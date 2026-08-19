14 emerytura 2026. Sprawdź, ile dostaniesz na rękę. Przy wyższej emeryturze kwota szybko topnieje
Czternasta emerytura może oznaczać dodatkowy przelew w wysokości niemal 2 tys. zł brutto. Nie każdy senior dostanie jednak pełną kwotę. Decydująca jest wysokość podstawowej emerytury lub renty, a po przekroczeniu określonego progu działa zasada „złotówka za złotówkę”. Dlatego różnica między przelewami dla dwóch emerytów może przekroczyć 1 tys. zł.
Czternasta emerytura na stałe znalazła się w polskim systemie świadczeń. Co ważne, nie trzeba składać wniosku o jej przyznanie. ZUS oraz pozostałe organy emerytalno-rentowe ustalają prawo do dodatkowych pieniędzy z urzędu. Taką zasadę potwierdza ZUS.
Największe zainteresowanie seniorów budzi jednak nie samo prawo do świadczenia, ale kwota, która ostatecznie pojawi się na koncie.
Pełna czternasta emerytura tylko do określonego progu
Według przyjętych dla 2026 roku wyliczeń pełna czternasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto.
Kluczowa pozostaje jednak granica 2900 zł brutto podstawowego świadczenia. To właśnie ten próg decyduje o tym, czy senior może otrzymać czternastkę w pełnej wysokości.
Mechanizm jest prosty. Jeżeli emerytura lub renta przekracza 2900 zł brutto, dodatkowe świadczenie zostaje zmniejszone według zasady „złotówka za złotówkę”.
Przykładowo przy świadczeniu wynoszącym 3200 zł brutto próg zostaje przekroczony o 300 zł. O tyle zostaje więc pomniejszona czternastka.
To nie jest nowa konstrukcja. W poprzednich latach ZUS stosował dokładnie ten mechanizm.
Czternasta emerytura 2026. Tyle możesz dostać
Przy kwocie 1978,49 zł brutto orientacyjne wyliczenie samej czternastki wygląda następująco:
|Podstawowa emerytura brutto
|Czternastka brutto przed potrąceniami
|do 2900 zł
|1978,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|3200 zł
|1678,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|3800 zł
|1078,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|4300 zł
|578,49 zł
|4500 zł
|378,49 zł
|4700 zł
|178,49 zł
|4800 zł
|78,49 zł
Trzeba przy tym bardzo uważać na podawanie jednej uniwersalnej tabeli kwot netto. Ostateczna kwota „na rękę” może zależeć od rozliczenia podatku konkretnego świadczeniobiorcy, natomiast od czternastki pobierana jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS potwierdza, że dodatkowe świadczenie podlega składce zdrowotnej oraz zasadom dotyczącym zaliczki na PIT.
Dlatego podawanie jednej kwoty netto jako gwarantowanej dla każdego seniora może wprowadzać czytelników w błąd.
Jest jeszcze jedna ważna granica. Poniżej 50 zł pieniędzy nie będzie
Mechanizm „złotówka za złotówkę” nie działa bez końca.
Ustawa przewiduje minimalną kwotę czternastej emerytury wynoszącą 50 zł brutto. Jeżeli po zastosowaniu pomniejszenia świadczenie byłoby niższe, dodatkowe pieniądze nie zostaną wypłacone.
Przy pełnej czternastce wynoszącej 1978,49 zł brutto oznaczałoby to, że świadczenie zanika przy podstawowej emeryturze lub rencie przekraczającej 4828,49 zł brutto, a nie około 5100 zł, jak podano w materiale źródłowym. To wynika bezpośrednio z działania wzoru: 1978,49 zł minus kwota przekroczenia progu 2900 zł. ZUS stosował tę samą zasadę w 2025 roku.
Waloryzacja może mieć zaskakujący skutek
Właśnie tutaj pojawia się paradoks, który może zaskoczyć część emerytów.
Jeżeli podstawowa emerytura rośnie, a próg pełnej czternastki pozostaje na poziomie 2900 zł, coraz więcej osób przekracza granicę uprawniającą do pełnej wypłaty.
Senior może więc otrzymywać wyższą miesięczną emeryturę, ale jednocześnie dostać niższą czternastkę.
Przykład jest prosty. Osoba ze świadczeniem 2900 zł mieści się jeszcze w limicie. Przy 3000 zł przekracza go już o 100 zł, dlatego czternastka zostaje pomniejszona właśnie o 100 zł.
Nie trzeba składać wniosku do ZUS
To jedna z najważniejszych informacji dla seniorów. Nie trzeba odwiedzać placówki ZUS ani wysyłać dodatkowego formularza.
Czternasta emerytura jest przyznawana automatycznie. ZUS wylicza wysokość należnego świadczenia i przekazuje pieniądze razem z właściwą emeryturą lub rentą.
Warto więc uważać na wiadomości SMS i e-maile sugerujące konieczność kliknięcia w link albo wypełnienia internetowego „wniosku o czternastkę”.
Czternastka jest chroniona przed potrąceniami
Dodatkowe świadczenie ma również szczególną ochronę.
Z kwoty czternastej emerytury nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. ZUS wskazuje również, że świadczenie nie jest uwzględniane przy ustalaniu dochodu w przypadku części świadczeń i form pomocy.
To istotne przede wszystkim dla seniorów mających zadłużenie lub korzystających ze wsparcia socjalnego.
Kiedy czternasta emerytura 2026 trafi na konta?
Czternastka nie ma ustawowo przypisanego na stałe jednego miesiąca wypłaty. Miesiąc oraz wysokość świadczenia w danym roku określa Rada Ministrów w rozporządzeniu.
W poprzednim roku ZUS wypłacał czternaste emerytury razem ze świadczeniami za wrzesień. Standardowe terminy płatności ZUS przypadają na 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Jeżeli termin wypada w dzień wolny, wypłata jest odpowiednio przyspieszana.
Senior nie musi jednak pilnować oddzielnej daty dla czternastki. Pieniądze są przekazywane razem ze świadczeniem podstawowym.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę, przede wszystkim sprawdź jej wysokość brutto, a nie kwotę wpływającą na konto.
Granica 2900 zł jest najważniejsza. Do tej wysokości można otrzymać pełną czternastkę. Po jej przekroczeniu zaczyna działać mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli Twoje świadczenie wynosi przykładowo 3500 zł brutto, przekraczasz limit o 600 zł. Przy czternastce w wysokości 1978,49 zł daje to 1378,49 zł brutto dodatkowego świadczenia przed potrąceniami.
Przy 4000 zł podstawowej emerytury przekroczenie wynosi już 1100 zł, więc czternastka spada do 878,49 zł brutto.
Najważniejsze jest jednak to, że nie musisz składać żadnego wniosku. Jeżeli spełniasz warunki, właściwy organ emerytalny sam wyliczy należną kwotę i przekaże ją wraz ze świadczeniem.
Dla części seniorów różnica będzie ogromna. Jedni otrzymają pełną czternastkę, inni kilkaset złotych, a osoby z odpowiednio wysokim świadczeniem nie otrzymają jej wcale.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.