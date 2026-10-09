W plecaku przerażające znalezisko. Dziewięć zarzutów po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-latkowi grozi dożywocie
19-letni Jakub Z. usłyszał dziewięć zarzutów po ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Według prokuratury wrzucił do klasy plecak z materiałami wybuchowymi, a następnie zaatakował uczniów, nauczycieli i osoby poza szkołą. Podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. Grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. W piątek, 9 października, o godzinie 16.00 sąd ma rozpoznać wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
Dziewięć zarzutów dla 19-letniego ucznia
Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, przesłuchanie Jakuba Z. odbyło się 8 października. Uczeń klasy maturalnej usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz sześć zarzutów usiłowania zabójstwa z użyciem noża. W zarzutach dotyczących usiłowania zabójstwa śledczy wskazali na motywację zasługującą na szczególne potępienie. Pozostałe dwa zarzuty dotyczą gróźb karalnych oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia wielu osób. Podejrzany przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, jednak treści jego wyjaśnień nie ujawniono.
Plecak z materiałami wybuchowymi trafił do klasy z 11 osobami
Do ataku doszło 7 października około godziny 11.05. Według ustaleń prokuratury Jakub Z. najpierw wrzucił plecak z materiałami wybuchowymi do jednej z klas, w której przebywało 11 osób. Pozostawiony w pracowni komputerowej plecak zabezpieczyli pirotechnicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Po zdetonowaniu jego zawartości potwierdzono, że znajdował się w nim ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących konstrukcji ładunku ani rodzaju użytych materiałów.
Po pozostawieniu plecaka 19-latek miał zaatakować nożem kolejnych uczestników zdarzenia. Na terenie szkoły rannych zostało dwóch nauczycieli i pięcioro uczniów, a dwóm pracownikom miał grozić pozbawieniem życia. Oddalając się ze szkoły, zaatakował również dwie osoby. Pokrzywdzonym udzielono pomocy medycznej i przewieziono ich do szpitali w Ostrołęce oraz Łomży; w działania zaangażowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jedna z nauczycielek doznała ciężkich obrażeń. Według informacji przekazanych przez prokuraturę życiu pokrzywdzonych nie zagraża niebezpieczeństwo, a w szpitalu pozostaje jedna osoba.
Zatrzymanie przy plaży miejskiej i przeszukanie mieszkania
Jakuba Z. zatrzymano po kilkudziesięciu minutach od ataku, w rejonie plaży miejskiej, około 400-500 metrów od szkoły. Ze względu na obrażenia udzielono mu pomocy medycznej, a po kilku godzinach przewieziono do policyjnej izby zatrzymań. Śledczy zabezpieczyli nóż oraz toporek, którymi według komunikatu posługiwał się nastolatek. Przeprowadzono również przeszukania, w tym jego miejsca zamieszkania w Ostrołęce. Znaleziono tam nieznaną substancję, a działania wymagały ewakuacji mieszkańców pobliskich mieszkań. Prokuratura nie podała, czym była zabezpieczona substancja.
Śledztwo wszczęła 7 października Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce, następnie sprawę przejęła prokuratura okręgowa. Na terenie szkoły i w jej otoczeniu pracowali policjanci pod nadzorem dwóch prokuratorów. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchano kilkudziesięciu świadków. Uczniom oraz nauczycielom zapewniono wsparcie psychologiczne. Zebrane dotychczas ustalenia stały się podstawą przedstawienia 19-latkowi dziewięciu zarzutów.
Sąd rozpozna wniosek o trzymiesięczny areszt
Prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego w Ostrołęce o tymczasowe aresztowanie Jakuba Z. na trzy miesiące. Rozpoznanie wniosku zaplanowano na piątek, 9 października, na godzinę 16.00. Jest to termin posiedzenia, a decyzja o zastosowaniu aresztu dopiero ma zapaść. Jak przekazali śledczy, za zarzucane czyny podejrzanemu grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności. O jego odpowiedzialności i ewentualnej karze rozstrzygnie sąd.
Prokuratura apeluje jednocześnie o nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji, szczególnie w mediach społecznościowych. Podkreśla, że mogą one wywoływać niepotrzebny niepokój, zwłaszcza wśród młodzieży. W Ostrołęce nadal działają służby, a okolice szkół i przyległe tereny objęto szczególną kontrolą. Do miasta skierowano dodatkowe patrole policyjne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.