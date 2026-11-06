Poważny wypadek na Mazowszu. Po 13-letnią dziewczynkę wysłano śmigłowiec LPR. Droga całkowicie zablokowana

6 listopada 2026 20:33 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Groźne zdarzenie drogowe w miejscowości Elżbietów w powiecie sochaczewskim. W piątek wieczorem doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W jednym z pojazdów podróżowała 13-letnia dziewczynka, do której zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a droga jest nieprzejezdna.

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Fot. Łukasz/ Warszawa w Pigułce

Poważne zdarzenie na Mazowszu. Zderzyły się dwa samochody

W piątek, 6 listopada, około godziny 18:55 do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Elżbietów.

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Jak przekazali funkcjonariusze, w zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe: Opel Astra oraz Audi 80.

Za kierownicą Opla siedział 24-letni mężczyzna. Drugim pojazdem kierował 46-latek, który podróżował wraz z 13-letnią dziewczynką.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Po 13-latkę wysłano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Najbardziej niepokojąca informacja dotyczy nastoletniej pasażerki Audi.

Policja potwierdziła, że do 13-letniej dziewczynki zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

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To oznacza, że na miejsce skierowano specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

Na razie nie podano szczegółowych informacji o obrażeniach nastolatki ani o jej stanie zdrowia.

Wiadomo natomiast, że pomocy medycznej udzielono kierowcom obu samochodów.

Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia nie zostały jeszcze wyjaśnione.

Trakt Jana Pawła II całkowicie zablokowany

Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym.

Policja w Sochaczewie poinformowała, że Trakt Jana Pawła II w Elżbietowie jest nieprzejezdny.

Kierowcy podróżujący przez tę część powiatu sochaczewskiego powinni liczyć się z koniecznością korzystania z alternatywnych tras.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o przyczynach zderzenia ani o tym, który z kierowców mógł doprowadzić do zdarzenia.

Nie podano również, czy uczestnicy zostali przewiezieni do szpitala.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy zabezpieczających miejsce zdarzenia.

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