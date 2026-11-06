Poważny wypadek na Mazowszu. Po 13-letnią dziewczynkę wysłano śmigłowiec LPR. Droga całkowicie zablokowana
Groźne zdarzenie drogowe w miejscowości Elżbietów w powiecie sochaczewskim. W piątek wieczorem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W jednym z pojazdów podróżowała 13-letnia dziewczynka, do której zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a droga jest nieprzejezdna.
Poważne zdarzenie na Mazowszu. Zderzyły się dwa samochody
W piątek, 6 listopada, około godziny 18:55 do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Elżbietów.
Jak przekazali funkcjonariusze, w zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe: Opel Astra oraz Audi 80.
Za kierownicą Opla siedział 24-letni mężczyzna. Drugim pojazdem kierował 46-latek, który podróżował wraz z 13-letnią dziewczynką.
Na miejsce skierowano służby ratunkowe.
Po 13-latkę wysłano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Najbardziej niepokojąca informacja dotyczy nastoletniej pasażerki Audi.
Policja potwierdziła, że do 13-letniej dziewczynki zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
To oznacza, że na miejsce skierowano specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.
Na razie nie podano szczegółowych informacji o obrażeniach nastolatki ani o jej stanie zdrowia.
Wiadomo natomiast, że pomocy medycznej udzielono kierowcom obu samochodów.
Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia nie zostały jeszcze wyjaśnione.
Trakt Jana Pawła II całkowicie zablokowany
Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym.
Policja w Sochaczewie poinformowała, że Trakt Jana Pawła II w Elżbietowie jest nieprzejezdny.
Kierowcy podróżujący przez tę część powiatu sochaczewskiego powinni liczyć się z koniecznością korzystania z alternatywnych tras.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia
Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o przyczynach zderzenia ani o tym, który z kierowców mógł doprowadzić do zdarzenia.
Nie podano również, czy uczestnicy zostali przewiezieni do szpitala.
Służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy zabezpieczających miejsce zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.