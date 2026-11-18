16-latka zatrzymana po fałszywych alarmach bombowych w szkole
Policjanci zatrzymali 16-latkę podejrzewaną o wysyłanie fałszywych alarmów bombowych do jednej ze szkół ponadpodstawowych w Piasecznie. Groźby pojawiały się kilkukrotnie w październiku i listopadzie, za każdym razem angażując policję, pirotechników i dyrekcję placówki.
Sprawą zajmowali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości.
Groźby wysadzenia szkoły trafiały na maila
Na skrzynkę elektroniczną jednej ze szkół w Piasecznie przychodziły wiadomości zawierające groźby użycia materiałów wybuchowych.
Każdy taki sygnał był traktowany przez służby poważnie. Na miejsce kierowano policjantów posiadających przeszkolenie pirotechniczne, a dyrektor podejmował decyzję o ewakuacji uczniów i pracowników.
Za każdym razem dokładnie sprawdzano budynek.
Nie znaleziono jednak żadnego ładunku wybuchowego.
Policja i CBZC ustalili podejrzaną
Kryminalni z Piaseczna rozpoczęli działania wspólnie ze specjalistami z CBZC.
Analiza materiałów i czynności operacyjne pozwoliły ustalić osobę podejrzewaną o wysyłanie wiadomości.
Funkcjonariusze pojawili się następnie w jednym z domów w powiecie pruszkowskim.
Tam zatrzymano 16-letnią dziewczynę.
Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne. Według policji odnaleziono na nich adresy e-mail, z których wysyłano wiadomości o rzekomym zagrożeniu.
16-latka trafiła do policyjnej izby dziecka
Nieletnia została przesłuchana w obecności opiekuna prawnego.
Następnie umieszczono ją w Policyjnej Izbie Dziecka.
Policjanci skierowali także do Sądu Rejonowego w Pruszkowie wniosek o wszczęcie postępowania.
Wystąpili również o zastosowanie wobec 16-latki środka tymczasowego w postaci umieszczenia jej w schronisku dla nieletnich.
O dalszym losie dziewczyny zdecyduje sąd.
Policja: fałszywy alarm nie jest żartem
Policja przypomina, że każda informacja dotycząca możliwego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia musi zostać sprawdzona.
Fałszywy alarm oznacza konieczność zaangażowania funkcjonariuszy, pirotechników i innych służb.
W tym samym czasie ich pomoc może być potrzebna w miejscu, gdzie rzeczywiście doszło do zagrożenia.
Służby podkreślają, że celowe przekazywanie nieprawdziwych informacji o zagrożeniu może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.