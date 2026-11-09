Biedronka rusza z wielką promocją. Drugi produkt za jedyne 2 zł! Oferta obejmuje wszystkie warianty
Biedronka przygotowała dużą promocję na produkty do prania. Od poniedziałku, 9 listopada, klienci mogą kupić drugi, tańszy produkt Eden za zaledwie 2 zł. Oferta obejmuje wszystkie produkty tej marki, a poszczególne warianty można dowolnie mieszać. Jest jednak ważny warunek — do skorzystania z rabatu potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci.
Zakupy chemii gospodarczej potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Szczególnie gdy jednocześnie kończą się środki do prania, płyny do płukania i inne produkty używane na co dzień.
Dlatego promocje wielosztukowe często przyciągają uwagę klientów, którzy chcą uzupełnić zapasy na kolejne tygodnie.
Tym razem Biedronka przygotowała specjalną akcję dotyczącą produktów Eden, w tym środków wykorzystywanych podczas prania i pielęgnacji tkanin.
Drugi produkt Eden za 2 zł. Jak działa promocja?
Mechanizm promocji jest prosty.
Klient wybiera dwa produkty Eden objęte ofertą. Za droższy płaci standardową cenę, natomiast drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 2 zł.
Co istotne, można dowolnie mieszać warianty.
Nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań ani wybierać tego samego zapachu.
Jeżeli oba produkty mają jednakową cenę, za jeden klient zapłaci pełną kwotę, a drugi otrzyma za 2 zł.
Przykładowo, gdy dwa produkty kosztują po 12 zł, zamiast 24 zł zapłaci łącznie 14 zł.
Oszczędność wyniesie 10 zł.
Jeżeli produkty mają różne ceny, promocyjna kwota zostanie naliczona na tańszy z nich.
Środki do prania w różnych wariantach
Na grafice promocyjnej sieci pokazano kilka produktów Eden.
Wśród nich znajdują się między innymi preparaty do płukania tkanin oraz perfumy do prania w wariantach zapachowych.
Na zdjęciu widoczne są opakowania oznaczone jako Fresh Escape, Floral i Relax.
To produkty przeznaczone do nadawania tkaninom zapachu podczas prania lub płukania.
Przed zakupem warto zwrócić uwagę na przeznaczenie konkretnego produktu i zalecenia producenta.
Nie wszystkie preparaty o podobnym wyglądzie stosuje się w taki sam sposób.
Jest limit. Nie każdy zakup będzie objęty rabatem
Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów dostępnych w promocyjnej cenie.
Limit dzienny wynosi dwa produkty za 2 zł na kartę Moja Biedronka.
Aby skorzystać z akcji, należy podczas płatności zeskanować kartę lojalnościową lub kod w aplikacji.
Bez spełnienia tego warunku rabat może nie zostać naliczony.
Warto również pamiętać, że promocja nie oznacza możliwości kupienia każdego produktu Eden za 2 zł. Specjalna cena dotyczy drugiego, tańszego artykułu w zakupionej parze.
Promocja potrwa do soboty, 14 listopada
Oferta rozpoczęła się w poniedziałek, 9 listopada, i potrwa do soboty, 14 listopada 2026 roku.
To sześć dni, podczas których klienci mogą skorzystać ze specjalnych warunków zakupów.
Dostępność poszczególnych produktów i wariantów zapachowych może różnić się między placówkami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie korzystasz z produktów Eden, nowa promocja może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Największą korzyść uzyskasz przy wyborze dwóch produktów o podobnej cenie, ponieważ rabat naliczany jest na tańszy z nich.
Pamiętaj również o karcie Moja Biedronka oraz dziennym limicie dwóch produktów dostępnych za 2 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.