Kamery w Warszawie widzą twoje tablice. Co sprawdzają? Sypią się kary
Kamery odczytujące tablice rejestracyjne nie zawsze mierzą prędkość. W Warszawie podobna technologia pomaga sprawdzać opłaty za postój, analizować ruch w Strefie Czystego Transportu i identyfikować samochody. Odcinkowy pomiar prędkości ma jeszcze inne zadanie: oblicza, jak szybko pojazd pokonał kontrolowaną trasę. Dla kierowcy różnica jest konkretna. Za przekroczenie prędkości grozi mandat, za nieopłacony postój w miejskiej strefie opłata dodatkowa, a samo zarejestrowanie samochodu przez kamerę badającą ruch w SCT nie oznacza automatycznej kary.
Trzy systemy, trzy różne rzeczy do sprawdzenia
Wspólnym elementem jest numer rejestracyjny, który pozwala powiązać zapis z konkretnym pojazdem. Dalej mechanizmy się rozchodzą. Odcinkowy pomiar potrzebuje czasu przejazdu i długości drogi. E-kontrola parkingowa porównuje odczytane tablice z informacjami o opłaconym postoju i uprawnieniach parkingowych. Przy SCT znaczenie mają parametry samochodu oraz ewentualne wyłączenie spod ograniczeń. Sam wygląd kamery nie daje więc pewnej odpowiedzi, co jest sprawdzane. Również urządzenie umieszczone nad jezdnią może służyć obserwacji ruchu lub sterowaniu sygnalizacją, zamiast rejestrowaniu wykroczeń.
|System
|Co sprawdza?
|Za co można ponieść konsekwencje?
|Najważniejsza różnica
|Odcinkowy pomiar prędkości
|Średnią prędkość na kontrolowanej trasie.
|Przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
|Wynik zależy od przejazdu całego odcinka, a nie tylko prędkości przy jednej kamerze.
|E-kontrola SPPN
|Opłatę za postój lub uprawnienie do parkowania bez opłaty jednorazowej.
|Nieuiszczenie wymaganej opłaty parkingowej.
|ZDM nalicza opłatę dodatkową, a nie mandat za prędkość.
|Kontrola zasad SCT
|Prawo samochodu do wjazdu do strefy.
|Naruszenie zakazu wjazdu: grzywna do 500 zł.
|Kamery wykorzystywane przez ZDM do badania ruchu w SCT nie wystawiają mandatów.
Odcinkowy pomiar prędkości. Zwolnienie przy kamerze nie wystarczy
CANARD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, opisuje OPP jako system wyliczający średnią prędkość na podstawie czasu przejazdu między początkiem a końcem kontrolowanej trasy. To zasadnicza różnica względem tradycyjnego fotoradaru, który mierzy prędkość w konkretnym miejscu. Przy pomiarze odcinkowym decyduje przejazd między punktami pomiarowymi. Jeżeli kierowca pokona trasę zbyt szybko, samo zwolnienie przed końcową kamerą nie usunie wcześniejszego wyniku. Należy przestrzegać ograniczenia na całej drodze, niezależnie od tego, w którym miejscu widać urządzenia.
Mechanizm można pokazać na prostym przykładzie rachunkowym. Samochód, który przejechał 5 kilometrów w 3 minuty, poruszał się ze średnią prędkością 100 km/h. Gdyby na całym takim odcinku obowiązywało ograniczenie do 60 km/h, przejazd ze stałą dozwoloną prędkością trwałby 5 minut. Chwilowe zwolnienie przy wyjeździe nie zmieni trzech minut w pięć. To przykład wyjaśniający obliczenie, a nie opis konkretnego warszawskiego pomiaru lub progu wystawienia mandatu. Na drodze trzeba kierować się rzeczywistym ograniczeniem i oznakowaniem, a nie czasem zapamiętanym z przykładu.
Początek automatycznej kontroli średniej prędkości oznacza znak D-51a, a koniec znak D-51b. Nie należy więc utożsamiać każdej kamery nad pasem ruchu z „ukrytym fotoradarem”. Weryfikując konkretną lokalizację, warto korzystać także z mapy urządzeń CANARD, zamiast opierać się wyłącznie na zdjęciu opublikowanym w internecie. Osobną kwestią jest odpowiedzialność za wykroczenie. CANARD najpierw weryfikuje materiał dowodowy, a następnie prowadzi czynności wyjaśniające. Zapis numeru rejestracyjnego pozwala ustalić pojazd i dotrzeć do jego właściciela, ale nie zastępuje ustalenia osoby kierującej.
