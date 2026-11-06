Mocarna wichura sunie nad Polskę. Wiatr może łamać drzewa i odcinać prąd
Po spokojnych, mglistych dniach Polska może znaleźć się w zasięgu znacznie groźniejszej pogody. TwojaPogoda w prognozie opublikowanej 6 listopada wskazuje okres od 17 do 20 listopada jako możliwy termin wichury. Podmuchy miałyby miejscami osiągać 80-90 km/h, a nad morzem i na górskich szczytach jeszcze więcej. Taki wiatr może powodować szkody. To scenariusz długoterminowy, którego szczegóły będą się zmieniały, ale dotyczy Polski, a nie wyłącznie północnej części Europy.
Możliwe porywy ponad 100 km/h nad morzem
Według TwojejPogody po przebudowie układów ciśnienia nad rejonem Polski mogą przechodzić niże z kolejnymi falami opadów i silnym wiatrem. W przedstawionym scenariuszu podmuchy przekraczałyby 70 km/h na niemal całym obszarze kraju, miejscami dochodząc do 80-90 km/h. Najwyższe wartości prognozowane są nad morzem, powyżej 100 km/h, oraz na górskich szczytach, ponad 120 km/h. Portal wskazuje przedział 17-20 listopada. Nie należy jednak traktować tych wartości jako szczegółowej prognozy dla każdej miejscowości: podmuchy na wybrzeżu i szczytach nie opisują automatycznie warunków w Warszawie.
Spokojny weekend i późniejsza wichura to różne terminy
Prognoza spokojnej pogody na najbliższe dni nie wyklucza silnego wiatru w drugiej połowie miesiąca. Materiał TwojejPogody sięga dalej niż omawiana przez IMGW prognoza na 6-12 listopada. To ważne przy planowaniu wyjazdów: warunki podczas weekendu 7-8 listopada nie przesądzają o pogodzie tydzień lub kilkanaście dni później. Z kolei scenariusz wichury nie oznacza, że wiatr osiągnie zapowiadane maksima już w najbliższą sobotę. Przed podróżą trzeba sprawdzać zarówno region, jak i datę, do której odnosi się prognoza.
Na tym etapie nie można jeszcze przypisać Warszawie konkretnej maksymalnej prędkości podmuchów ani wskazać godzin najgroźniejszego wiatru. Termin jest odległy, a rozwój i trasa niżów zdecydują o rzeczywistym zasięgu zjawiska. Można natomiast opisać sygnał zagrożenia i wracać do prognoz w kolejnych dniach. Dla mieszkańców najważniejsze będą aktualizacje pokazujące, czy silny wiatr nadal pojawia się w przewidywaniach, gdzie miałby wystąpić i kiedy. Prognoza długoterminowa służy wcześniejszemu rozpoznaniu możliwości zmiany pogody; lokalne ostrzeżenia będą wymagały osobnego sprawdzenia.
Na razie słaby wiatr sprzyja gęstym mgłom
Obecna sytuacja wygląda inaczej. Polska pozostaje pod wpływem wyżu, a niewielkie różnice ciśnienia sprzyjają słabemu wiatrowi. Synoptycy Meteo.pl wyjaśniają, że przy dużej wilgotności i nocnym wychładzaniu powietrza przy ziemi łatwo powstają mgły oraz niskie chmury. Ich utrzymywaniu pomaga również inwersja temperatury, czyli zaleganie cieplejszej warstwy nad chłodnym powietrzem przy powierzchni. Taki układ ogranicza mieszanie. Krótki listopadowy dzień i niskie położenie słońca sprawiają, że mgły nie zawsze szybko ustępują, nawet gdy nie pada deszcz.
Warszawa: w weekend około 6°C i słaby wiatr
IMGW na sobotę 7 listopada przewiduje dla Mazowsza, Łódzkiego i Lubelskiego rano miejscami silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do poniżej 200 metrów. W Warszawie temperatura maksymalna ma wynieść około 6°C, przy słabym wietrze. W niedzielę 8 listopada w tej części kraju powinno być na ogół mało chmur, ale rano lokalnie ponownie wystąpią gęste mgły. Dla stolicy prognozowane jest ponownie około 6°C. Osoby wyjeżdżające o świcie powinny więc uwzględnić ograniczoną widoczność, zamiast sugerować się wyłącznie zapowiedzią przejaśnień w ciągu dnia.
Pierwszą zmianę IMGW wskazuje już na wtorek 10 listopada, kiedy front ma przynieść zachmurzenie i deszcz, w rejonach podgórskich również deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W tej prognozie wiatr na wtorek pozostaje słaby. W środę 11 listopada ma być słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, a w czwartek porywistość może zaznaczyć się w rejonach podgórskich Karpat. To wcześniejszy etap zmiany pogody niż wskazany przez TwojąPogodę scenariusz z drugiej połowy miesiąca. Sam deszcz w przyszłym tygodniu nie oznacza jeszcze, że prognozowana wichura już nadeszła.
Dlaczego taki wiatr może być niebezpieczny?
Największym problemem nie jest samo utrudnienie spaceru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazuje, że wichury mogą łamać drzewa, uszkadzać budynki i zrywać dachówki, a silniejsze podmuchy również uszkadzać infrastrukturę energetyczną. Spadająca gałąź lub element zadaszenia stanowi zagrożenie dla ludzi i samochodów. Przerwa w dostawie prądu może być skutkiem uszkodzenia linii, a nie planowego wyłączenia. Dlatego możliwość szkód trzeba traktować poważnie, jednocześnie pamiętając, że ich wystąpienia w konkretnej miejscowości nie da się przesądzić na podstawie odległego scenariusza.
Przed wichurą zabezpiecz balkon i wybierz miejsce dla samochodu
Jeżeli kolejne prognozy utrzymają zagrożenie, warto przygotować się przed nadejściem wiatru. RCB zaleca usunięcie lub zabezpieczenie przedmiotów z balkonów, parapetów i podwórek, zamknięcie okien oraz przygotowanie latarek z zapasem baterii. Donice, lekkie meble czy suszarka pozostawiona na balkonie mogą zostać porwane. Samochodu nie należy parkować przy drzewach, reklamach ani słupach energetycznych. Podczas najsilniejszych podmuchów najlepiej ograniczyć niepotrzebne wyjścia, a leżących lub zwisających przewodów nie dotykać ani nie próbować samodzielnie usuwać.
Przy podróży samochodem znaczenie ma również nagły podmuch po wyjeździe z osłoniętej ulicy na otwartą przestrzeń, na co zwraca uwagę MSWiA. Przed trasą warto sprawdzić pogodę w miejscowości docelowej i po drodze, a nie tylko pod domem. Przy prognozowanej wichurze bezpieczniej zawczasu zmienić miejsce postoju i schować rzeczy z balkonu niż robić to, gdy gałęzie już zaczynają się łamać. Najbliższe aktualizacje pokażą, czy wskazany scenariusz się utrzyma. Jeśli tak, mieszkańcy będą mogli przygotować się do silniejszego wiatru, zanim zacznie powodować utrudnienia.
Źródła: TwojaPogoda – prognoza z 6 listopada, IMGW – prognoza na 6-8 listopada, IMGW – prognoza do 12 listopada, Meteo.pl – komentarz synoptyka, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, MSWiA – zasady bezpieczeństwa.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.