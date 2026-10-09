15-latek zatrzymany podczas praktyk szkolnych. Policjanci zabezpieczyli ostre narzędzie

9 października 2026 11:21 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Żyrardowscy policjanci zatrzymali w piątek rano, 9 października, 15-letniego mieszkańca gminy Wiskitki. Nastolatek przebywał na praktykach szkolnych w Mszczonowie. Według informacji przekazanych przez funkcjonariuszy miał w mediach społecznościowych grozić innym osobom pozbawieniem życia. Przy zatrzymanym zabezpieczono ostre narzędzie, a następnie przewieziono go do komendy, gdzie trwają czynności z jego udziałem.

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Fot. Mazowiecka Policja.

Policjanci zatrzymali nastolatka w Mszczonowie

Interwencja miała miejsce podczas praktyk szkolnych, w których uczestniczył 15-latek. Jak informuje policja, sprawa dotyczy gróźb pozbawienia życia kierowanych do innych osób za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli znajdujące się przy nastolatku ostre narzędzie. W komunikacie nie określono, jaki był to przedmiot ani do kogo kierowane były groźby. Nie wskazano również, czy ich adresaci byli związani ze szkołą lub miejscem odbywania praktyk.

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O dalszym losie 15-latka zdecyduje sąd rodzinny

Po zatrzymaniu mieszkaniec gminy Wiskitki został przewieziony do komendy. Funkcjonariusze prowadzą obecnie czynności z jego udziałem, wyjaśniając okoliczności sprawy. Ze względu na wiek nastolatka o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Na tym etapie nie poinformowano o rozstrzygnięciu sądu ani zastosowanych środkach. Przekazane informacje dotyczą zatrzymania w związku z podejrzeniem kierowania gróźb oraz zabezpieczenia przedmiotu znalezionego przy 15-latku.

Jak reagować na groźby w internecie?

Wiadomości zawierającej groźbę pozbawienia życia nie należy bagatelizować ani samodzielnie uznawać za żart. Warto zachować jej treść, nazwę konta oraz link do publikacji i przekazać te informacje policji. Jeżeli sprawa dotyczy uczniów, należy również powiadomić rodzica lub opiekuna oraz szkołę. Zgłoszenie umożliwia służbom sprawdzenie okoliczności, natomiast publiczne rozpowszechnianie danych nieletnich i niesprawdzonych informacji może zwiększać niepokój. O dalszym przebiegu sprawy powinny informować właściwe służby.

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