Wezwanie z CANARD nie zawsze jest jeszcze mandatem
Po zweryfikowaniu materiału CANARD kieruje do właściciela samochodu wezwanie dotyczące wskazania kierującego. Dalsze czynności zależą od odpowiedzi: właściciel może potwierdzić, że prowadził, albo wskazać osobę, której powierzył pojazd. Urząd opisuje również odrębny tryb dotyczący niewskazania lub odmowy wskazania tej osoby. Następnym krokiem może być mandat, dalsza korespondencja albo skierowanie sprawy do sądu. Dlatego listu z pytaniem o użytkownika auta nie należy traktować tak samo jak gotowego dokumentu opłaty parkingowej. Trzeba przeczytać, czego konkretnie dotyczy pismo i jaki termin odpowiedzi w nim wyznaczono.
Samochód ZDM z kamerami sprawdza opłatę za postój
Charakterystyczne auta e-kontroli poruszające się po Warszawie służą do kontroli opłat w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Kamery odczytują tablice zaparkowanych pojazdów, a system porównuje numery z bazą płatności i uprawnień. ZDM opisywał mechanizm kontroli wykonywanej dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby ograniczyć pomyłki, między innymi wobec kierowcy, który dopiero zaparkował i idzie do parkomatu. Taki przejazd samochodu kontrolnego nie jest pomiarem prędkości stojącego przy ulicy auta. Sprawdzane jest, czy za jego postój należało zapłacić i czy wymagana opłata została wniesiona.
Dla kierowcy oznacza to przede wszystkim konieczność prawidłowego przypisania płatności do samochodu. Przy korzystaniu z parkomatu lub aplikacji trzeba sprawdzić numer rejestracyjny, a przy płatności telefonem również wybrany pojazd i właściwą strefę. Samo uruchomienie aplikacji nie jest potwierdzeniem rozpoczęcia płatnego postoju. Z kolei posiadanie abonamentu mieszkańca nie oznacza swobodnego parkowania bez dodatkowych opłat w każdym miejscu Warszawy: znaczenie ma jego zakres. W razie sporu przydatne są potwierdzenia z datą, godziną, numerem pojazdu i okresem, za który zapłacono.
Za nieopłacony postój 300 zł. To opłata dodatkowa, nie mandat
Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój w warszawskiej SPPN wynosi 300 zł. Zgodnie z aktualnymi informacjami ZDM można zapłacić 200 zł, jeżeli należność zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od wystawienia dokumentu albo otrzymania wezwania, zależnie od sposobu kontroli. Przy e-kontroli wezwanie jest wysyłane pocztą i nie trzeba wcześniej znaleźć kartki za wycieraczką. Brak dokumentu na samochodzie nie świadczy więc o tym, że postój nie został sprawdzony. ZDM wskazuje, że wezwanie zawiera numer PIN pozwalający zobaczyć online fotografie dokumentujące sprawę.
Jeżeli kierowca uważa opłatę za niesłuszną, może złożyć reklamację zgodnie z zasadami podanymi przez ZDM. Zarząd informuje o terminie 7 dni kalendarzowych, liczonym od dnia następnego po umieszczeniu dokumentu za wycieraczką albo doręczeniu wezwania. Reklamacja nie wstrzymuje 14-dniowego terminu pozwalającego zapłacić 200 zł zamiast 300 zł. Jeśli zostanie uznana, zapłacona należność jest zwracana. To praktyczna różnica względem postępowania mandatowego. Nie należy przenosić zasad odmowy przyjęcia mandatu na dokument opłaty dodatkowej wystawiony za brak zapłaty za postój.
