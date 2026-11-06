Część Mazowsza na żółto. Widoczność spadnie poniżej 200 metrów
IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla dużej części Polski. Od piątkowego wieczoru widzialność może miejscami spaść poniżej 200 metrów, a przy ujemnej temperaturze mgła może marznąć. To oznacza nie tylko problemy z widocznością, ale również lokalną śliskość dróg i chodników.
Alerty obowiązują od 18:00 w piątek 6 listopada do 10:00 w sobotę 7 listopada. Ostrzeżenia obejmują obszary w 12 województwach. Szczególnie trudne warunki mogą pojawić się nocą i podczas sobotniego poranka.
Widzialność może spaść poniżej 200 metrów
Największym problemem podczas nadchodzącej nocy będzie gęsta mgła. IMGW prognozuje, że miejscami widzialność zostanie ograniczona do mniej niż 200 metrów.
W takich warunkach kierowca może znacznie później zauważyć stojący pojazd, pieszego, rowerzystę albo przeszkodę na jezdni. Szczególnie niebezpieczne będą drogi poza miastami, nieoświetlone odcinki oraz trasy przebiegające przez obniżenia terenu.
Do tego dochodzi jeszcze jeden problem.
Lokalnie mgły mogą marznąć, powodując osadzanie się lodu i szadzi. Nawierzchnia może więc wyglądać na mokrą, mimo że będzie bardzo śliska.
IMGW wskazuje, że sobotni poranek będzie mroźny. Na przeważającym obszarze kraju temperatura minimalna wyniesie od około -4°C do 0°C, a w rejonach podgórskich może spaść jeszcze niżej.
Połączenie mgły, wilgoci i temperatury poniżej zera może powodować trudne do zauważenia oblodzenie.
Ostrzeżenia obejmują 12 województw
Alerty dotyczą obszarów w województwach:
- zachodniopomorskim,
- pomorskim,
- lubuskim,
- wielkopolskim,
- dolnośląskim,
- opolskim,
- łódzkim,
- śląskim,
- mazowieckim,
- świętokrzyskim,
- małopolskim,
- podkarpackim.
Nie oznacza to jednak, że ostrzeżenie automatycznie obejmuje każdy powiat w wymienionym województwie. Zasięg alertów różni się w zależności od regionu.
Przykładowo w województwie świętokrzyskim ostrzeżenie obejmuje wszystkie powiaty. W Małopolsce dotyczy 21 powiatów i miast na prawach powiatu.
Na Mazowszu sytuacja wygląda inaczej – alert obejmuje tylko część regionu.
Dlatego przed nocną lub poranną podróżą dobrze sprawdzić komunikat dla konkretnego powiatu, a nie kierować się wyłącznie nazwą województwa.
Mazowsze z mgłą i temperaturą nawet do -5°C
Na Mazowszu ostrzeżenie IMGW wydane 6 listopada obejmuje między innymi powiaty grodziski, grójecki, sochaczewski, żyrardowski, a także kilka powiatów na południu województwa i Radom.
W tych miejscach alert obowiązuje od 18:00 do 10:00.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 75 proc. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów, a lokalnie mgła może marznąć.
Niezależnie od samego ostrzeżenia prognoza IMGW dla całego województwa mazowieckiego przewiduje nocą silne zamglenia lub mgły. Temperatura minimalna ma wynieść od -3°C do -1°C, lokalnie nawet około -5°C.
W sobotę rano mgły nadal mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 5-7°C.
Warszawa nie jest na liście powiatów objętych alertem
W przypadku Warszawy potrzebne jest ważne doprecyzowanie.
Stolica nie znajduje się na liście powiatów objętych ostrzeżeniem I stopnia wydanym dla Mazowsza 6 listopada.
Nie oznacza to jednak, że w Warszawie mgły nie będzie.
Prognoza dla województwa wskazuje na możliwość występowania silnych zamgleń i mgieł również poza obszarem samego alertu. W sobotę rano widzialność w regionie może miejscami spadać poniżej 200 metrów.
W Warszawie temperatura maksymalna w sobotę ma wynieść około 6°C. Znacznie chłodniej będzie w nocy.
Kierowcy wyjeżdżający ze stolicy powinni szczególnie uważać na trasach prowadzących na zachód i południe Mazowsza. Ostrzeżeniem objęte są między innymi okolice Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Sochaczewa oraz Grójca.
Warunki mogą zmieniać się na bardzo krótkim odcinku. W centrum miasta widzialność może być dobra, a kilkanaście kilometrów dalej kierowca może wjechać w zwartą warstwę mgły.
🌫️ UWAGA! OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE – GĘSTA MGŁA
IMGW-PIB wydał ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia przed gęstą mgłą. Alert obejmuje rozległy obszar zachodniej, centralnej i południowej Polski. 🟡
🌁 Gęste mgły mogą znacząco ograniczać widzialność, powodując utrudnienia, szczególnie dla kierowców i pieszych.
⚠️ Apelujemy o zachowanie ostrożności! Dostosujcie prędkość do warunków na drodze, zwiększcie odstęp od poprzedzających pojazdów i zwracajcie szczególną uwagę na pieszych.
📍 Sprawdźcie, czy ostrzeżenie obejmuje Wasz region i śledźcie aktualizacje.
