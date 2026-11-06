ZUS wysłał ponad 6,1 mln decyzji. Seniorzy powinni sprawdzić kwotę i pouczenie
ZUS zakończył wysyłkę decyzji dotyczących czternastej emerytury za 2026 rok. Pismo warto przeczytać nawet wtedy, gdy pieniądze już dawno trafiły na konto. Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem, znaczenie ma data doręczenia decyzji.
Ponad 6,1 mln decyzji – taką skalę wysyłki Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał w komunikacie z 29 października. Same czternastki wypłacono we wrześniu, razem z emeryturami i rentami. List nie zapowiada więc kolejnego przelewu.
Dlaczego część seniorów dostała mniej?
Pełna czternastka wynosiła w 2026 roku 1978,49 zł brutto. Przysługiwała osobom, których emerytura lub renta nie przekraczała 2900 zł brutto. Powyżej tego progu dodatkowe świadczenie zmniejszano o kwotę przekroczenia.
Przykładowo, przy emeryturze wynoszącej 3200 zł brutto przekroczenie progu to 300 zł. Po odjęciu tej sumy od pełnej czternastki otrzymujemy 1678,49 zł brutto. To przykładowe obliczenie pokazujące zasadę pomniejszenia, a nie kwota przelewu na rękę.
Co sprawdzić w decyzji?
Warto porównać kwotę przyznanego dodatku z wysokością świadczenia przyjętą do obliczeń. Trzeba przy tym rozróżnić kwoty brutto od kwoty faktycznie otrzymanej na konto.
ZUS przyznawał czternastki automatycznie. Nie trzeba było składać wniosku o ich wypłatę.
Jeśli wyliczenie budzi wątpliwości, przygotuj decyzję i potwierdzenie wypłaty przed kontaktem z Zakładem. Pozwoli to zapytać o konkretną rozbieżność.
Miesiąc na odwołanie. Liczy się doręczenie
ZUS wyjaśnia, że na odwołanie od decyzji w sprawie emerytury lub renty jest miesiąc od jej doręczenia. W otrzymanym piśmie należy sprawdzić pouczenie wskazujące właściwy tryb i termin zaskarżenia.
Odwołanie kieruje się do sądu za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Można złożyć je pisemnie albo ustnie do protokołu. W piśmie trzeba wskazać numer decyzji, wyjaśnić, z czym się nie zgadzamy, i podpisać dokument. Postępowanie w pierwszej instancji jest wolne od opłat.
Co to oznacza dla Ciebie?
Sprawdź decyzję, zachowaj dokument i zwróć uwagę na datę jego doręczenia. Jeśli uważasz, że rozstrzygnięcie jest błędne, postępuj zgodnie z pouczeniem. Termin na odwołanie liczy się indywidualnie – od otrzymania pisma, a nie od publikacji komunikatu ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.