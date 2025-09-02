15 km korka na S2. Wypadek na moście, trasa zablokowana
Na Moście Południowym doszło do groźnego wypadku z udziałem trzech pojazdów. BMW zderzyło się z toyotą, która siłą uderzenia została wypchnięta na ciężarówkę marki Volvo. Są ogromne utrudnienia w ruchu.
Jak informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Interweniowały dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policja, która nadal ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
Ogromne utrudnienia w stronę Terespola
Wypadek całkowicie sparaliżował ruch na trasie S2. Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy był zamknięty. Korek w kierunku Terespola urósł do ponad 15 kilometrów. Trzy pasy zostały zablokowane – przejezdny pozostał tylko jeden.
Wszystkimi pojazdami podróżowały łącznie cztery osoby. Jedna została ranna, ale skutki wypadku odczuli wszyscy kierowcy utknęli w długim zatorze komunikacyjnym.
Co to oznacza dla kierowców?
Jeśli planujesz trasę przez południową część Warszawy, omijaj Most Południowy i trasę S2. Utrudnienia mogą się przeciągać, a służby wciąż pracują na miejscu. Warto korzystać z objazdów i monitorować komunikaty drogowe.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.