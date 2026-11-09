Poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany na Lotnisku Chopina

9 listopada 2026 16:12 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Straż Graniczna zatrzymała na Lotnisku Chopina w Warszawie 43-letniego obywatela Rumunii poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany m.in. o udział w grupie przestępczej, handel towarem bez akcyzy oraz kradzieże. Tego samego dnia funkcjonariusze interweniowali również wobec dwóch pasażerów na lotnisku Warszawa-Modlin.

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Duże Europejskie lotnisko. Terminal z widokiem na płytę.
Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Do zatrzymania 43-latka doszło w sobotę, 7 listopada, po przylocie samolotu z Kiszyniowa.

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Podczas kontroli funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ustalili, że obywatel Rumunii jest poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Nakaz został wydany przez niemieckie władze.

43-latek poszukiwany przez Niemcy

Według Straży Granicznej mężczyzna jest podejrzany o kilka rodzajów przestępstw.

Chodzi o udział w grupie przestępczej, handel towarem bez akcyzy oraz kradzieże.

Po potwierdzeniu aktualności poszukiwań 43-latek został zatrzymany.

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Najpierw trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Następnie przewieziono go do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie prowadzone są dalsze czynności procesowe.

Europejski Nakaz Aresztowania umożliwia zatrzymanie osoby poszukiwanej na terenie innego państwa Unii Europejskiej i rozpoczęcie procedury jej przekazania do kraju, który wydał nakaz.

Interwencja także na lotnisku w Modlinie

Tego samego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej zostali wezwani także na lotnisko Warszawa-Modlin.

Tym razem chodziło o dwóch 21-letnich obywateli Hiszpanii, którzy przylecieli samolotem z Madrytu.

Według relacji załogi mężczyźni spożywali na pokładzie własny alkohol, zachowywali się wulgarnie i zaczepiali słownie innych pasażerów.

Nie wykonywali również poleceń personelu pokładowego oraz kapitana samolotu.

Dwaj pasażerowie dostali po 500 zł mandatu

Po lądowaniu na pokład weszli funkcjonariusze Straży Granicznej.

Mężczyźni zostali poinformowani o obowiązku wykonywania poleceń oraz o możliwości zastosowania środków przymusu bezpośredniego.

Obaj podporządkowali się funkcjonariuszom i dobrowolnie opuścili samolot.

Na każdego z nich nałożono mandat w wysokości 500 zł.

Podstawą był art. 210 ust. 1 pkt 9 Prawa lotniczego dotyczący niewykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z porządkiem na pokładzie.

Straż Graniczna regularnie interweniuje na warszawskich lotniskach

Funkcjonariusze działający na Lotnisku Chopina i w Modlinie zajmują się nie tylko kontrolą dokumentów podróżnych.

Sprawdzają również osoby figurujące w krajowych i międzynarodowych bazach poszukiwawczych oraz interweniują w przypadku naruszania bezpieczeństwa i porządku na pokładach samolotów.

W sobotę jedna z takich kontroli zakończyła się zatrzymaniem osoby poszukiwanej przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Druga interwencja zakończyła się mandatami dla dwóch pasażerów z Hiszpanii.

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