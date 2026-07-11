Groźny wypadek pod Warszawą. Paraliż ruchu, motocyklista w szpitalu

11 lipca 2026 15:30 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowca skręcał w lewo, gdy na skrzyżowaniu pojawił się motocykl. Do zderzenia doszło w biały dzień, a jego skutki sparaliżowały ruch w centrum Pruszkowa.

Wypadek w Pruszkowie. Motocyklista trafił do szpitala. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Wypadek w Pruszkowie. Motocyklista trafił do szpitala. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Zderzenie motocykla z osobówką na Kościuszki

Ja informuje Warszawska Grupa Luka&Maro, do wypadku doszło przed godziną 14:00 w Pruszkowie, na skrzyżowaniu ulicy Tadeusza Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego. Zderzyły się tam motocykl marki Yamaha oraz samochód osobowy marki Toyota. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, około 60-letni kierujący Toyotą wykonywał manewr skrętu w lewo, gdy doszło do zderzenia z motocyklem prowadzonym przez około 49-letniego mężczyznę.

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Motocyklista w stanie stabilnym

Siła uderzenia była na tyle duża, że motocyklista doznał obrażeń wymagających natychmiastowej pomocy medycznej. Pierwszej pomocy na miejscu udzielili strażacy, a następnie mężczyznę przejęli ratownicy medyczni i przetransportowali go do szpitala. Jego stan określono jako stabilny.

Na miejscu pracują zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja, która ustala dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Skrzyżowanie zablokowane, obowiązują objazdy

W związku z prowadzonymi działaniami ratunkowymi skrzyżowanie ulicy Tadeusza Kościuszki z Aleją Wojska Polskiego jest całkowicie zablokowane, nieprzejezdna pozostaje też sama ulica Kościuszki. Kierowcy powinni omijać ten rejon miasta i korzystać z wyznaczonych objazdów.

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