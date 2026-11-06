16 listopada to ważna data dla użytkowników mObywatela. Chodzi o bezpieczeństwo aplikacji
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina użytkownikom aplikacji mObywatel o ważnej aktualizacji. Do 16 listopada 2026 roku na telefonie powinna znajdować się wersja 4.93.1 lub nowsza. Kto korzysta ze starszego wydania, po tym terminie może mieć problemy z dostępem do części funkcji aplikacji.
Sprawa dotyczy ogromnej grupy użytkowników. Według najnowszych danych resortu z mObywatela korzysta już 13,5 mln osób, a każdego dnia aplikacja notuje około 2 mln logowań. Aktualizacja jest związana z odnowieniem certyfikatu wykorzystywanego do bezpiecznego działania aplikacji.
Do 16 listopada potrzebna jest wersja 4.93.1 lub nowsza
Najważniejsza jest jedna liczba – 4.93.1.
To minimalna wersja mObywatela, która ma prawidłowo działać po zmianie certyfikatu. Jeżeli użytkownik posiada wersję oznaczoną wyższym numerem, np. 4.94 lub nowszą, nie musi wracać do wydania 4.93.1. Jego aplikacja jest już odpowiednio zaktualizowana.
Termin mija 16 listopada.
Nie oznacza to jednak, że dokładnie tego dnia aplikacja nagle zniknie z telefonu albo wszystkie zapisane w niej dokumenty zostaną usunięte. Po zmianie certyfikatu starsza wersja może przestać poprawnie komunikować się z usługami mObywatela.
Przy kolejnej próbie skorzystania z aplikacji użytkownik powinien otrzymać informację, że konieczne jest pobranie aktualizacji. Dopiero po jej zainstalowaniu będzie można ponownie korzystać ze wszystkich funkcji w prawidłowy sposób.
Resort zachęca jednak, aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Aktualizacja zajmuje zwykle tylko kilka minut, a wykonanie jej wcześniej pozwala uniknąć sytuacji, w której aplikacja będzie potrzebna dokładnie wtedy, gdy stara wersja odmówi współpracy.
Automatyczne aktualizacje mogą załatwić wszystko bez użytkownika
Duża część osób prawdopodobnie nie będzie musiała wykonywać żadnych dodatkowych czynności.
Jeżeli w telefonie włączone są automatyczne aktualizacje aplikacji, system może już sam pobrać wymagane wydanie mObywatela. Dotyczy to zarówno urządzeń z Androidem, jak i iPhone’ów.
Mimo tego dobrze sprawdzić numer wersji.
W aplikacji należy wejść w zakładkę „Więcej”, a następnie wybrać „O aplikacji”. Tam wyświetlany jest numer obecnie zainstalowanego wydania.
Jeżeli widnieje tam 4.93.1 albo wyższy numer, wszystko jest w porządku.
Gdy aplikacja pokazuje starszą wersję, aktualizację można rozpocząć z poziomu mObywatela. Po wybraniu odpowiedniej opcji telefon przekieruje użytkownika bezpośrednio do sklepu z aplikacjami.
Druga metoda jest jeszcze prostsza. Wystarczy otworzyć Google Play w telefonie z Androidem albo App Store na iPhonie, wyszukać mObywatela i sprawdzić dostępne opcje.
Jeżeli pojawia się przycisk „Aktualizuj” lub „Uaktualnij”, należy go nacisnąć. Gdy widoczny jest jedynie przycisk „Otwórz”, warto dodatkowo sprawdzić numer wersji bezpośrednio w aplikacji.
Zmiana certyfikatu odpowiada za cały termin
Powodem aktualizacji nie jest wprowadzenie jednego nowego dokumentu ani zmiana wyglądu aplikacji. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
mObywatel korzysta z certyfikatów pozwalających między innymi zabezpieczać komunikację pomiędzy aplikacją a systemami państwowymi oraz potwierdzać autentyczność wykorzystywanych rozwiązań.
Takie certyfikaty mają określony okres obowiązywania i są regularnie odnawiane.
Nowa wersja aplikacji została przygotowana tak, aby współpracowała z odnowionym certyfikatem. Starsze wydania mogą go nie obsługiwać prawidłowo, dlatego pozostawienie starej wersji po 16 listopada może skutkować problemami z działaniem usług.
Nie jest to więc akcja polegająca na obowiązkowym instalowaniu zupełnie nowego programu. mObywatel pozostaje tą samą aplikacją – potrzebuje jedynie odpowiednio nowego wydania.
Z mObywatela korzysta już 13,5 mln osób
Skala aktualizacji jest duża, bo aplikacja przestała być wyłącznie cyfrowym portfelem na dokumenty.
Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z końca października 13,5 mln osób korzysta już z mObywatela. Każdego dnia użytkownicy logują się do aplikacji około 2 mln razy.
Dostępnych jest ponad 50 usług oraz ponad 50 cyfrowych dokumentów.
Najbardziej rozpoznawalny pozostaje mDowód, ale aplikacja umożliwia również korzystanie z mPrawa Jazdy, dokumentów pojazdu, legitymacji szkolnych i studenckich czy legitymacji emeryta-rencisty.
