Biedronka rozdaje popularne serki gratis. Od poniedziałku wielka promocja 1+1. Możesz mieszać wszystkie smaki
Są takie produkty, które niemal zawsze przydają się w lodówce. Na szybkie śniadanie, do naleśników, na kanapkę albo po prostu wtedy, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego. Teraz Biedronka przygotowała promocję właśnie na takie serki. Od poniedziałku, 9 listopada, przy zakupie dwóch produktów Tutti za tańszy nie trzeba płacić. Oferta potrwa tylko dwa dni.
Nie każdy ma rano czas na przygotowanie dużego śniadania. Czasami wystarczy serek, ulubione owoce i kilka minut, żeby przygotować coś smacznego.
Serki Tutti należą do produktów, które można wykorzystać na wiele sposobów. Sprawdzają się jako samodzielna przekąska, dodatek do deserów, naleśników czy słodkich placuszków.
Teraz Biedronka objęła je promocją w ramach Festiwalu Nabiału.
Biedronka daje drugi serek gratis. Można mieszać smaki
Na oficjalnej grafice promocyjnej Biedronki znalazła się oferta 1+1 gratis na wszystkie serki Tutti.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dwóch produktów objętych akcją tańszy zostanie objęty rabatem w wysokości 100 procent.
Co ważne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać warianty.
Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych serków. Można wybrać różne smaki, wielkości opakowań i rodzaje produktów objętych promocją.
Jeżeli oba serki kosztują tyle samo, oszczędność wyniesie 50 procent ich łącznej ceny.
Jeśli jednak wybierzemy droższy i tańszy produkt, gratis otrzymamy ten tańszy.
Waniliowy, truskawkowy, a może klasyczny?
W ofercie Tutti dostępnych jest kilka wariantów smakowych.
Na materiałach Biedronki pokazano między innymi serki waniliowe, truskawkowe oraz produkty o smaku białej czekolady.
Dzięki możliwości mieszania smaków można skompletować zestaw dopasowany do upodobań domowników.
Serki można wykorzystać również jako bazę prostego deseru. Wystarczy przełożyć je do szklanki, dodać pokrojone owoce i odrobinę pokruszonych herbatników.
Taki deser można przygotować w kilka minut, bez pieczenia.
Jest ważny warunek. Potrzebna karta Moja Biedronka
Promocja nie jest automatycznie dostępna dla każdego klienta.
Aby skorzystać z oferty 1+1 gratis, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
Podczas płatności trzeba zeskanować kartę albo kod w aplikacji.
Sieć ustaliła również limit dzienny wynoszący cztery produkty gratis na kartę.
Oznacza to, że w ramach limitu można otrzymać cztery serki bez dodatkowej opłaty przy zakupie odpowiedniej liczby produktów objętych promocją.
Przed zapłatą warto upewnić się, że rabat został naliczony prawidłowo.
Tylko dwa dni na skorzystanie z promocji
Oferta obowiązuje od poniedziałku, 9 listopada, do wtorku, 10 listopada 2026 roku.
To kolejna akcja w ramach Festiwalu Nabiału w Biedronce.
W tym samym okresie sieć przygotowała również promocję 2+2 gratis na wszystkie skyry pitne, dlatego osoby regularnie kupujące produkty mleczne mogą skorzystać z kilku różnych ofert.
Dostępność konkretnych smaków i opakowań zależy od zapasów sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli lubisz serki Tutti i regularnie kupujesz je na śniadanie albo do deserów, promocja 1+1 gratis może pozwolić Ci zaoszczędzić na codziennych zakupach.
Najkorzystniej wybrać dwa produkty o jednakowej lub zbliżonej cenie, ponieważ rabat obejmuje tańszy z nich.
Pamiętaj o karcie Moja Biedronka, limicie czterech produktów gratis dziennie oraz krótkim terminie oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.