Biedronka rusza z wielką promocją. Drugi produkt za jedyne 2 zł! Oferta obejmuje wszystkie warianty

9 listopada 2026 10:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała dużą promocję na produkty do prania. Od poniedziałku, 9 listopada, klienci mogą kupić drugi, tańszy produkt Eden za zaledwie 2 zł. Oferta obejmuje wszystkie produkty tej marki, a poszczególne warianty można dowolnie mieszać. Jest jednak ważny warunek — do skorzystania z rabatu potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Zakupy chemii gospodarczej potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Szczególnie gdy jednocześnie kończą się środki do prania, płyny do płukania i inne produkty używane na co dzień.

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Dlatego promocje wielosztukowe często przyciągają uwagę klientów, którzy chcą uzupełnić zapasy na kolejne tygodnie.

Tym razem Biedronka przygotowała specjalną akcję dotyczącą produktów Eden, w tym środków wykorzystywanych podczas prania i pielęgnacji tkanin.

Drugi produkt Eden za 2 zł. Jak działa promocja?

Mechanizm promocji jest prosty.

Klient wybiera dwa produkty Eden objęte ofertą. Za droższy płaci standardową cenę, natomiast drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 2 zł.

Co istotne, można dowolnie mieszać warianty.

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Nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań ani wybierać tego samego zapachu.

Jeżeli oba produkty mają jednakową cenę, za jeden klient zapłaci pełną kwotę, a drugi otrzyma za 2 zł.

Przykładowo, gdy dwa produkty kosztują po 12 zł, zamiast 24 zł zapłaci łącznie 14 zł.

Oszczędność wyniesie 10 zł.

Jeżeli produkty mają różne ceny, promocyjna kwota zostanie naliczona na tańszy z nich.

Środki do prania w różnych wariantach

Na grafice promocyjnej sieci pokazano kilka produktów Eden.

Wśród nich znajdują się między innymi preparaty do płukania tkanin oraz perfumy do prania w wariantach zapachowych.

Na zdjęciu widoczne są opakowania oznaczone jako Fresh Escape, Floral i Relax.

To produkty przeznaczone do nadawania tkaninom zapachu podczas prania lub płukania.

Przed zakupem warto zwrócić uwagę na przeznaczenie konkretnego produktu i zalecenia producenta.

Nie wszystkie preparaty o podobnym wyglądzie stosuje się w taki sam sposób.

Jest limit. Nie każdy zakup będzie objęty rabatem

Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów dostępnych w promocyjnej cenie.

Limit dzienny wynosi dwa produkty za 2 zł na kartę Moja Biedronka.

Aby skorzystać z akcji, należy podczas płatności zeskanować kartę lojalnościową lub kod w aplikacji.

Bez spełnienia tego warunku rabat może nie zostać naliczony.

Warto również pamiętać, że promocja nie oznacza możliwości kupienia każdego produktu Eden za 2 zł. Specjalna cena dotyczy drugiego, tańszego artykułu w zakupionej parze.

Promocja potrwa do soboty, 14 listopada

Oferta rozpoczęła się w poniedziałek, 9 listopada, i potrwa do soboty, 14 listopada 2026 roku.

To sześć dni, podczas których klienci mogą skorzystać ze specjalnych warunków zakupów.

Dostępność poszczególnych produktów i wariantów zapachowych może różnić się między placówkami.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli regularnie korzystasz z produktów Eden, nowa promocja może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.

Największą korzyść uzyskasz przy wyborze dwóch produktów o podobnej cenie, ponieważ rabat naliczany jest na tańszy z nich.

Pamiętaj również o karcie Moja Biedronka oraz dziennym limicie dwóch produktów dostępnych za 2 zł.

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