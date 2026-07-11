Ruszyła fala kontroli. Sypią się kary po 5 tys. zł. Wszystko z powodu jednego dokumentu
Świadectwo charakterystyki energetycznej przestało być papierkiem, o którym można zapomnieć. Kontrole ruszyły na poważnie, a grzywna za brak dokumentu sięga nawet 5 tysięcy złotych. Mało kto wie jednak, że sam remont domu też potrafi ten dokument unieważnić – choć nie każdy.
Skąd urząd wie, że nie masz świadectwa
Obowiązek posiadania świadectwa przy sprzedaży i wynajmie funkcjonuje w Polsce od 28 kwietnia 2023 roku, na mocy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. To, co zmieniło się realnie w 2026 roku, to skuteczność egzekwowania tego obowiązku. Każde legalnie wystawione świadectwo trafia do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, dostępnego pod adresem rejestryceeb.pl, gdzie każdy – także urzędnik nadzoru budowlanego – może sprawdzić, czy dany adres ma zarejestrowany aktualny dokument. Drugim kanałem kontroli jest notariusz: przy każdej transakcji sprzedaży ma obowiązek odnotować w akcie, czy świadectwo zostało przekazane nabywcy, a jeśli nie – poucza sprzedającego o grożącej karze.
Za brak dokumentu grozi grzywna do 5000 złotych, nakładana w trybie przepisów o wykroczeniach. Sama transakcja się nie zatrzyma, ale odpowiedzialność zostaje.
Nie każdy remont unieważnia świadectwo – liczy się efekt, nie sam fakt prac
To pytanie wraca w każdej rozmowie o świadectwach: czy wymiana okien, montaż pompy ciepła albo docieplenie ściany zawsze oznaczają konieczność nowego dokumentu? Odpowiedź brzmi: nie zawsze, choć w praktyce w większości przypadków – tak.
Świadectwo traci ważność przed upływem swoich 10 lat wyłącznie wtedy, gdy prace budowlane realnie zmieniają zapotrzebowanie budynku na energię – a nie za każdym razem, gdy w domu coś się remontuje. Malowanie ścian, wymiana podłogi, remont łazienki czy nawet wymiana drzwi wewnętrznych nie mają wpływu na charakterystykę energetyczną i nie wymagają nowego dokumentu. Inaczej jest z pracami, które zmieniają bilans cieplny budynku: dociepleniem elewacji, wymianą okien na energooszczędne, wymianą źródła ciepła (na przykład zastąpieniem starego pieca gazowego pompą ciepła) czy modernizacją instalacji wentylacyjnej. Każda z tych zmian wpływa na wskaźnik EP, czyli roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną – a to właśnie ten wskaźnik determinuje treść świadectwa.
W praktyce najczęstszy błąd właścicieli w Warszawie to posiadanie dokumentu sprzed termomodernizacji, który formalnie stracił aktualnosć, choć nikt tego nie zauważył – bo nikt nie pilnuje tego automatycznie. Odpowiedzialność za wyrobienie nowego świadectwa spoczywa wyłącznie na właścicielu, nie na urzędzie.
Nowy wzór świadectwa: klasy od A+ do G
29 maja 2026 roku, zgodnie z unijną dyrektywą EPBD, w Polsce zaczął obowiązywać nowy wzór świadectwa. Największa zmiana to wprowadzenie klas energetycznych od A+ do G, prezentowanych graficznie – podobnie jak etykiety na sprzęcie AGD. Klasa A+ oznacza budynek produkujący więcej energii, niż zużywa, klasa A – budynek bezemisyjny, a G – najbardziej energochłonny. Klasyfikacja opiera się na wskaźniku EP wyrażonym w kWh na metr kwadratowy rocznie.
To oznacza, że nawet jeśli Twoje stare świadectwo formalnie jest jeszcze ważne (bo nie minęło 10 lat i nie było termomodernizacji), nie zawiera ono klasy literowej wymaganej teraz w ogłoszeniach sprzedaży i wynajmu. Część właścicieli decyduje się w tej sytuacji na dobrowolne wyrobienie nowego dokumentu, żeby ogłoszenie wyglądało kompletnie na tle konkurencji.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim zrobi to urząd
Jeśli w ostatnich latach ocieplałeś dom, wymieniałeś piec na pompę ciepła albo zmieniałeś okna na energooszczędne, Twoje stare świadectwo najprawdopodobniej straciło ważność – nawet jeśli formalnie minęło mniej niż 10 lat od jego wystawienia.
Jeśli remontowałeś wyłącznie wnętrze – podłogi, łazienkę, malowanie, drzwi wewnętrzne – stare świadectwo pozostaje ważne, o ile nie minęło 10 lat od jego wystawienia.
Nowe świadectwo może wystawić wyłącznie osoba wpisana do centralnego rejestru – „tanie certyfikaty” z internetu bez wizji lokalnej mogą zostać zakwestionowane przez notariusza albo urzędnika kontrolującego dokumentację.
Koszt świadectwa dla typowego mieszkania to obecnie około 350-500 zł, dla domu jednorodzinnego 400-900 zł – to wciąż wielokrotnie mniej niż potencjalna grzywna za brak dokumentu przy transakcji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.