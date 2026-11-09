11 listopada duże zmiany w komunikacji Warszawy. WTP zmienia trasy autobusów i tramwajów
W środę, 11 listopada, pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego czekają duże zmiany. Uroczystości państwowe, 36. Bieg Niepodległości, Marsz Niepodległości oraz wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu spowodują zamknięcia wielu ulic. Część autobusów będzie kursowała skróconymi trasami, a ruch tramwajowy na kilku głównych ciągach zostanie czasowo wstrzymany.
WTP zaleca, aby w centrum miasta w pierwszej kolejności korzystać z metra, kolei oraz połączeń omijających obszary największych utrudnień.
Zmiany będą wprowadzane etapami od wczesnych godzin porannych. Część z nich rozpocznie się już około godz. 3:00.
11 listopada w Warszawie. Kilka dużych wydarzeń jednego dnia
Największe utrudnienia będą związane z kilkoma wydarzeniami odbywającymi się w różnych częściach centrum.
Główne państwowe uroczystości rozpoczną się w południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
W związku z nimi ulice w rejonie placu marsz. Józefa Piłsudskiego zostaną wyłączone z ruchu w godzinach 10:00-14:00.
Przez cały dzień będą tam obowiązywać również ograniczenia dotyczące parkowania.
Kolejnym wydarzeniem będzie 36. Bieg Niepodległości. Impreza sportowa potrwa od około godz. 10:00 do 14:30, a sam start biegu głównego zaplanowano na godz. 11:11.
Na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się natomiast Festiwal Niepodległa. W godzinach 14:00-20:00 ulica będzie wyłączona z ruchu pomiędzy Nowym Światem a Trębacką.
Marsz Niepodległości ruszy o 14:00
Jednym z wydarzeń, które najmocniej wpłyną na komunikację w centrum i na Pradze-Południe, będzie Marsz Niepodległości.
Zgromadzenie ma rozpocząć się o godz. 14:00 na rondzie Dmowskiego.
Uczestnicy przejdą trasą:
rondo Dmowskiego – Aleje Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – rondo Siwca – błonia PGE Narodowego.
W czasie przemarszu przejazd autobusów i tramwajów przez kolejne odcinki trasy będzie niemożliwy.
Policja może również podejmować decyzje o dodatkowych zamknięciach ulic w zależności od sytuacji.
Metro i kolej mają być najpewniejszym rozwiązaniem
WTP zachęca do korzystania przede wszystkim z obu linii metra.
Linia M1 umożliwi przejazd przez miasto na osi północ-południe, natomiast M2 pozostanie podstawowym połączeniem pomiędzy lewobrzeżną i prawobrzeżną Warszawą.
WTP wskazuje również na pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich kursujące linią średnicową.
Pociągi zatrzymują się między innymi na stacjach:
- Warszawa Ochota,
- Warszawa Śródmieście,
- Warszawa Centralna – wybrane połączenia,
- Warszawa Powiśle,
- Warszawa Stadion.
Dla osób przemieszczających się pomiędzy centrum a Pragą może to być szczególnie ważna alternatywa wobec autobusów i tramwajów.
5 linii autobusowych ze skróconymi trasami przez cały dzień
Część zmian będzie obowiązywała niezależnie od kolejnych zamknięć ulic.
Przez cały dzień skrócone zostaną trasy linii:
- 117 – do Metra Politechnika,
- 178 – do ronda Ignacego Daszyńskiego,
- 503 – do placu Konstytucji przez Spacerową, Goworka, Puławską i Waryńskiego,
- 507 – do Metra Politechnika,
- 521 – do ronda Wiatraczna.
Pozostałe autobusy będą kierowane na objazdy w zależności od kolejnych etapów zamykania ulic.
Tramwaje zaczną zmieniać trasy już około 3:00
Pierwsze ograniczenia w ruchu tramwajowym rozpoczną się bardzo wcześnie.
Około godz. 3:00 wyłączony zostanie fragment alei Jana Pawła II pomiędzy ulicą Stawki a aleją „Solidarności”.
Zmiana obejmie linie:
17, 19 i 33.
O godz. 8:00 zamknięcie zostanie rozszerzone na aleję Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do alei „Solidarności” oraz ulicę Stawki.
Zmiany obejmą linie:
16, 17, 19 i 33.
Duże zmiany tramwajowe od 10:30
Kolejny etap rozpocznie się około godz. 10:30.
Ruch tramwajowy zostanie wstrzymany między innymi w:
- alei Jana Pawła II,
- ulicy Chałubińskiego,
- alei Niepodległości od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Rakowieckiej,
- alei „Solidarności” pomiędzy Okopową a placem Bankowym,
- ulicy Prostej pomiędzy rondem Daszyńskiego a rondem ONZ,
- Filtrowej,
- Krzywickiego,
- Nowowiejskiej.
Zmiany obejmą linie:
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26 i 33.
Od 11:30 wyłączone Aleje Jerozolimskie i most Poniatowskiego
Jeszcze większe ograniczenia rozpoczną się około godz. 11:30.
Tramwaje przestaną kursować Alejami Jerozolimskimi, mostem Józefa Poniatowskiego i aleją Poniatowskiego pomiędzy placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona.
