Pilny komunikat Biedronki. Sieć zmienia godziny otwarcia sklepów w całej Polsce. Nawet do 23:30!
Biedronka wydała ważny komunikat dla klientów. W piątek i sobotę, 6 i 7 listopada, ponad 3000 sklepów sieci będzie czynnych dłużej niż zwykle. W wielu placówkach zakupy będzie można zrobić co najmniej do godziny 23:30. Zmiany dotyczą sklepów w całej Polsce, również w Warszawie i na Mazowszu. Warto sprawdzić godziny otwarcia najbliższej placówki, ponieważ nie wszędzie będą one takie same.
Biedronka zmienia godziny otwarcia. Jest oficjalny komunikat
Jedna z największych sieci handlowych w Polsce poinformowała o wydłużeniu godzin pracy tysięcy placówek.
Na oficjalnej stronie Biedronki pojawił się komunikat dotyczący piątku, 6 listopada, oraz soboty, 7 listopada 2026 roku.
Sieć przekazała, że ponad 3000 sklepów będzie otwartych co najmniej do godziny 23:30.
Oznacza to, że klienci zyskają więcej czasu na zrobienie zakupów, również późnym wieczorem.
To szczególnie istotna wiadomość dla osób, które pracują do późna, wracają z podróży lub planują większe zakupy na weekend.
Sklepy otwarte nawet późnym wieczorem
Z komunikatu Biedronki wynika, że wydłużone godziny otwarcia obowiązują przez dwa dni:
- Piątek, 6 listopada – ponad 3000 sklepów czynnych co najmniej do 23:30.
- Sobota, 7 listopada – ponad 3000 sklepów czynnych co najmniej do 23:30.
Nie oznacza to jednak, że każda Biedronka w Polsce będzie działała według identycznego harmonogramu.
Sieć zaznacza, że dokładne godziny otwarcia należy sprawdzić indywidualnie dla wybranej placówki.
Dlaczego Biedronka wydłuża godziny otwarcia?
Zmiana zbiega się z weekendową akcją promocyjną sieci.
Na sobotę, 7 listopada, Biedronka przygotowała ofertę „Najtańsza sobota”, obejmującą liczne promocje na produkty spożywcze, chemię gospodarczą i inne artykuły.
Wśród zapowiedzianych okazji znalazły się między innymi jajka z drugim opakowaniem za 1 zł oraz wybrane produkty w promocji 1+1 gratis.
Wydłużone godziny otwarcia mogą ułatwić klientom skorzystanie z weekendowej oferty. Sieć nie wskazała jednak w przedstawionym komunikacie, że promocje są bezpośrednią przyczyną zmiany harmonogramu pracy sklepów.
Warszawa i Mazowsze. Jak sprawdzić swoją Biedronkę?
Zmiany dotyczą ponad 3000 sklepów na terenie Polski, ale nie wszystkie placówki muszą być czynne do tej samej godziny.
Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni przed wyjściem na zakupy sprawdzić harmonogram konkretnego sklepu.
Biedronka wskazuje trzy możliwości uzyskania informacji:
- komunikat umieszczony na drzwiach sklepu,
- aplikacja Moja Biedronka,
- oficjalna strona internetowa biedronka.pl.
To szczególnie ważne dla osób planujących zakupy po godzinie 22:00.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli nie zdążysz zrobić zakupów w ciągu dnia, w piątek i sobotę możesz mieć więcej czasu na odwiedzenie Biedronki.
Ponad 3000 sklepów będzie czynnych co najmniej do 23:30, ale dokładne godziny zależą od lokalizacji.
Zmiana obowiązuje 6 i 7 listopada 2026 roku. Nie jest to zapowiedź stałego wydłużenia godzin pracy wszystkich placówek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.