Biedronka szykuje zakupowe szaleństwo w sobotę! Produkty za 1 zł, gratisy i wielkie obniżki. Tylko jeden dzień!
W sobotę, 7 listopada, Biedronka uruchamia specjalną akcję „Najtańsza sobota”. Sieć przygotowała promocje na mięso, jajka, słodycze, kawę, wędliny, karmę dla zwierząt i środki do prania. Wśród ofert znalazły się produkty za symboliczną złotówkę, promocje 1+1 gratis oraz obniżki sięgające 58 procent. Na skorzystanie z okazji klienci będą mieli tylko jeden dzień.
Wielka promocja w Biedronce. W sobotę rusza specjalna akcja
Biedronka zapowiada wyjątkowo intensywną sobotę zakupową. Na 7 listopada przygotowała zestaw ofert, które obejmują zarówno produkty codziennego użytku, jak i artykuły spożywcze kupowane na weekend.
Akcja nosi nazwę „Najtańsza sobota” i obejmuje kilka różnych mechanizmów promocyjnych. W zależności od produktu klienci mogą otrzymać drugie opakowanie za 1 zł, dodatkowy produkt gratis albo skorzystać ze specjalnej obniżki ceny.
Jajka za 1 zł i mięso 1+1 gratis
Jedną z najciekawszych ofert są jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka w opakowaniach po 10 sztuk, w rozmiarach M i L.
Drugie, tańsze opakowanie kosztuje tylko 1 zł. Promocja obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a limit wynosi cztery opakowania dziennie na kartę.
Sieć przygotowała także ofertę na mięso mielone wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. W ramach promocji 1+1 gratis przy zakupie dwóch opakowań jedno można otrzymać bez dodatkowej opłaty, zgodnie z warunkami akcji.
To propozycja szczególnie atrakcyjna dla osób planujących przygotowanie większych posiłków na weekend.
Cytryny taniej o 58 procent. Cena spada do 4,99 zł
W sobotniej ofercie znalazły się również cytryny sprzedawane luzem.
Ich cena promocyjna wynosi 4,99 zł za kilogram, a Biedronka reklamuje obniżkę na poziomie 58 procent.
To jedna z najbardziej wyraźnych przecen przedstawionych w sobotniej ofercie.
Słodycze i wędliny z gratisami
Na tym nie koniec. Biedronka przygotowała również promocje dla miłośników słodyczy.
Praliny Raffaello 150 g objęto ofertą 1+1 gratis. Podobny mechanizm zastosowano w przypadku wybranych kiełbas marki Morliny.
W ofercie pojawiły się również wybrane kawy ziarniste w opakowaniach 1 kg w promocyjnej cenie 79,89 zł.
Promocje także na chemię i produkty dla zwierząt
Sobotnia akcja nie ogranicza się do żywności.
Wybrane produkty do prania Persil zostały objęte promocją 1+1 gratis. To samo dotyczy wybranych karm dla psów i kotów marki Purina.
W obu przypadkach warto sprawdzić szczegółowe warunki na etykietach i w regulaminie promocji, ponieważ oferta obejmuje wskazane produkty, a nie cały asortyment danej marki.
Tylko w sobotę, 7 listopada. Trzeba pamiętać o limitach
Najważniejszym ograniczeniem jest termin. Promocje przedstawione w ramach akcji „Najtańsza sobota” obowiązują 7 listopada 2026 roku.
Część ofert wymaga posiadania karty lub aplikacji Moja Biedronka. Mogą również obowiązywać limity zakupowe.
Przed zakupami warto sprawdzić szczegółowe warunki poszczególnych promocji i dostępność produktów w wybranym sklepie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy spożywcze, sobotnia akcja Biedronki może pozwolić na oszczędności, szczególnie przy zakupie kilku opakowań tego samego produktu.
Największą uwagę przyciągają jajka z drugim opakowaniem za 1 zł, mięso mielone 1+1 gratis oraz cytryny przecenione o 58 procent.
Warto jednak pamiętać, że promocyjne ceny i gratisy obowiązują wyłącznie po spełnieniu warunków określonych przez sieć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.