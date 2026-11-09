Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany na Lotnisku Chopina
Straż Graniczna zatrzymała na Lotnisku Chopina w Warszawie 43-letniego obywatela Rumunii poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o udział w grupie przestępczej, handel towarem bez akcyzy oraz kradzieże. Tego samego dnia funkcjonariusze interweniowali również wobec dwóch pasażerów na lotnisku Warszawa-Modlin.
Do zatrzymania 43-latka doszło w sobotę, 7 listopada, po przylocie samolotu z Kiszyniowa.
Podczas kontroli funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ustalili, że obywatel Rumunii jest poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Nakaz został wydany przez niemieckie władze.
43-latek poszukiwany przez Niemcy
Według Straży Granicznej mężczyzna jest podejrzany o kilka rodzajów przestępstw.
Chodzi o udział w grupie przestępczej, handel towarem bez akcyzy oraz kradzieże.
Po potwierdzeniu aktualności poszukiwań 43-latek został zatrzymany.
Najpierw trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie przewieziono go do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie prowadzone są dalsze czynności procesowe.
Europejski Nakaz Aresztowania umożliwia zatrzymanie osoby poszukiwanej na terenie innego państwa Unii Europejskiej i rozpoczęcie procedury jej przekazania do kraju, który wydał nakaz.
Interwencja także na lotnisku w Modlinie
Tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej zostali wezwani także na lotnisko Warszawa-Modlin.
Tym razem chodziło o dwóch 21-letnich obywateli Hiszpanii, którzy przylecieli samolotem z Madrytu.
Według relacji załogi mężczyźni spożywali na pokładzie własny alkohol, zachowywali się wulgarnie i zaczepiali słownie innych pasażerów.
Nie wykonywali również poleceń personelu pokładowego oraz kapitana samolotu.
Dwaj pasażerowie dostali po 500 zł mandatu
Po lądowaniu na pokład weszli funkcjonariusze Straży Granicznej.
Mężczyźni zostali poinformowani o obowiązku wykonywania poleceń oraz o możliwości zastosowania środków przymusu bezpośredniego.
Obaj podporządkowali się funkcjonariuszom i dobrowolnie opuścili samolot.
Na każdego z nich nałożono mandat w wysokości 500 zł.
Podstawą był art. 210 ust. 1 pkt 9 Prawa lotniczego dotyczący niewykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z porządkiem na pokładzie.
Straż Graniczna regularnie interweniuje na warszawskich lotniskach
Funkcjonariusze działający na Lotnisku Chopina i w Modlinie zajmują się nie tylko kontrolą dokumentów podróżnych.
Sprawdzają również osoby figurujące w krajowych i międzynarodowych bazach poszukiwawczych oraz interweniują w przypadku naruszania bezpieczeństwa i porządku na pokładach samolotów.
W sobotę jedna z takich kontroli zakończyła się zatrzymaniem osoby poszukiwanej przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Druga interwencja zakończyła się mandatami dla dwóch pasażerów z Hiszpanii.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.