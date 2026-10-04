13. i 14. emerytura zostają. Państwo rezerwuje na dodatkowe wypłaty 32,1 mld zł
Seniorzy mogą już sprawdzić, co projekt budżetu państwa na 2027 rok mówi o dodatkowych świadczeniach. Rząd przewidział łącznie 32,1 mld zł na trzynaste i czternaste emerytury. Oznacza to, że oba świadczenia mają być wypłacane również w przyszłym roku. Nie należy jednak jeszcze podawać ostatecznej kwoty przyszłorocznej „trzynastki” – będzie ona zależała od wysokości najniższej emerytury obowiązującej od marca 2027 roku.
32,1 mld zł na dwie dodatkowe wypłaty
Ministerstwo Finansów potwierdziło w najnowszym projekcie budżetu na 2027 rok, że wśród finansowanych programów i świadczeń pozostają 13. i 14. emerytura.
Na obie pozycje łącznie przewidziano 32,1 mld zł.
To odrębna pula od pieniędzy przeznaczonych na coroczną waloryzację emerytur i rent. Na samą waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w projekcie zabezpieczono około 19 mld zł.
Trzynasta emerytura również w 2027 roku
Trzynasta emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym. Jej wysokość odpowiada kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.
Dlatego nie znamy jeszcze ostatecznej kwoty trzynastej emerytury w 2027 roku.
Najpierw musi zostać ustalony finalny wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji, a w konsekwencji nowa wysokość najniższej emerytury.
Podawane wiele miesięcy wcześniej konkretne wartości mogą być jedynie prognozami.
Nie trzeba składać osobnego wniosku o trzynastkę
W przypadku trzynastej emerytury senior nie musi składać specjalnego wniosku o dodatkową wypłatę.
Świadczenie jest przyznawane z urzędu osobom, które spełniają ustawowe warunki. Jest wypłacane razem ze świadczeniem podstawowym w ustawowo określonym terminie.
Nie obowiązuje przy tym próg dochodowy, który powodowałby stopniowe zmniejszanie trzynastki wraz ze wzrostem emerytury.
Czternasta emerytura działa inaczej
Inaczej skonstruowana jest 14. emerytura.
Tutaj wysokość podstawowego świadczenia seniora ma znaczenie. W przypadku osób mieszczących się w ustawowym progu czternastka przysługuje w pełnej wysokości. Po jego przekroczeniu działa mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Oznacza to, że im bardziej podstawowa emerytura lub renta przekracza próg, tym niższa jest czternasta emerytura.
Dlatego nie każdy senior otrzymuje identyczną kwotę czternastki.
Waloryzacja to jeszcze osobne pieniądze
Rok 2027 przyniesie seniorom nie tylko dodatkowe świadczenia.
Projekt budżetu przewiduje około 19 mld zł na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.
Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest od 1 marca i podnosi wysokość świadczeń zgodnie z mechanizmem określonym w przepisach.
Dopiero po poznaniu danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika będzie można precyzyjnie wskazać, ile wyniosą emerytury po waloryzacji w marcu 2027 roku.
Renta wdowia także wzrośnie
Projekt budżetu uwzględnia ponadto finansowanie renty wdowiej.
Od 1 stycznia 2027 roku zgodnie z obowiązującym harmonogramem udział drugiego świadczenia wzrośnie z obecnych 15 do 25 proc.
Dla części seniorów oznacza to więc kolejną zmianę niezależną od marcowej waloryzacji oraz trzynastej i czternastej emerytury.
Projekt jest już w Sejmie
Ważny jest aktualny etap prac. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2027 rok 29 września 2026 roku, a rządowy projekt trafił następnie do Sejmu jako druk nr 3150.
Na obecnym etapie mówimy więc o projekcie ustawy budżetowej, a nie o uchwalonej już ustawie budżetowej na 2027 rok.
Jednocześnie sam fakt wpisania do projektu 32,1 mld zł na 13. i 14. emeryturę jasno pokazuje, że rząd zaplanował finansowanie obu dodatkowych świadczeń również w przyszłym roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.