Premier przedłuża stany alarmowe do końca wakacji. Wzmożone kontrole, służby z bronią na dworcach, każdy powinien mieć się na baczności

11 lipca 2026 17:24 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Co jakiś czas w mediach pojawia się informacja, że premier przedłużył stopnie alarmowe. Większość ludzi kojarzy te słowa z zagrożeniem, ale niewielu wie, co konkretnie się za nimi kryje, kto je wprowadza i – co najważniejsze – czy w ogóle coś zmieniają w codziennym życiu zwykłego mieszkańca.

Warszawa na czerwono. Grafika symbolizująca ważne wydarzenie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce.

Co to w ogóle jest i skąd się wzięło

Stopnie alarmowe to system wprowadzony ustawą z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych. Nazwy ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA pochodzą z międzynarodowego alfabetu fonetycznego NATO – to po prostu litery A, B, C, D wymawiane tak, żeby nie dało się ich pomylić przez radio czy telefon, niezależnie od języka rozmówcy. Premier, na wniosek szefów MSWiA i ABW, może wprowadzić jeden z czterech stopni w reakcji na zagrożenie terrorystyczne – albo na konkretnym obszarze kraju, albo na terenie całej Polski.

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Osobno funkcjonuje druga skala – ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP – dotycząca wyłącznie zagrożeń w cyberprzestrzeni, czyli ataków na systemy teleinformatyczne administracji publicznej i infrastruktury krytycznej. Obie skale działają niezależnie od siebie i mogą obowiązywać jednocześnie, na różnych poziomach.

Cztery stopnie – od ogólnego ostrzeżenia po realny atak

ALFA to najniższy poziom. Wprowadza się go, gdy pojawia się sygnał o możliwym zagrożeniu, ale jego charakter i skala są trudne do przewidzenia. To rodzaj ogólnego komunikatu do służb: bądźcie czujniejsi.

BRAVO oznacza już zagrożenie zwiększone i przewidywalne, choć wciąż bez wskazanego konkretnego celu ataku. Na tym poziomie funkcjonariusze prowadzący zabezpieczenie miejsc potencjalnie zagrożonych mają obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych, a policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa wzmagają kontorlę dużych skupisk ludzi.

CHARLIE wchodzi w grę, gdy doszło już do zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku albo służby dysponują wiarygodnymi informacjami o przygotowywanym ataku – w Polsce albo wobec Polaków za granicą. To poziom, na którym wprowadza się całodobowe dyżury w instytucjach kluczowych dla bezpieczeństwa i intensyfikuje kontrolę obiektów.

DELTA, najwyższy stopień, wprowadza się dopiero wtedy, gdy doszło do zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo zagrożenie jest na tyle bezpośrednie i poważne, że wymaga uruchomienia wszystkich dostępnych środków ochrony.

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Co obowiązuje teraz

Stopień Zasięg Obowiązuje do Co oznacza
BRAVO cały kraj 31 sierpnia 2026, godz. 23:59 zwiększone, przewidywalne zagrożenie bez wskazanego celu ataku
BRAVO-CRP cały kraj 31 sierpnia 2026, godz. 23:59 podwyższona gotowość systemów teleinformatycznych administracji
CHARLIE linie kolejowe zarządzane przez PKP PLK i PKP LHS 31 sierpnia 2026, godz. 23:59 wysoki poziom gotowości po aktach dywersji na kolei

Decyzję o przedłużeniu tych stopni podjął premier Donald Tusk. Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny i wiąże się z sytuacją geopolityczną w regionie – działaniami o charakterze hybrydowym prowadzonymi przez Rosję i Białoruś wobec Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, a także konsekwencjami wojny w Ukrainie. Stopień CHARLIE na kolei to bezpośrednia reakcja na wcześniejsze akty dywersji na torach.

Co to realnie zmienia – dla służb i dla Ciebie?

Dla administracji publicznej i służb każdy stopień oznacza konkretny zestaw obowiązkowych działań, opisanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 roku – od wzmożonych kontroli miejsc użyteczności publicznej, przez całodobowe dyżury, po fizyczne zabezpieczenie obiektów kluczowych dla funkcjonowania państwa.

Dla przeciętnego mieszkańca obowiązujące dziś stopnie BRAVO i CHARLIE nie oznaczają żadnych ograniczeń swobód obywatelskich ani zmiany w codziennym funkcjonowaniu. To przede wszystkim sygnał: zachowaj czujność, zwracaj uwagę na pozostawiony bez opieki bagaż, nietypowo zachowujące się osoby czy pojazdy zaparkowane w dziwnych miejscach w pobliżu obiektów publicznych, i zgłaszaj to służbom.

Warszawa w wakacje

Latem w stolicy stopnie alarmowe mają szczególne znaczenie praktyczne – to sezon festiwali, koncertów plenerowych i szczytu ruchu turystycznego, a Warszawa jest też węzłem kolejowym objętym stopniem CHARLIE.

Jeśli podróżujesz koleją, licz się z częstszymi kontrolami na Dworcu Centralnym i innych stacjach – to efekt podwyższonego stopnia na liniach PKP PLK, wprowadzonego po aktach dywersji na torach. Zostaw sobie dodatkowy czas na dotarcie na peron.

Idąc na koncert, festyn czy imprezę plenerową w mieście, spodziewaj się kontroli bagażu przy wejściu i większej obecności umundurowanych patroli – to standardowa procedura przy obowiązującym stopniu BRAVO, nie powód do niepokoju.

Jeśli zauważysz pozostawiony bez opieki plecak, torbę czy pakunek w miejscu publicznym – na dworcu, przystanku, w centrum handlowym – zgłoś to obsłudze obiektu albo bezpośrednio na numer 112, zamiast sprawdzać samodzielnie, co jest w środku.

Stopnie alarmowe obowiązują do końca sierpnia, czyli praktycznie przez całe wakacje – warto o tym pamiętać, planując udział w dużych wydarzeniach w stolicy w najbliższych tygodniach.

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