📡 Najnowsze prognozy i ostrzeżenia meteorologiczne dostępne są na https://t.co/c3JUXVOvrU.
#IMGW #ostrzeżenia #mgła #pogoda #bezpieczeństwo
— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 6, 2026
Sobota będzie chłodna, ale bez większych opadów
Sama mgła ma być najpoważniejszym pogodowym problemem podczas początku weekendu.
W sobotę w Polsce będzie przeważnie pogodnie. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie oraz miejscami tam, gdzie najdłużej utrzymają się mgły.
Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 4°C do 9°C.
Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam w dzień termometry mogą pokazywać około 2°C.
Wiatr będzie słaby. W południowo-zachodniej części kraju przeważnie południowo-wschodni, a w północno-wschodniej zmienny.
Brak silnego wiatru sprzyja jednak dłuższemu utrzymywaniu się mgieł. Miejscami mogą one nie zniknąć tuż po wschodzie słońca i utrzymywać się jeszcze w godzinach przedpołudniowych.
W niedzielę mgła może pojawić się ponownie
Sobota nie zakończy problemu.
IMGW prognozuje, że także w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielny poranek w wielu regionach ponownie utworzą się gęste mgły.
Na północnym zachodzie mogą utrzymywać się nawet do godzin przedpołudniowych.
W Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Kujawach miejscami możliwe będą mgły marznące ograniczające widzialność do około 100-200 metrów.
Na Pomorzu lokalnie widzialność może spaść nawet do około 100 metrów.
Także na Mazowszu w niedzielę rano możliwe są lokalne gęste mgły.
Noc ponownie będzie zimna. W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej 0°C, dlatego sytuacja z marznącą wilgocią i śliskimi drogami może się powtórzyć.
Tylnego światła przeciwmgłowego nie można włączać przy każdej mgle
Gęsta mgła powoduje też corocznie ten sam problem na drogach – nieprawidłowe korzystanie ze świateł przeciwmgłowych.
Prawo o ruchu drogowym nakazuje kierowcy zachowanie szczególnej ostrożności przy ograniczonej przejrzystości powietrza.
Podczas jazdy we mgle kierujący samochodem powinien używać świateł mijania lub przednich przeciwmgłowych, ewentualnie obu rodzajów jednocześnie.
Inne zasady dotyczą tylnego światła przeciwmgłowego.
Można je włączyć, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Po poprawie warunków kierowca ma obowiązek je wyłączyć.
To istotne, ponieważ bardzo mocne czerwone światło przy lepszej widoczności może oślepiać kierowcę jadącego z tyłu.
Światła do jazdy dziennej nie są dobrym rozwiązaniem podczas gęstej mgły. W wielu samochodach przy ich użyciu tylne lampy pozostają wyłączone, przez co pojazd staje się znacznie gorzej widoczny od tyłu.
Najtrudniejsze godziny przypadną na noc i sobotni poranek
Ostrzeżenia zaczęły obowiązywać 6 listopada o 18:00 i mają wygasnąć w sobotę o 10:00.
Nie należy jednak traktować godziny zakończenia alertu jako gwarancji natychmiastowej poprawy pogody.
Ostrzeżenia meteorologiczne mogą być aktualizowane, przedłużane albo zmieniane, jeżeli sytuacja rozwija się inaczej, niż wskazywały wcześniejsze prognozy.
W dodatku lokalny charakter mgły sprawia, że jej intensywność może mocno różnić się nawet pomiędzy sąsiednimi miejscowościami.
W jednym miejscu widzialność może wynosić kilka kilometrów, a kilka minut później samochód może znaleźć się w obszarze, w którym widoczna jest jedynie niewielka część drogi.
Dlatego największa ostrożność będzie potrzebna przede wszystkim późnym wieczorem, w nocy oraz podczas pierwszych godzin sobotniego poranka.
Jak bezpiecznie jechać podczas gęstej mgły?
Przy widzialności ograniczonej do 200 metrów lub mniej normalna prędkość może okazać się zbyt wysoka.
- Zmniejsz prędkość przed wjazdem we mgłę. Nie hamuj gwałtownie dopiero wtedy, gdy widoczność nagle spadnie.
- Zwiększ odstęp od poprzedzającego samochodu. Przy mokrej lub oblodzonej nawierzchni droga hamowania dodatkowo się wydłuża.
- Włącz właściwe światła. Przy gęstej mgle nie należy polegać wyłącznie na światłach do jazdy dziennej.
- Tylne przeciwmgłowe włączaj dopiero przy widoczności poniżej 50 metrów. Wyłącz je, gdy widoczność się poprawi.
- Uważaj na mosty, wiadukty i lokalne obniżenia terenu. Przy ujemnej temperaturze właśnie tam nawierzchnia może zamarzać szybciej.
- Zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów. We mgle kierowca może dostrzec ich znacznie później niż w normalnych warunkach.
Najbardziej wymagający może okazać się sobotni poranek 7 listopada. Mgła w wielu miejscach będzie wtedy łączyła się z temperaturą poniżej 0°C. Na drodze problemem może być więc jednocześnie bardzo ograniczona widzialność i lokalne oblodzenie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.