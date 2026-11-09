Warszawiacy dalej oddają krew. Krwiobus czeka przed Komendą Stołeczną Policji

9 listopada 2026 12:34 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Warszawa kontynuuje akcję krwiodawstwa rozpoczętą po ataku w Krakowie. W poniedziałek, 9 listopada, przed Komendą Stołeczną Policji stanął krwiobus. Krew można oddawać do godz. 13:30. Tym razem pomoc trafi nie tylko do poszkodowanych w Krakowie, ale również do innych pacjentów.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

taśma z napisem policja
Fot. Warszawa w Pigułce.

Ambulans do pobierania krwi stoi przed siedzibą Komendy Stołecznej Policji od strony kina Muranów i placu Bankowego.

Zobacz również:

Akcja rozpoczęła się o godz. 8:30 i potrwa do 13:30.

Krwiobus przed Komendą Stołeczną Policji

Poniedziałkowa zbiórka jest kontynuacją ogromnej mobilizacji, która rozpoczęła się po sobotnich wydarzeniach w Krakowie.

Początkowo policja apelowała przede wszystkim o pomoc dla ciężko rannego starszego posterunkowego Jakuba Kulika.

Funkcjonariusz został ranny podczas interwencji związanej z atakiem w centrum Krakowa. Po apelu mieszkańcy różnych części Polski zaczęli masowo zgłaszać się do punktów krwiodawstwa.

Odzew okazał się tak duży, że krakowskie centrum krwiodawstwa poinformowało o wystarczających zapasach.

Zobacz również:

Nie oznacza to jednak zakończenia zbiórek.

Krew trafi do wszystkich potrzebujących

Komenda Stołeczna Policji zdecydowała, że zaplanowana na poniedziałek akcja w Warszawie odbędzie się zgodnie z planem.

Zebrana krew będzie mogła zostać wykorzystana zarówno dla osób poszkodowanych w Krakowie, jak również dla pacjentów innych placówek medycznych.

Nie trzeba więc oddawać krwi dla konkretnej osoby.

Liczy się każda grupa krwi, ponieważ zapasy centrów krwiodawstwa są wykorzystywane na bieżąco przy operacjach, wypadkach i leczeniu ciężko chorych pacjentów.

Policjanci podkreślają, że żadna oddana krew nie zostanie zmarnowana.

W niedzielę chętnych było więcej niż możliwości ambulansu

Warszawiacy pokazali skalę swojej solidarności już dzień wcześniej.

W niedzielę, 8 listopada, ambulans do pobierania krwi pojawił się przy ulicy Conrada.

Zainteresowanie było tak duże, że pojazd wykorzystał 100 proc. swoich możliwości poboru krwi. Nie wszyscy chętni mogli zostać przyjęci.

Dlatego kolejną możliwość przygotowano na poniedziałek przed Komendą Stołeczną Policji.

W Krakowie magazyny zostały zapełnione

Ogromny odzew pojawił się również w samym Krakowie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poinformowało, że zapasy potrzebne do leczenia pacjentów są wystarczające.

Małopolska policja przekazała z kolei, że magazyny zostały zapełnione i poprosiła część dawców o przesunięcie wizyt na kolejne dni.

To jednak nie oznacza, że krew przestała być potrzebna.

Jej zapasy muszą być stale uzupełniane, ponieważ poszczególne składniki krwi mają ograniczony okres przydatności, a szpitale wykorzystują je każdego dnia.

Do 13:30 można zgłosić się na plac Bankowy

Osoby, które chcą włączyć się w poniedziałkową akcję w Warszawie, mogą zgłosić się do krwiobusu przed Komendą Stołeczną Policji.

Miejsce: okolice placu Bankowego, od strony kina Muranów
Data: poniedziałek, 9 listopada
Godziny: 8:30-13:30

Akcja jest otwarta dla osób, które spełniają wymagania dotyczące honorowego oddawania krwi.

Warszawska policja dziękuje mieszkańcom za ogromny odzew i solidarność. Zbiórka rozpoczęta jako pomoc po wydarzeniach w Krakowie może teraz pomóc również wielu innym pacjentom.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna