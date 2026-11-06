Lidl szykuje wielką wyprzedaż od soboty. Sprzęt za 129 zł i potężna obniżka o 100 zł. Klienci mogą się zdziwić
W sobotę, 7 listopada, w Lidlu rusza nowa oferta na sprzęt do domu, warsztatu i samochodu. Sieć przygotowała promocje na urządzenia znanych marek Parkside i Ultimate Speed. Odkurzacz warsztatowy będzie kosztował 129 zł, a wielofunkcyjny powerbank z funkcją rozruchu samochodu przeceniono aż o 100 zł. To okazja dla osób, które planują jesienne porządki, remonty lub chcą przygotować samochód na zimę.
Lidl rusza z promocjami od soboty. Parkside za 129 zł
Jedną z głównych ofert nowej gazetki Lidla jest odkurzacz do pracy na sucho i na mokro marki Parkside.
Urządzenie ma moc 1200 W i nadaje się do zbierania kurzu, drobnych zanieczyszczeń oraz wody. Może być wykorzystywane podczas remontów, w garażu, warsztacie czy przy sprzątaniu pomieszczeń gospodarczych.
Odkurzacz wyposażono w zbiornik o pojemności 12 litrów. Producent przewidział również funkcję dmuchawy, która może przydać się do usuwania zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc.
Według informacji z gazetki urządzenie oferuje moc zasysania 180 airwatów.
Od soboty, 7 listopada, odkurzacz Parkside będzie kosztował 129 zł zamiast 149 zł. Oznacza to obniżkę o 20 zł.
Wielka przecena sprzętu samochodowego. Aż 100 zł taniej
Druga promocja może zainteresować przede wszystkim kierowców.
Lidl przecenia urządzenie Ultimate Speed, które łączy funkcję powerbanku, rozrusznika samochodowego i latarki LED.
Sprzęt ma akumulator o pojemności 10 000 mAh i umożliwia awaryjne wspomaganie rozruchu pojazdu z rozładowanym akumulatorem.
Według deklaracji producenta urządzenie jest przeznaczone do silników benzynowych o pojemności do 4 litrów oraz wysokoprężnych do 2,8 litra.
Maksymalny prąd szczytowy rozruchu wynosi 500 A przy napięciu 12 V.
Powerbank można również wykorzystać do ładowania telefonu lub tabletu za pomocą złączy USB.
Cena promocyjna wynosi 149 zł zamiast 249 zł. To aż 100 zł oszczędności.
Przydatny sprzęt przed zimą
Listopad to okres, w którym kierowcy coraz częściej przygotowują samochody do niskich temperatur.
Spadki temperatur mogą ujawnić problemy ze zużytym lub niedoładowanym akumulatorem. Urządzenie rozruchowe może w niektórych sytuacjach pomóc uruchomić pojazd bez konieczności korzystania z kabli podłączonych do drugiego samochodu.
Trzeba jednak pamiętać, że taki sprzęt nie zastępuje sprawnego akumulatora ani diagnostyki instalacji elektrycznej.
Z kolei odkurzacz warsztatowy może przydać się podczas jesiennych porządków w garażu, piwnicy lub domu.
Oferta rusza 7 listopada. Nie wszystkie produkty muszą być dostępne wszędzie
Nowa oferta Lidla rozpoczyna się w sobotę, 7 listopada 2026 roku.
Produkty objęte promocją mogą być dostępne w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Warto więc sprawdzić warunki oferty i dostępność w wybranym sklepie.
Gazetka wskazuje również, że artykuły można znaleźć w ofercie internetowej Lidl.pl, przy czym warunki sprzedaży online mogą się różnić.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup odkurzacza do garażu, piwnicy lub warsztatu, sobotnia oferta Parkside może być warta sprawdzenia.
Największa kwotowo obniżka dotyczy jednak urządzenia Ultimate Speed. Powerbank rozruchowy przeceniono o 100 zł, z 249 zł na 149 zł.
Obie promocje rozpoczynają się w sobotę, 7 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.