Biedronka daje 50 zł w voucherach. Żeby wykorzystać całość, trzeba wrócić w 2 konkretne dni

6 listopada 2026 22:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Zakupy za minimum 299 zł w Biedronce pozwolą otrzymać 2 vouchery o łącznej wartości 50 zł. Akcja trwa 6 i 7 listopada, ale każdy kupon ma osobny termin ważności i wymaga kolejnych zakupów za co najmniej 199 zł. Przed wizytą w sklepie warto sprawdzić cały mechanizm promocji.

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Fot. Warszawa w pigułce

Co przygotowała Biedronka?

Na przesłanej grafice sieć zapowiada 50 zł w formie 2 voucherów po 25 zł. Aby je otrzymać, trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum 299 zł w piątek 6 listopada lub sobotę 7 listopada.

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Z informacji na reklamie wynika, że obowiązuje limit 2 voucherów na transakcję. Nie należy więc zakładać, że dwukrotnie wyższy rachunek automatycznie zapewni dwa razy więcej kuponów.

Otrzymane vouchery służą do obniżenia rachunków podczas następnych zakupów. Każdy można wykorzystać tylko w wyznaczonym dniu.

Najważniejsze są daty: 9 i 10 listopada

Pierwszy voucher o wartości 25 zł będzie ważny w poniedziałek 9 listopada, a drugi we wtorek 10 listopada. W obu przypadkach trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum 199 zł. Terminy i progi potwierdza oficjalny komunikat Biedronki z 6 listopada.

Kiedy zrobić zakupy? Wymagana wartość zakupów Co otrzymasz lub wykorzystasz?
6 lub 7 listopada Minimum 299 zł 2 vouchery po 25 zł
9 listopada Minimum 199 zł Możliwość wykorzystania pierwszego vouchera
10 listopada Minimum 199 zł Możliwość wykorzystania drugiego vouchera

Kupony mają różne daty ważności. Pełne wykorzystanie promocji wymaga zatem zaplanowania zakupów zarówno na poniedziałek, jak i na wtorek.

Ile zakupów potrzeba, żeby wykorzystać 50 zł?

Suma trzech minimalnych progów wynosi 697 zł: 299 zł + 199 zł + 199 zł. To wartość koszyków wynikająca z warunków akcji, przed odliczeniem obu voucherów.

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Warto policzyć wcześniej, czy dom rzeczywiście potrzebuje zakupów tej wielkości w tak krótkim czasie. Jeśli ktoś planował tylko jedną większą wizytę w sklepie, powinien uwzględnić również dwa kolejne rachunki.

Nie wszystko wlicza się do wymaganej kwoty

Drobny druk na grafice zawiera wyłączenia. Do progów zakupowych nie zaliczają się m.in. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, kaucje, doładowania i karty podarunkowe. Wyłączenia dotyczą również możliwości opłacania określonych produktów voucherem.

To oznacza, że sam końcowy rachunek na 299 zł lub 199 zł nie musi wystarczyć, jeśli jego część stanowią pozycje wyłączone z promocji. Szczegółowe warunki trzeba sprawdzić przed zapłatą.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz większe zakupy i kolejne wizyty 9 oraz 10 listopada, vouchery mogą obniżyć dwa następne rachunki. Najważniejsze jest zachowanie kuponów, sprawdzenie ich dat oraz skompletowanie koszyków spełniających warunki akcji.

Przed zakupami przygotuj listę potrzebnych produktów. Pozwoli to ocenić, czy wykorzystasz pełne 50 zł bez dokładania do koszyka rzeczy kupowanych wyłącznie po to, by osiągnąć wymagany próg.

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