Maile o wysadzeniu szkoły w powietrze i kilkukrotne ewakuacje. 16-latka zatrzymana pod Warszawą
Policjanci zatrzymali 16-latkę, która według ustaleń śledczych wysyłała maile z groźbami wysadzenia jednej ze szkół ponadpodstawowych w Piasecznie. Przez fałszywe alarmy w październiku i listopadzie szkołę kilka razy ewakuowano. Dziewczyna trafiła do policyjnej izby dziecka, a o jej losie zdecyduje Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
Maile z groźbami, ewakuacje i pirotechnicy
Od października do listopada 2026 r. na skrzynkę mailową szkoły trafiały wiadomości z groźbami użycia materiałów wybuchowych. Za każdym razem na miejsce przyjeżdżali policjanci z przeszkoleniem pirotechnicznym. Dyrektor decydował o ewakuacji uczniów i pracowników.
Policja dokładnie sprawdzała budynek. Żadnego ładunku wybuchowego nie znaleziono. Policja nie podała nazwy szkoły.
Autorkę maili namierzyło CBZC
Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie razem ze specjalistami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, analiza zabezpieczonych materiałów i czynności operacyjne CBZC szybko pozwoliły ustalić, kto wysyłał wiadomości.
Policjanci zatrzymali 16-latkę w jej domu w powiecie pruszkowskim. Podczas przeszukania zabezpieczyli urządzenia elektroniczne. Znaleźli na nich adresy mailowe, z których wysyłano groźby.
Policja chce umieszczenia nastolatki w schronisku dla nieletnich
Dziewczyna została przesłuchana w obecności opiekuna prawnego i trafiła do policyjnej izby dziecka. Tego samego dnia policjanci wysłali wniosek do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o wszczęcie postępowania. Wnioskują też o zastosowanie środka tymczasowego, czyli umieszczenia 16-latki w schronisku dla nieletnich. Podstawą jest art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Ponieważ 16-latka jest nieletnia, jej sprawą zajmie się sąd rodzinny, a nie sąd karny. Kodeks karny pozwala sądzić 15- i 16-latków jak dorosłych tylko za najcięższe przestępstwa, wymienione w art. 10 § 2, a fałszywy alarm do nich nie należy. Dorosłemu za fałszywy alarm grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia (art. 224a kk).
Warszawa i okolice: kolejna sprawa nastolatka i gróźb wobec szkoły
To kolejna w ostatnich dniach sprawa nastolatka i gróźb wobec szkoły w okolicach stolicy. W poniedziałek 16 listopada warszawska policja poinformowała o 16-latku z jednej ze szkół na Ursynowie. Groził on rówieśnikom i dyrekcji masowym zabójstwem. Sąd rodzinny umieścił go na 3 miesiące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
Policja przypomina, że fałszywy alarm to nie żart. Każde zgłoszenie oznacza wyjazd policjantów, pirotechników i innych służb. W tym czasie ich pomocy mogą potrzebować osoby, którym naprawdę coś grozi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.