Wyłączone zostaną również Marszałkowska i Andersa na odcinku od placu Zbawiciela do Międzyparkowej.
Zmiany dotkną linii:
4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 i 33.
Od 13:00 kolejny etap zmian
Około godz. 13:00 utrudnienia zostaną rozszerzone.
Tramwaje nie będą kursowały Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego i aleją Poniatowskiego aż do ronda Wiatraczna.
Ruch zostanie również wyłączony w alei Zielenieckiej.
Zmiany ponownie obejmą dużą grupę linii:
4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 i 33.
Tramwaje będą wracały na podstawowe trasy stopniowo, wraz z przywracaniem ruchu.
Autobusy: pierwsze zamknięcia również od 3:00
Zmiany w ruchu autobusowym będą wprowadzane etapami.
Około godz. 3:00 zamknięty zostanie przejazd aleją Jana Pawła II od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ulicy Anielewicza.
Dotyczy to linii:
157, 500, N12, N13, N46, N62 i N63.
Kolejny bardzo ważny etap rozpocznie się już o godz. 7:00.
Od 7:00 problemy w Alejach Jerozolimskich
Od godz. 7:00 autobusy nie będą mogły przejeżdżać Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego i aleją Poniatowskiego na odcinku od Emilii Plater do ronda Waszyngtona.
Zamknięte zostaną także ciągi poprzeczne pomiędzy rondem Dmowskiego a rondem de Gaulle’a.
Zmiany obejmą linie:
107, 111, 116, 127, 128, 131, 157, 158, 166, 175, 180, 500, 517, 520 i 525.
Pasażerowie tych linii powinni spodziewać się objazdów lub skrócenia tras.
Od 10:00 kolejne zamknięcia w centrum
Między godz. 10:00 a 10:30 autobusy przestaną kursować między innymi ulicami:
- Królewską,
- Focha,
- Moliera,
- Wierzbową,
- w rejonie placu Piłsudskiego.
Ograniczenia obejmą także aleję Jana Pawła II, Chałubińskiego i aleję Niepodległości od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Batorego.
Zamknięta będzie także Prosta pomiędzy rondem ONZ a rondem Daszyńskiego.
Zmiany obejmą linie:
106, 107, 111, 116, 119, 127, 128, 131, 157, 158, 159, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 190, 409, 500, 517, 520 i 525.
Przejezdne ma pozostać rondo Czterdziestolatka oraz wjazd na kraniec Dworzec Centralny.
Od 13:00 duże zmiany również po prawej stronie Wisły
O godz. 13:00 kolejne zamknięcia obejmą ulice związane z trasą Marszu Niepodległości.
Autobusy nie będą mogły przejeżdżać między innymi ulicami:
- Kruczkowskiego,
- Solec,
- Wioślarską,
- Wałem Miedzeszyńskim,
- Wybrzeżem Szczecińskim pod mostem Poniatowskiego,
- przez rondo Waszyngtona.
Zmiany obejmą linie:
102, 106, 107, 111, 116, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 135, 138, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 507, 509, 517, 520 i 525.
Autobusy będą kierowane na najbliższe przejezdne ulice.
Bezpłatne autobusy na koncert na Cytadeli
O godz. 17:15 na Cytadeli rozpocznie się koncert „Wspólna Niepodległa”.
Miasto przygotuje specjalne połączenie dla uczestników wydarzenia.
Od godz. 15:00 do 21:00 będą kursowały autobusy oznaczone jako „Wspólna Niepodległa”.
Pojazdy pojadą z przystanku Pl. Teatralny 02 do Cytadeli.
Przejazd tymi autobusami będzie bezpłatny. Po zakończeniu koncertu zapewnią również możliwość powrotu.
WTP będzie informować o zmianach na żywo
Sytuacja komunikacyjna 11 listopada będzie zmieniała się w ciągu dnia.
Dlatego WTP zapowiada specjalną relację dotyczącą przejezdności ulic i zmian w komunikacji.
Będzie prowadzona od godz. 10:00 do 18:00.
Na ulicach pojawią się również informatorzy oraz pracownicy nadzoru ruchu.
Autobusy i tramwaje będą wracały na swoje podstawowe trasy sukcesywnie, gdy kolejne ulice zostaną ponownie otwarte.
Policja może zamknąć dodatkowe ulice
Podany harmonogram nie musi oznaczać wszystkich ograniczeń, które pojawią się 11 listopada.
Policjanci zabezpieczający uroczystości i zgromadzenia mogą zdecydować o czasowym zamknięciu również innych ulic.
W praktyce oznacza to możliwość dodatkowych objazdów w centrum, na Powiślu oraz po praskiej stronie miasta.
Pasażerowie powinni przed wyjazdem sprawdzać bieżące komunikaty WTP.
Najbardziej przewidywalnymi środkami transportu w ciągu dnia mają być metro oraz kolej. Szczególnie trudna sytuacja spodziewana jest w Alejach Jerozolimskich, na moście Poniatowskiego, w alei Jana Pawła II, alei Niepodległości oraz w rejonie ronda Dmowskiego i ronda Waszyngtona.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.