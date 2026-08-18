124 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice mogą dostać pieniądze także w 2026 roku. Trzeba pilnować terminu
124 zł miesięcznie na dziecko, czyli nawet 1488 zł w ciągu roku. Tyle może wynieść zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18. roku życia. Pieniądze nie trafiają jednak automatycznie do każdego rodzica. O wypłacie decydują przede wszystkim dochody rodziny, a znaczenie ma również termin złożenia wniosku.
Wnioski na okres zasiłkowy 2026/2027 można już składać elektronicznie. Rodzice, którzy wolą tradycyjną formę, mogą natomiast dostarczać dokumenty w wersji papierowej od początku sierpnia. Szczególnie ważna jest data 31 sierpnia 2026 roku.
124 zł co miesiąc. W ciągu roku robi się z tego 1488 zł
Zasiłek rodzinny jest świadczeniem uzależnionym między innymi od wieku dziecka. W 2026 roku obowiązują 3 podstawowe miesięczne kwoty:
95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia,
124 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 lat,
135 zł na osobę uczącą się po ukończeniu 18 lat, jeśli spełnione są ustawowe warunki.
W przypadku dziecka objętego stawką 124 zł pełne 12 miesięcy wypłat oznacza 1488 zł. Przy dwojgu dzieci w tym wieku byłoby to 2976 zł, a przy trojgu 4464 zł, oczywiście pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań dotyczących prawa do świadczenia.
Nie każdy rodzic otrzyma pieniądze. Tutaj decyduje dochód
Zasiłku rodzinnego nie należy mylić ze świadczeniem wychowawczym 800+. W przypadku zasiłku rodzinnego obowiązuje bowiem kryterium dochodowe.
Podstawowy próg wynosi 674 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, próg wynosi 764 zł na osobę.
Przy ustalaniu prawa do świadczenia na okres 2026/2027 znaczenie mają dochody osiągnięte w 2025 roku. Urząd bierze jednak pod uwagę także określone zmiany sytuacji dochodowej, które nastąpiły później, w tym utratę lub uzyskanie dochodu.
Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny?
O pieniądze mogą występować przede wszystkim rodzice dziecka. Uprawnienie może przysługiwać również opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a w określonych sytuacjach także osobie uczącej się.
Co do zasady zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole, świadczenie może być wypłacane dłużej, do ukończenia 21. roku życia.
W przypadku osoby kontynuującej naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności granica może zostać przesunięta do 24. roku życia.
800+ nie zamyka drogi do zasiłku rodzinnego
To istotna informacja dla rodzin, które otrzymują już inne świadczenia. Świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.
Do dochodu nie zalicza się również wszystkich form pomocy otrzymywanych przez gospodarstwo domowe. Wyłączone mogą być między innymi określone świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, niektóre formy pomocy społecznej, stypendia szkolne i socjalne oraz określona pomoc udzielana osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.
Z drugiej strony urząd analizuje wiele rzeczywistych źródeł utrzymania rodziny. Mogą to być wynagrodzenia z pracy i umów cywilnoprawnych, emerytury, renty, dochody z działalności gospodarczej, alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego czy wpływy z najmu.
Wniosek można złożyć przez internet albo w urzędzie
Rodzice nie otrzymają zasiłku automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami wymaganymi w konkretnej sytuacji rodziny.
Elektroniczne wnioski dotyczące okresu zasiłkowego 2026/2027 można składać od 1 lipca 2026 roku za pośrednictwem portalu Emp@tia. Dokumenty w formie papierowej są przyjmowane od 1 sierpnia 2026 roku między innymi przez właściwe urzędy gmin i miast oraz jednostki realizujące świadczenia rodzinne.
Rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na 31 sierpnia 2026 roku. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do końca sierpnia ma znaczenie dla terminu ustalenia prawa i wypłaty świadczenia w nowym okresie zasiłkowym.
Urząd może poprosić o dodatkowe dokumenty
Zakres dokumentacji zależy od sytuacji konkretnej rodziny. Potrzebne mogą być między innymi dokumenty dotyczące dochodów, alimentów, emerytury lub renty, utraty albo uzyskania dochodu czy dalszej nauki pełnoletniego dziecka.
Dlatego nie warto zostawiać formalności na ostatnią chwilę. Brak wymaganych informacji może spowodować konieczność uzupełnienia dokumentacji i wydłużyć całą procedurę.
Kwoty pozostają bez zmian. Na kolejną weryfikację trzeba poczekać
Rodzice mogą zastanawiać się, dlaczego przy rosnących kosztach utrzymania dzieci zasiłek nadal wynosi 95, 124 lub 135 zł. Stawki zasiłku rodzinnego nie są automatycznie podnoszone każdego roku.
Ostatnia weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych została przeprowadzona w 2024 roku i nie przyniosła podwyżki tych kwot. Kolejna ustawowa weryfikacja przypada na 2027 rok. Oznacza to, że w 2026 roku nadal obowiązują dotychczasowe stawki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli wychowujesz dziecko w wieku od 5 do 18 lat i dochód Twojej rodziny jest stosunkowo niski, sprawdź prawo do 124 zł miesięcznie na dziecko. Nie zakładaj, że otrzymywanie 800+ automatycznie wyklucza zasiłek rodzinny, ponieważ świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu tego uprawnienia.
Najpierw policz dochód przypadający na członka rodziny i porównaj go z odpowiednim progiem. Podstawowy limit to 674 zł miesięcznie na osobę, a w rodzinach objętych szczególnym kryterium związanym z niepełnosprawnością wynosi 764 zł.
Jeżeli spełniasz warunki, przygotuj dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej rodziny. Wniosek możesz przesłać elektronicznie przez Emp@tię albo złożyć w formie papierowej we właściwym miejscu w swojej gminie lub mieście. W Warszawie obsługą świadczeń rodzinnych zajmują się właściwe dla miejsca zamieszkania urzędy dzielnic.
Warto zrobić to możliwie szybko i zwrócić uwagę na termin 31 sierpnia 2026 roku. Przy jednym dziecku objętym stawką 124 zł mówimy o potencjalnie 1488 zł w ciągu 12 miesięcy, przy dwojgu o 2976 zł. To pieniądze, o które trzeba jednak wystąpić i spełnić ustawowe warunki ich przyznania.
Podstawa prawna: ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz przepisy wykonawcze określające wysokość świadczeń rodzinnych i kryteria dochodowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.