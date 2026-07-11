Premier przedłuża stany alarmowe do końca wakacji. Wzmożone kontrole, służby z bronią na dworcach, każdy powinien mieć się na baczności
Co jakiś czas w mediach pojawia się informacja, że premier przedłużył stopnie alarmowe. Większość ludzi kojarzy te słowa z zagrożeniem, ale niewielu wie, co konkretnie się za nimi kryje, kto je wprowadza i – co najważniejsze – czy w ogóle coś zmieniają w codziennym życiu zwykłego mieszkańca.
Co to w ogóle jest i skąd się wzięło
Stopnie alarmowe to system wprowadzony ustawą z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych. Nazwy ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA pochodzą z międzynarodowego alfabetu fonetycznego NATO – to po prostu litery A, B, C, D wymawiane tak, żeby nie dało się ich pomylić przez radio czy telefon, niezależnie od języka rozmówcy. Premier, na wniosek szefów MSWiA i ABW, może wprowadzić jeden z czterech stopni w reakcji na zagrożenie terrorystyczne – albo na konkretnym obszarze kraju, albo na terenie całej Polski.
Osobno funkcjonuje druga skala – ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP – dotycząca wyłącznie zagrożeń w cyberprzestrzeni, czyli ataków na systemy teleinformatyczne administracji publicznej i infrastruktury krytycznej. Obie skale działają niezależnie od siebie i mogą obowiązywać jednocześnie, na różnych poziomach.
Cztery stopnie – od ogólnego ostrzeżenia po realny atak
ALFA to najniższy poziom. Wprowadza się go, gdy pojawia się sygnał o możliwym zagrożeniu, ale jego charakter i skala są trudne do przewidzenia. To rodzaj ogólnego komunikatu do służb: bądźcie czujniejsi.
BRAVO oznacza już zagrożenie zwiększone i przewidywalne, choć wciąż bez wskazanego konkretnego celu ataku. Na tym poziomie funkcjonariusze prowadzący zabezpieczenie miejsc potencjalnie zagrożonych mają obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych, a policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa wzmagają kontorlę dużych skupisk ludzi.
CHARLIE wchodzi w grę, gdy doszło już do zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku albo służby dysponują wiarygodnymi informacjami o przygotowywanym ataku – w Polsce albo wobec Polaków za granicą. To poziom, na którym wprowadza się całodobowe dyżury w instytucjach kluczowych dla bezpieczeństwa i intensyfikuje kontrolę obiektów.
DELTA, najwyższy stopień, wprowadza się dopiero wtedy, gdy doszło do zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo zagrożenie jest na tyle bezpośrednie i poważne, że wymaga uruchomienia wszystkich dostępnych środków ochrony.
Co obowiązuje teraz
|Stopień
|Zasięg
|Obowiązuje do
|Co oznacza
|BRAVO
|cały kraj
|31 sierpnia 2026, godz. 23:59
|zwiększone, przewidywalne zagrożenie bez wskazanego celu ataku
|BRAVO-CRP
|cały kraj
|31 sierpnia 2026, godz. 23:59
|podwyższona gotowość systemów teleinformatycznych administracji
|CHARLIE
|linie kolejowe zarządzane przez PKP PLK i PKP LHS
|31 sierpnia 2026, godz. 23:59
|wysoki poziom gotowości po aktach dywersji na kolei
Decyzję o przedłużeniu tych stopni podjął premier Donald Tusk. Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny i wiąże się z sytuacją geopolityczną w regionie – działaniami o charakterze hybrydowym prowadzonymi przez Rosję i Białoruś wobec Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, a także konsekwencjami wojny w Ukrainie. Stopień CHARLIE na kolei to bezpośrednia reakcja na wcześniejsze akty dywersji na torach.
Co to realnie zmienia – dla służb i dla Ciebie?
Dla administracji publicznej i służb każdy stopień oznacza konkretny zestaw obowiązkowych działań, opisanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 roku – od wzmożonych kontroli miejsc użyteczności publicznej, przez całodobowe dyżury, po fizyczne zabezpieczenie obiektów kluczowych dla funkcjonowania państwa.
Dla przeciętnego mieszkańca obowiązujące dziś stopnie BRAVO i CHARLIE nie oznaczają żadnych ograniczeń swobód obywatelskich ani zmiany w codziennym funkcjonowaniu. To przede wszystkim sygnał: zachowaj czujność, zwracaj uwagę na pozostawiony bez opieki bagaż, nietypowo zachowujące się osoby czy pojazdy zaparkowane w dziwnych miejscach w pobliżu obiektów publicznych, i zgłaszaj to służbom.
Warszawa w wakacje
Latem w stolicy stopnie alarmowe mają szczególne znaczenie praktyczne – to sezon festiwali, koncertów plenerowych i szczytu ruchu turystycznego, a Warszawa jest też węzłem kolejowym objętym stopniem CHARLIE.
Jeśli podróżujesz koleją, licz się z częstszymi kontrolami na Dworcu Centralnym i innych stacjach – to efekt podwyższonego stopnia na liniach PKP PLK, wprowadzonego po aktach dywersji na torach. Zostaw sobie dodatkowy czas na dotarcie na peron.
Idąc na koncert, festyn czy imprezę plenerową w mieście, spodziewaj się kontroli bagażu przy wejściu i większej obecności umundurowanych patroli – to standardowa procedura przy obowiązującym stopniu BRAVO, nie powód do niepokoju.
Jeśli zauważysz pozostawiony bez opieki plecak, torbę czy pakunek w miejscu publicznym – na dworcu, przystanku, w centrum handlowym – zgłoś to obsłudze obiektu albo bezpośrednio na numer 112, zamiast sprawdzać samodzielnie, co jest w środku.
Stopnie alarmowe obowiązują do końca sierpnia, czyli praktycznie przez całe wakacje – warto o tym pamiętać, planując udział w dużych wydarzeniach w stolicy w najbliższych tygodniach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.