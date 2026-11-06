Biedronka szykuje gigantyczne promocje na sobotę. Produkty za 1 zł, gratisy i wielkie obniżki cen

6 listopada 2026 21:53 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W sobotę, 7 listopada, Biedronka uruchamia kolejną serię promocji, które mogą zainteresować tysiące klientów. Sieć przygotowała specjalne oferty na słodycze, przekąski, ryby i inne produkty spożywcze. Wśród okazji znalazły się promocje 1+1 gratis, 2+1 gratis oraz drugi produkt za symboliczną złotówkę. Na skorzystanie z ofert klienci mają tylko jeden dzień.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka rusza z wielką akcją. W sobotę kolejne produkty taniej

Biedronka zapowiada na 7 listopada wyjątkowo dużo promocji. W ramach sobotniej akcji sieć obniża ceny wybranych produktów, a część artykułów będzie można otrzymać gratis przy zakupie określonej liczby opakowań.

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Na najnowszej grafice promocyjnej znalazły się między innymi produkty marki Milka, chipsy Lay’s oraz artykuły rybne.

Największą uwagę przyciągają promocje 1+1 gratis i 2+1 gratis. Pozwalają one otrzymać dodatkowe produkty bez dopłaty, pod warunkiem spełnienia zasad danej oferty.

Milka w promocji 1+1 gratis

Miłośnicy słodyczy również znajdą coś dla siebie.

Biedronka przygotowała ofertę 1+1 gratis na wybrane ciastka Milka.

Oznacza to, że przy zakupie dwóch produktów objętych promocją jeden z nich można otrzymać bez dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami akcji.

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To okazja szczególnie dla osób, które planują uzupełnić domowe zapasy słodyczy przed weekendem.

Chipsy Lay’s i inne przekąski. Trzeci produkt gratis

Kolejna promocja obejmuje wybrane chipsy Lay’s.

Tym razem sieć zastosowała mechanizm 2+1 gratis.

Klient kupujący trzy produkty objęte ofertą może otrzymać najtańszy z nich gratis.

Promocja może zainteresować osoby przygotowujące przekąski na weekendowe spotkania z rodziną lub znajomymi.

Ryby i produkty chłodnicze również w promocji

Na sobotniej grafice znalazły się także wybrane produkty rybne.

Wśród nich widoczna jest oferta z drugim produktem za 1 zł. Oznacza to możliwość zakupu dwóch opakowań objętych akcją, przy czym drugie, tańsze kosztuje symboliczną złotówkę.

Sieć promuje również wybrane produkty chłodnicze i pakowane artykuły spożywcze, w tym łososia.

Nie wszystkie pozycje objęte są jednak identycznymi warunkami. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia cenowe i szczegółowe zasady promocji.

Tylko jeden dzień. Biedronka stawia na sobotnie zakupy

Wszystkie przedstawione oferty zostały oznaczone datą sobota, 7 listopada 2026 roku.

To oznacza, że klienci zainteresowani promocjami powinni zaplanować zakupy właśnie na ten dzień.

W przypadku wybranych produktów mogą obowiązywać limity zakupowe oraz wymóg korzystania z karty Moja Biedronka lub aplikacji.

Dostępność towarów zależy również od zapasów w poszczególnych placówkach.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz weekendowe zakupy, warto wcześniej sprawdzić sobotnią ofertę Biedronki.

Największe korzyści mogą przynieść promocje na produkty, które i tak znajdują się na Twojej liście zakupów. Szczególnie atrakcyjnie wyglądają oferty 1+1 gratis na wybrane ciastka Milka oraz 2+1 gratis na chipsy Lay’s.

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