Z poziomu telefonu można również załatwiać coraz więcej spraw urzędowych. Użytkownicy mogą między innymi zastrzegać numer PESEL, sprawdzać punkty karne, korzystać z ePłatności, składać część wniosków, podpisywać dokumenty czy sprawdzać informacje dotyczące nieruchomości.
To właśnie dlatego problem z dostępem do aplikacji może być bardziej uciążliwy niż jeszcze kilka lat temu.
Dla części osób mObywatel zastępuje już noszenie przy sobie wielu tradycyjnych dokumentów.
Aktualizacja dotyczy również mObywatela Junior
O aktualziacji powinni pamiętać także rodzice dzieci korzystających z mObywatela Junior.
Wymagania dotyczą również tej wersji aplikacji. Jeśli telefon dziecka nie ma włączonych automatycznych aktualizacji, dobrze sprawdzić wersję programu jeszcze przed 16 listopada.
mObywatel Junior pozwala młodszym użytkownikom korzystać z cyfrowych dokumentów przeznaczonych dla dzieci i uczniów.
W praktyce oznacza to, że aktualizację warto sprawdzić na każdym telefonie w rodzinie, na którym zainstalowany jest mObywatel, a nie wyłącznie na urządzeniu osoby dorosłej.
Brak aktualizacji nie oznacza utraty mDowodu
Komunikat o terminie może brzmieć groźnie, ale nie oznacza, że po 16 listopada użytkownik bezpowrotnie straci swoje cyfrowe dokumenty.
Problem dotyczy działania starego wydania aplikacji.
Jeżeli ktoś przegapi termin i dopiero później spróbuje otworzyć mObywatela, powinien zobaczyć komunikat o konieczności zainstalowania aktualnej wersji. Po pobraniu nowego wydania dostęp do funkcji powinien zostać przywrócony.
Nie trzeba więc zakładać nowego konta ani ponownie wnioskować o mDowód tylko dlatego, że aktualizacja nie została wykonana kilka dni wcześniej.
Nie zmienia to faktu, że odwlekanie jej może spowodować problem w najmniej odpowiednim momencie.
Może się to zdarzyć np. wtedy, gdy użytkownik będzie chciał szybko pokazać cyfrowy dokument, skorzystać z usługi państwowej albo sprawdzić informacje zapisane w aplikacji.
Warszawa. mDowodem można potwierdzić tożsamość również w urzędzie
Zmiana dotyczy oczywiście również mieszkańców Warszawy, którzy korzystają z cyfrowych dokumentów podczas załatwiania codziennych spraw.
mDowód można wykorzystywać w Polsce do potwierdzania tożsamości podobnie jak tradycyjny dowód osobisty. Może być używany między innymi w urzędach, u notariusza czy podczas zawierania umów.
Nie jest jednak cyfrową kopią plastikowego dokumentu. Ma własną serię, numer, datę wydania oraz termin ważności.
Są też sytuacje, w których mDowód nie zastąpi tradycyjnego dokumentu. Nie można użyć go do przekraczania granicy państwa. Fizycznego dowodu wymaga również procedura składania wniosku o nowy dowód osobisty.
Dla mieszkańca stolicy, który wykorzystuje telefon do potwierdzania tożsamości podczas wizyty w urzędzie, aktualna wersja aplikacji może więc mieć praktyczne znaczenie.
Warto sprawdzić ją wcześniej szczególnie wtedy, gdy po 16 listopada zaplanowana jest ważna wizyta, podczas której mDowód ma być podstawowym dokumentem używanym do potwierdzenia tożsamości.
Jak sprawdzić mObywatela przed 16 listopada?
Cała kontrola zajmuje chwilę i nie wymaga składania żadnych wniosków:
- Otwórz mObywatela i wybierz zakładkę „Więcej”, a następnie „O aplikacji”. Sprawdź numer wersji.
- Porównaj numer. Potrzebna jest wersja 4.93.1 albo każda nowsza. Wyższy numer oznacza, że aplikacja spełnia wymagania.
- Wejdź do Google Play lub App Store, jeżeli korzystasz ze starszego wydania. Wyszukaj mObywatela i wybierz „Aktualizuj” albo „Uaktualnij”.
- Sprawdź również telefon dziecka, jeśli korzysta z mObywatela Junior. Ta wersja aplikacji także wymaga aktualizacji.
- Nie instaluj aplikacji z przypadkowych stron. Aktualizację należy pobierać ze sklepu Google Play lub App Store. Wiadomość z linkiem do nieznanej strony, która podszywa się pod obowiązkową aktualizację mObywatela, powinna wzbudzić podejrzenia.
Najważniejszy termin to 16 listopada 2026 roku. Osoby mające wersję 4.93.1 lub nowszą nie muszą wykonywać dodatkowych czynności. Pozostali powinni zaktualizować aplikację, zanim starsze wydanie zacznie utrudniać dostęp do cyfrowych dokumentów i usług.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.