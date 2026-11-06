Pilny komunikat Biedronki. Sieć zmienia godziny otwarcia sklepów w całej Polsce. Nawet do 23:30!

6 listopada 2026 20:10 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka wydała ważny komunikat dla klientów. W piątek i sobotę, 6 i 7 listopada, ponad 3000 sklepów sieci będzie czynnych dłużej niż zwykle. W wielu placówkach zakupy będzie można zrobić co najmniej do godziny 23:30. Zmiany dotyczą sklepów w całej Polsce, również w Warszawie i na Mazowszu. Warto sprawdzić godziny otwarcia najbliższej placówki, ponieważ nie wszędzie będą one takie same.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka zmienia godziny otwarcia. Jest oficjalny komunikat

Jedna z największych sieci handlowych w Polsce poinformowała o wydłużeniu godzin pracy tysięcy placówek.

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Na oficjalnej stronie Biedronki pojawił się komunikat dotyczący piątku, 6 listopada, oraz soboty, 7 listopada 2026 roku.

Sieć przekazała, że ponad 3000 sklepów będzie otwartych co najmniej do godziny 23:30.

Oznacza to, że klienci zyskają więcej czasu na zrobienie zakupów, również późnym wieczorem.

To szczególnie istotna wiadomość dla osób, które pracują do późna, wracają z podróży lub planują większe zakupy na weekend.

Sklepy otwarte nawet późnym wieczorem

Z komunikatu Biedronki wynika, że wydłużone godziny otwarcia obowiązują przez dwa dni:

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  • Piątek, 6 listopada – ponad 3000 sklepów czynnych co najmniej do 23:30.
  • Sobota, 7 listopada – ponad 3000 sklepów czynnych co najmniej do 23:30.

Nie oznacza to jednak, że każda Biedronka w Polsce będzie działała według identycznego harmonogramu.

Sieć zaznacza, że dokładne godziny otwarcia należy sprawdzić indywidualnie dla wybranej placówki.

Dlaczego Biedronka wydłuża godziny otwarcia?

Zmiana zbiega się z weekendową akcją promocyjną sieci.

Na sobotę, 7 listopada, Biedronka przygotowała ofertę „Najtańsza sobota”, obejmującą liczne promocje na produkty spożywcze, chemię gospodarczą i inne artykuły.

Wśród zapowiedzianych okazji znalazły się między innymi jajka z drugim opakowaniem za 1 zł oraz wybrane produkty w promocji 1+1 gratis.

Wydłużone godziny otwarcia mogą ułatwić klientom skorzystanie z weekendowej oferty. Sieć nie wskazała jednak w przedstawionym komunikacie, że promocje są bezpośrednią przyczyną zmiany harmonogramu pracy sklepów.

Warszawa i Mazowsze. Jak sprawdzić swoją Biedronkę?

Zmiany dotyczą ponad 3000 sklepów na terenie Polski, ale nie wszystkie placówki muszą być czynne do tej samej godziny.

Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni przed wyjściem na zakupy sprawdzić harmonogram konkretnego sklepu.

Biedronka wskazuje trzy możliwości uzyskania informacji:

  • komunikat umieszczony na drzwiach sklepu,
  • aplikacja Moja Biedronka,
  • oficjalna strona internetowa biedronka.pl.

To szczególnie ważne dla osób planujących zakupy po godzinie 22:00.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli nie zdążysz zrobić zakupów w ciągu dnia, w piątek i sobotę możesz mieć więcej czasu na odwiedzenie Biedronki.

Ponad 3000 sklepów będzie czynnych co najmniej do 23:30, ale dokładne godziny zależą od lokalizacji.

Zmiana obowiązuje 6 i 7 listopada 2026 roku. Nie jest to zapowiedź stałego wydłużenia godzin pracy wszystkich placówek.

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