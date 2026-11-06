Biedronka szykuje gigantyczne promocje na sobotę. Produkty za 1 zł, gratisy i wielkie obniżki cen
W sobotę, 7 listopada, Biedronka uruchamia kolejną serię promocji, które mogą zainteresować tysiące klientów. Sieć przygotowała specjalne oferty na słodycze, przekąski, ryby i inne produkty spożywcze. Wśród okazji znalazły się promocje 1+1 gratis, 2+1 gratis oraz drugi produkt za symboliczną złotówkę. Na skorzystanie z ofert klienci mają tylko jeden dzień.
Biedronka rusza z wielką akcją. W sobotę kolejne produkty taniej
Biedronka zapowiada na 7 listopada wyjątkowo dużo promocji. W ramach sobotniej akcji sieć obniża ceny wybranych produktów, a część artykułów będzie można otrzymać gratis przy zakupie określonej liczby opakowań.
Na najnowszej grafice promocyjnej znalazły się między innymi produkty marki Milka, chipsy Lay’s oraz artykuły rybne.
Największą uwagę przyciągają promocje 1+1 gratis i 2+1 gratis. Pozwalają one otrzymać dodatkowe produkty bez dopłaty, pod warunkiem spełnienia zasad danej oferty.
Milka w promocji 1+1 gratis
Miłośnicy słodyczy również znajdą coś dla siebie.
Biedronka przygotowała ofertę 1+1 gratis na wybrane ciastka Milka.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów objętych promocją jeden z nich można otrzymać bez dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami akcji.
To okazja szczególnie dla osób, które planują uzupełnić domowe zapasy słodyczy przed weekendem.
Chipsy Lay’s i inne przekąski. Trzeci produkt gratis
Kolejna promocja obejmuje wybrane chipsy Lay’s.
Tym razem sieć zastosowała mechanizm 2+1 gratis.
Klient kupujący trzy produkty objęte ofertą może otrzymać najtańszy z nich gratis.
Promocja może zainteresować osoby przygotowujące przekąski na weekendowe spotkania z rodziną lub znajomymi.
Ryby i produkty chłodnicze również w promocji
Na sobotniej grafice znalazły się także wybrane produkty rybne.
Wśród nich widoczna jest oferta z drugim produktem za 1 zł. Oznacza to możliwość zakupu dwóch opakowań objętych akcją, przy czym drugie, tańsze kosztuje symboliczną złotówkę.
Sieć promuje również wybrane produkty chłodnicze i pakowane artykuły spożywcze, w tym łososia.
Nie wszystkie pozycje objęte są jednak identycznymi warunkami. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia cenowe i szczegółowe zasady promocji.
Tylko jeden dzień. Biedronka stawia na sobotnie zakupy
Wszystkie przedstawione oferty zostały oznaczone datą sobota, 7 listopada 2026 roku.
To oznacza, że klienci zainteresowani promocjami powinni zaplanować zakupy właśnie na ten dzień.
W przypadku wybranych produktów mogą obowiązywać limity zakupowe oraz wymóg korzystania z karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Dostępność towarów zależy również od zapasów w poszczególnych placówkach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz weekendowe zakupy, warto wcześniej sprawdzić sobotnią ofertę Biedronki.
Największe korzyści mogą przynieść promocje na produkty, które i tak znajdują się na Twojej liście zakupów. Szczególnie atrakcyjnie wyglądają oferty 1+1 gratis na wybrane ciastka Milka oraz 2+1 gratis na chipsy Lay’s.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.