13-latek zatrzymany na warszawskim Bemowie. Miał wysłać zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi

9 października 2026 09:34 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo zatrzymali 13-latka, który – według stołecznej policji – miał opublikować na klasowej grupie w komunikatorze zdjęcie noża oraz grozić innemu uczniowi. Nastolatek tłumaczył później, że „zrobił to z głupoty”.

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Fot. Czytelnik Warszawy w Pigułce.

Sprawa jest nadal wyjaśniana.

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Zdjęcie noża pojawiło się na grupie klasowej

Z komunikatu Policji Warszawa wynika, że 13-latek miał zamieścić w komunikatorze używanym przez klasę zdjęcie noża.

Jednocześnie miał kierować groźby wobec innego ucznia.

Po uzyskaniu informacji funkcjonariusze z Bemowa podjęli interwencję i zatrzymali nastolatka.

„Zrobił to z głupoty”

Jak przekazała policja, chłopak tłumaczył później swoje zachowanie słowami, że „zrobił to z głupoty”.

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Funkcjonariusze podkreślają jednak, że w takich sytuacjach publikowane w sieci treści i groźby są traktowane poważnie.

Policja prowadzi dalsze czynności

Na tym etapie policja informuje, że prowadzone są dalsze czynności.

Z opublikowanego komunikatu nie wynika, by doszło do fizycznego ataku w szkole. Sprawa dotyczy zdjęcia noża oraz gróźb skierowanych wobec innego ucznia.

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