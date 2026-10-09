13-latek zatrzymany na warszawskim Bemowie. Miał wysłać zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi
Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo zatrzymali 13-latka, który – według stołecznej policji – miał opublikować na klasowej grupie w komunikatorze zdjęcie noża oraz grozić innemu uczniowi. Nastolatek tłumaczył później, że „zrobił to z głupoty”.
Sprawa jest nadal wyjaśniana.
Zdjęcie noża pojawiło się na grupie klasowej
Z komunikatu Policji Warszawa wynika, że 13-latek miał zamieścić w komunikatorze używanym przez klasę zdjęcie noża.
Jednocześnie miał kierować groźby wobec innego ucznia.
Po uzyskaniu informacji funkcjonariusze z Bemowa podjęli interwencję i zatrzymali nastolatka.
Policjanci z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie zatrzymali 13-latka, który miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi.
Nastolatek tłumaczył, że „zrobił to z głupoty”. W sprawie prowadzone są dalsze czynności. https://t.co/NibLq1T85D
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 9, 2026
„Zrobił to z głupoty”
Jak przekazała policja, chłopak tłumaczył później swoje zachowanie słowami, że „zrobił to z głupoty”.
Funkcjonariusze podkreślają jednak, że w takich sytuacjach publikowane w sieci treści i groźby są traktowane poważnie.
Policja prowadzi dalsze czynności
Na tym etapie policja informuje, że prowadzone są dalsze czynności.
Z opublikowanego komunikatu nie wynika, by doszło do fizycznego ataku w szkole. Sprawa dotyczy zdjęcia noża oraz gróźb skierowanych wobec innego ucznia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.