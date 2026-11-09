Lidl przecenia kawy nawet o 60 procent. Od poniedziałku wielka promocja na znane marki. Jest jeden warunek
Lidl przygotował dużą promocję na kawy popularnych producentów. Od poniedziałku, 9 listopada, klienci mogą kupić wybrane produkty marek Lavazza, Jacobs, Tchibo, Segafredo, Kimbo i Bellarom w ramach specjalnej akcji. Druga, tańsza kawa zostanie przeceniona aż o 60 procent. Oferta potrwa tylko dwa dni i wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Miłośnicy kawy mogą skorzystać z nowej promocji przygotowanej przez Lidl na początek tygodnia. Sieć zdecydowała się objąć jedną akcją wiele produktów różnych producentów.
To istotne, ponieważ klienci nie muszą kupować dwóch identycznych kaw. Mogą wybierać spośród produktów uczestniczących w promocji, a rabat zostanie naliczony na tańszy z nich.
Lidl obniża ceny kaw o 60 procent. Jak działa promocja?
Zasada akcji jest prosta, ale warto zwrócić uwagę na szczegóły.
Przy zakupie dwóch kaw objętych promocją druga, tańsza zostanie przeceniona o 60 procent.
Oznacza to, że jeśli klient wybierze dwie kawy w cenie po 30 zł, za pierwszą zapłaci 30 zł, a za drugą 12 zł.
Łączny koszt wyniesie więc 42 zł zamiast 60 zł.
Jeżeli jednak produkty mają różne ceny, rabat zostanie naliczony od tańszego artykułu.
Przykładowo przy zakupie kawy za 40 zł i drugiej za 20 zł, klient zapłaci łącznie 48 zł zamiast 60 zł.
Dlatego promocja jest najbardziej korzystna procentowo przy zakupie produktów o zbliżonych cenach.
Lavazza, Jacobs, Kimbo i Tchibo. Lista popularnych marek
Na grafice promocyjnej Lidla znalazły się kawy różnych producentów, między innymi:
- Lavazza Caffè Crema.
- Jacobs Café Crema.
- Jacobs Krönung.
- Kimbo Espresso Crema Intensa.
- Segafredo Intermezzo.
- Bellarom Caffè Crema Classico.
- Bellarom Barista Crema.
- Tchibo Exclusive.
- Dallmayr Crema d’Oro.
- MK Café Premium.
W ofercie prezentowane są również wybrane kawy rozpuszczalne, w tym Jacobs i Nescafé.
Ostateczny zakres produktów objętych rabatem należy sprawdzić w oznaczeniach promocyjnych i aplikacji Lidl Plus.
Klienci mogą mieszać kawy dowolnie
Jednym z najważniejszych elementów nowej promocji jest możliwość łączenia różnych kaw.
Dzięki temu można kupić na przykład kawę ziarnistą do ekspresu automatycznego oraz kawę mieloną do tradycyjnego zaparzania.
Nie trzeba wybierać dwóch opakowań tej samej marki ani identycznego wariantu smakowego.
Wszystkie produkty muszą jednak uczestniczyć w akcji promocyjnej.
Rabat 60 procent dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.
Jest ważny limit. Nie kupisz dowolnej liczby kaw z rabatem
Lidl wprowadził limit zakupowy.
Z materiałów promocyjnych wynika, że promocją można objąć maksymalnie cztery opakowania na kupon Lidl Plus.
Oznacza to możliwość skorzystania z rabatu na dwa tańsze produkty przy zakupie czterech kaw, zgodnie z zasadami akcji.
Warunkiem jest wcześniejsze aktywowanie kuponu oraz zeskanowanie aplikacji podczas płatności.
Bez spełnienia tego wymogu rabat może nie zostać naliczony.
Tylko dwa dni na zakupy
Promocja obowiązuje:
Od poniedziałku, 9 listopada, do wtorku, 10 listopada 2026 roku.
To ważne, ponieważ już 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości, a standardowe sklepy Lidl będą zamknięte.
Osoby planujące zakup kawy w promocyjnej cenie powinny więc pamiętać o terminie zakończenia akcji.
Dostępność poszczególnych marek i wariantów może różnić się w zależności od sklepu.
Czy promocja rzeczywiście się opłaca?
Warto zwrócić uwagę na mechanizm naliczania rabatu.
Jeśli dwie kawy kosztują tyle samo, obniżka o 60 procent na drugi produkt oznacza oszczędność w wysokości 30 procent na całym zakupie.
Przy różnych cenach końcowy rabat procentowy na cały koszyk będzie mniejszy.
Przed zakupami dobrze jest więc porównać ceny za kilogram lub za 100 gramów, a nie tylko wysokość rabatu reklamowaną w gazetce.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz kawę, nowa akcja Lidla może być okazją do uzupełnienia zapasów.
Największą korzyść uzyskasz przy zakupie dwóch produktów o podobnej cenie, ponieważ rabat naliczany jest od tańszej kawy.
Pamiętaj jednak o aktywowaniu kuponu Lidl Plus, limicie czterech opakowań i terminie obowiązywania promocji.
Oferta potrwa tylko do wtorku, 10 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.