miejsce zamieszkania chłopca i zabezpieczyli jego urządzenia elektroniczne. Sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego w Grójcu.
Uczniowie przekazali informację nauczycielce
Jak poinformowała policja, w piątek rano, 9 października, nauczycielka powiadomiła funkcjonariuszkę z posterunku w Nowym Mieście nad Pilicą o wiadomości zamieszczonej na grupie klasowej w komunikatorze. Z przekazanej relacji wynikało, że jej autorem był 11-letni uczeń, który miał zachęcać rówieśników do przyniesienia ostrych narzędzi. Dzieci podczas lekcji powiedziały nauczycielce, że chłopiec napisał, by wzięły noże. Tego dnia 11-latka nie było w szkole. Po otrzymaniu informacji jego ojciec zabrał go do placówki, aby wyjaśnić sytuację.
Zabezpieczono telefon, tablet i laptop
Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania dziecka oraz zabezpieczyli telefon, tablet i laptop. Trwają przesłuchania świadków, w tym ojca chłopca i nauczycielki, która przekazała informację o wpisie. Czynności mają wyjaśnić okoliczności wiadomości opublikowanej na grupie klasowej. Sprawa trafi do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Grójcu. Przekazany komunikat dotyczy wezwania do przyniesienia noży; nie zawiera informacji o wskazaniu celu ataku ani o użyciu niebezpiecznego przedmiotu w szkole.
Wiadomości o nożach nie należy bagatelizować
Jeżeli na grupie klasowej pojawia się wiadomość zachęcająca do przyniesienia niebezpiecznych przedmiotów, uczeń powinien pokazać ją nauczycielowi lub rodzicowi. Warto zachować jej treść i kontekst rozmowy, aby umożliwić wyjaśnienie sytuacji. Nie należy samodzielnie uznawać wpisu za żart ani dopisywać do niego niesprawdzonych informacji o planowanym ataku. W tej sprawie dzieci przekazały wiadomość nauczycielce, a ona powiadomiła policję. To pozwoliło służbom podjąć czynności i sprawdzić okoliczności zdarzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.