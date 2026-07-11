Tragiczny wypadek na Mazowszu, w akcji LPR. 20-letni kierowca nie żyje, poszkodowany również kierowca z Warszawy
Do zderzenia doszło w piątkowy poranek, tuż przed godziną 8, na styku drogi krajowej nr 10 z drogami prowadzącymi do Baboszewa i Kucic w Dzierzążni. Udział brały trzy pojazdy – ciężarowe Volvo oraz dwa osobowe auta, Ford i Skoda. Ranny 20-latek z gminy Baboszewo zmarł w szpitalu.
Kilkanaście minut, które zdecydowały o wszystkim
Jak wynika z e wstępnych ustaleń policji, Ford, którym kierował 20-latek jadący od strony Baboszewa, nie zatrzymał się na czerwonym świetle. Uderzył w ciężarówkę prowadzoną przez 42-letniego mieszkańca Śląska, jadącą w kierunku Płońska. Siła zderzenia odrzuciła forda na Skodę, którą kierował 46-letni warszawiak, zmierzający w stronę Sierpca.
Kierowca ciężarówki i kierowca Skody wyszli z tego bez poważnych obrażeń. Najgorzej ucierpiał 20-latek – to on siedział w aucie, które jako pierwsze wpadło w kolizję z ciężkim pojazdem.
Użyto narzędzi hydraulicznych, na miejscu LPR
Zanim ratownicy dostali się do poszkodowanego, strażacy z JRG Płońsk oraz ochotnicy z OSP Dzierzążnia i OSP Baboszewo musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by uwolnić go z rozbitego samochodu. Dopiero potem mógł trafić pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Stan mężczyzny był na tyle poważny, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
To nie wystarczyło. 20-latek zmarł w szpitalu tego samego dnia, po godzinie 19 – dwanaście godzin po wypadku.
Droga stała prawie osiem godzin
Skrzyżowanie w Dzierzążni sparaliżowało ruch na całej trasie na wiele godzin – droga krajowa nr 10 była całkowicie zablokowana przez blisko osiem godzin, zanim służby zakończyły oględziny i usunęły pojazdy z jezdni. Kierowcy jadący tego dnia w kierunku Płońska i Sierpca musieli szukać objazdów.
Policjanci wciąż ustalają dokładny przebieg i przyczyny zdarzenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.