Kontrola SCT dotyczy prawa wjazdu, a nie szybkości jazdy
Strefa Czystego Transportu ogranicza wjazd określonych pojazdów ze względu na ich parametry emisyjne. W Warszawie od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje drugi etap wymagań. Straż Miejska wyjaśnia, że dla samochodów benzynowych kryterium stanowi norma Euro 3 lub produkcja w 2000 roku bądź później, a dla diesli norma Euro 5 lub produkcja w 2009 roku bądź później. W praktyce przed podróżą najlepiej sprawdzić konkretny samochód w miejskim serwisie SprawdzSCT, ponieważ znaczenie mogą mieć również przewidziane wyłączenia. Sama obecność warszawskich tablic nie jest potwierdzeniem prawa do korzystania z każdego wyjątku.
Miasto wskazuje, że prawo wjazdu ocenia się na podstawie danych technicznych z Centralnej Ewidencji Pojazdów lub pozytywnej weryfikacji zgłoszenia pojazdu objętego wyłączeniem. Samochody spełniające wymagania nie potrzebują dodatkowej nalepki. Kontrolę prowadzą uprawnione służby, w tym Straż Miejska i Policja. Za niezastosowanie się do zakazu wjazdu do SCT art. 96c Kodeksu wykroczeń przewiduje grzywnę do 500 zł. Nie jest to cena biletu pozwalającego wjechać starszym autem ani opłata parkingowa. Ważny bilet z parkomatu nie zastępuje uprawnienia do wjazdu do strefy.
Kamery badające ruch w SCT nie wystawiają automatycznych mandatów
Właśnie tutaj powstaje najwięcej nieporozumień. ZDM w komunikacie z 24 lutego 2026 roku opisał wykorzystanie kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem do analizy pojazdów poruszających się w SCT. Badanie dotyczy między innymi rodzaju aut, norm emisji, kierunków wjazdu i wyjazdu oraz powtarzalności przejazdów. Zarząd wyraźnie zaznaczył, że zbieranie tych informacji nie oznacza kontroli kierowców, a dane z opisanych kamer nie służą do karania. Nie ma zatem podstaw, aby przedstawiać to badanie jako działający system automatycznego wysyłania mandatów każdemu właścicielowi niespełniającego wymogów samochodu.
Ten sam komunikat rozróżnia możliwość przyszłego wykorzystania podobnych narzędzi przez służby od ich obecnego zadania analitycznego. Zmiana celu wymagałaby działania właściwych służb i odrębnych ustaleń. Sam fakt, że kamera potrafi odczytać numer samochodu, nie przesądza jeszcze o pomiarze prędkości ani o wszczęciu sprawy o naruszenie zasad SCT. Nie oznacza to jednak zniesienia zakazu wjazdu. Kierowca może zostać skontrolowany przez uprawniony patrol, nawet jeśli kamery prowadzące miejskie badanie nie wystawiają mandatów. Obowiązywanie przepisu i sposób jego egzekwowania to dwie różne kwestie.
Jedna podróż może oznaczać kilka niezależnych obowiązków
Załóżmy, że kierowca jedzie do centrum, przejeżdża odcinek objęty pomiarem i zostawia samochód przy ulicy. Na pierwszym etapie musi przestrzegać ograniczenia prędkości, przy wjeździe do SCT potrzebuje odpowiedniego pojazdu lub uprawnienia, a po zaparkowaniu powinien sprawdzić obowiązek opłaty za postój. Prawidłowe wykonanie jednej z tych czynności nie zastępuje pozostałych. Nowy samochód spełniający wymagania SCT może zostać objęty opłatą dodatkową za nieopłacony parking. Starsze auto z prawidłowo przyznanym wyłączeniem może legalnie wjechać do strefy, ale jego kierowca nadal odpowiada za przekroczenie prędkości.
Przed podróżą warto więc sprawdzić trasę i oznakowanie, uprawnienie samochodu do wjazdu do SCT oraz zasady postoju w miejscu docelowym. Po otrzymaniu korespondencji najważniejsze są nazwa nadawcy, wskazane zdarzenie i rodzaj dokumentu. Wezwanie CANARD dotyczące osoby kierującej wymaga innej reakcji niż opłata dodatkowa ZDM, a kontrola SCT dotyczy jeszcze innej podstawy odpowiedzialności. Numer rejestracyjny może pojawiać się we wszystkich tych sprawach, lecz nie łączy ich w jeden system karania. Dla kierowcy ważniejsza od wyglądu kamery jest odpowiedź na pytanie, jaki obowiązek miał w danym miejscu i czego dotyczy zarzucane naruszenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.