Warszawiacy dalej oddają krew. Krwiobus czeka przed Komendą Stołeczną Policji
Warszawa kontynuuje akcję krwiodawstwa rozpoczętą po ataku w Krakowie. W poniedziałek, 9 listopada, przed Komendą Stołeczną Policji stanął krwiobus. Krew można oddawać do godz. 13:30. Tym razem pomoc trafi nie tylko do poszkodowanych w Krakowie, ale również do innych pacjentów.
Ambulans do pobierania krwi stoi przed siedzibą Komendy Stołecznej Policji od strony kina Muranów i placu Bankowego.
Akcja rozpoczęła się o godz. 8:30 i potrwa do 13:30.
Krwiobus przed Komendą Stołeczną Policji
Poniedziałkowa zbiórka jest kontynuacją ogromnej mobilizacji, która rozpoczęła się po sobotnich wydarzeniach w Krakowie.
Początkowo policja apelowała przede wszystkim o pomoc dla ciężko rannego starszego posterunkowego Jakuba Kulika.
Funkcjonariusz został ranny podczas interwencji związanej z atakiem w centrum Krakowa. Po apelu mieszkańcy różnych części Polski zaczęli masowo zgłaszać się do punktów krwiodawstwa.
Odzew okazał się tak duży, że krakowskie centrum krwiodawstwa poinformowało o wystarczających zapasach.
Nie oznacza to jednak zakończenia zbiórek.
🩸Trwa zbiórka krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Stołecznej Policji.
Zbiórka prowadzona jest z myślą o wszystkich potrzebujących, z różnych placówek leczniczych. Można oddawać krew każdej grupy bez wskazywania konkretnego celu.
Dziękujemy za Waszą solidarność. ♥️💙
Krwiobus jest dostępny dla chętnych na tzw. koronie przed głównym wejściem do siedziby Komendy Stołecznej Policji (od strony kina Muranów i placu Bankowego). Zbiórka potrwa do godziny 13:30.
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 9, 2026
Krew trafi do wszystkich potrzebujących
Komenda Stołeczna Policji zdecydowała, że zaplanowana na poniedziałek akcja w Warszawie odbędzie się zgodnie z planem.
Zebrana krew będzie mogła zostać wykorzystana zarówno dla osób poszkodowanych w Krakowie, jak również dla pacjentów innych placówek medycznych.
Nie trzeba więc oddawać krwi dla konkretnej osoby.
Liczy się każda grupa krwi, ponieważ zapasy centrów krwiodawstwa są wykorzystywane na bieżąco przy operacjach, wypadkach i leczeniu ciężko chorych pacjentów.
Policjanci podkreślają, że żadna oddana krew nie zostanie zmarnowana.
W niedzielę chętnych było więcej niż możliwości ambulansu
Warszawiacy pokazali skalę swojej solidarności już dzień wcześniej.
W niedzielę, 8 listopada, ambulans do pobierania krwi pojawił się przy ulicy Conrada.
Zainteresowanie było tak duże, że pojazd wykorzystał 100 proc. swoich możliwości poboru krwi. Nie wszyscy chętni mogli zostać przyjęci.
Dlatego kolejną możliwość przygotowano na poniedziałek przed Komendą Stołeczną Policji.
W Krakowie magazyny zostały zapełnione
Ogromny odzew pojawił się również w samym Krakowie.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poinformowało, że zapasy potrzebne do leczenia pacjentów są wystarczające.
Małopolska policja przekazała z kolei, że magazyny zostały zapełnione i poprosiła część dawców o przesunięcie wizyt na kolejne dni.
To jednak nie oznacza, że krew przestała być potrzebna.
Jej zapasy muszą być stale uzupełniane, ponieważ poszczególne składniki krwi mają ograniczony okres przydatności, a szpitale wykorzystują je każdego dnia.
Do 13:30 można zgłosić się na plac Bankowy
Osoby, które chcą włączyć się w poniedziałkową akcję w Warszawie, mogą zgłosić się do krwiobusu przed Komendą Stołeczną Policji.
Miejsce: okolice placu Bankowego, od strony kina Muranów
Data: poniedziałek, 9 listopada
Godziny: 8:30-13:30
Akcja jest otwarta dla osób, które spełniają wymagania dotyczące honorowego oddawania krwi.
Warszawska policja dziękuje mieszkańcom za ogromny odzew i solidarność. Zbiórka rozpoczęta jako pomoc po wydarzeniach w Krakowie może teraz pomóc również wielu innym pacjentom.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.