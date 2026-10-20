2 listopada 2026 wolny od pracy i szkoły? Niektórzy zyskają trzydniowy weekend
W 2026 roku Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, a Dzień Zaduszny w poniedziałek. Wiele osób zastanawia się, czy 2 listopada będzie dniem wolnym od pracy i szkoły. Odpowiedź zależy od sytuacji. Pracownicy nie otrzymają automatycznie dodatkowego wolnego, ale część uczniów będzie mogła cieszyć się trzydniowym weekendem. Wszystko zależy od decyzji dyrektora szkoły.
Początek listopada to dla wielu Polaków czas wyjazdów, odwiedzania grobów bliskich i rodzinnych spotkań. W 2026 roku układ kalendarza nie jest jednak szczególnie korzystny dla osób liczących na dłuższy odpoczynek.
1 listopada wypada w niedzielę, natomiast 2 listopada w poniedziałek. Choć oba dni są związane z obchodami poświęconymi pamięci zmarłych, tylko Wszystkich Świętych jest świętem ustawowo wolnym od pracy.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy będą musieli wrócić do codziennych obowiązków już w poniedziałek.
Czy 2 listopada 2026 jest dniem wolnym od pracy?
Poniedziałek 2 listopada 2026 roku nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Dzień Zaduszny, nazywany również Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, nie został uwzględniony w ustawowym wykazie świąt wolnych od pracy.
Oznacza to, że dla większości osób zatrudnionych w standardowym systemie od poniedziałku do piątku będzie to zwykły dzień roboczy.
Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia wolnego 2 listopada tylko dlatego, że poprzedniego dnia obchodzone jest Wszystkich Świętych.
Niektórzy pracownicy mogą jednak skorzystać z urlopu wypoczynkowego, dnia wolnego wynikającego z harmonogramu pracy lub innych uprawnień.
W praktyce wystarczy jeden dzień urlopu, aby odpoczywać przez trzy kolejne dni:
- 31 października, sobota – weekend;
- 1 listopada, niedziela – Wszystkich Świętych;
- 2 listopada, poniedziałek – urlop lub inny dzień wolny.
Nie jest to jednak rozwiązanie przysługujące wszystkim automatycznie.
Czy za Wszystkich Świętych należy się dodatkowy dzień wolny?
To pytanie pojawia się szczególnie często wśród pracowników, którzy pamiętają sytuację z 2025 roku.
Wówczas 1 listopada przypadał w sobotę. W przypadku pracowników zatrudnionych w standardowym pięciodniowym tygodniu pracy oznaczało to konieczność odpowiedniego obniżenia wymiaru czasu pracy.
W 2026 roku sytuacja wygląda inaczej.
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Jeżeli święto wypada w niedzielę, nie powoduje takiego obniżenia wymiaru czasu pracy.
Ponieważ Wszystkich Świętych w 2026 roku przypada właśnie w niedzielę, pracownicy nie otrzymają z tego powodu dodatkowego dnia wolnego.
To zasadnicza różnica w porównaniu z poprzednim rokiem.
2 listopada może być wolny od szkoły. Decyduje dyrektor
Inaczej wygląda sytuacja uczniów.
Chociaż 2 listopada nie jest ogólnopolskim dniem wolnym od zajęć szkolnych, dyrektorzy poszczególnych placówek mogą zdecydować o wyznaczeniu tego dnia jako dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Takie rozwiązanie jest powszechnie określane jako dzień dyrektorski.
Przepisy pozwalają dyrektorowi, po zasięgnięciu wymaganych opinii, ustalić dodatkowe dni wolne w ciągu roku szkolnego.
W szkołach podstawowych można wyznaczyć do 8 takich dni, natomiast w liceach ogólnokształcących i technikach do 10.
Nie są to jednak dodatkowe dni, które automatycznie przysługują każdemu uczniowi w tych samych terminach.
Każda szkoła ustala własny harmonogram.
Jeżeli dyrektor wyznaczy 2 listopada jako dzień wolny od lekcji, uczniowie zyskają trzydniowy weekend od 31 października do 2 listopada.
W niektórych placówkach decyzje w tej sprawie zostały już podjęte. Przykładowo Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle uwzględnił 2 listopada w wykazie dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2026/2027.
Nie oznacza to jednak, że podobne rozwiązanie obowiązuje we wszystkich szkołach.
Jak sprawdzić, czy dziecko ma wolne 2 listopada?
Rodzice i uczniowie powinni sprawdzić harmonogram konkretnej placówki.
Informacje o dniach dyrektorskich można zazwyczaj znaleźć na stronie internetowej szkoły, w kalendarzu roku szkolnego lub w dzienniku elektronicznym.
Warto zwrócić uwagę na komunikaty dyrekcji, ponieważ terminy dodatkowych dni wolnych mogą różnić się nawet pomiędzy szkołami znajdującymi się w tej samej miejscowości.
Nie należy więc zakładać, że jeśli jedna szkoła nie organizuje lekcji 2 listopada, to wszystkie pozostałe placówki również będą zamknięte.
Warszawa i Mazowsze. Czy uczniowie będą mieli wolny poniedziałek?
Podobne zasady obowiązują w Warszawie oraz całym województwie mazowieckim.
Nie ma jednej ogólnowarszawskiej decyzji, która automatycznie zwalniałaby wszystkich uczniów z zajęć 2 listopada 2026 roku.
Poszczególne szkoły mogą wyznaczać dodatkowe dni wolne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dlatego uczniowie z Mokotowa, Ursynowa, Woli, Pragi-Południe czy Bielan mogą mieć różne harmonogramy zajęć, mimo że uczęszczają do szkół na terenie tego samego miasta.
Podobnie wygląda sytuacja w podwarszawskich miejscowościach, takich jak Piaseczno, Pruszków, Legionowo czy Otwock.
Rodzice planujący wyjazd na Wszystkich Świętych powinni wcześniej sprawdzić, czy szkoła ich dziecka wyznaczyła 2 listopada jako dzień dyrektorski.
Brak lekcji nie oznacza zamknięcia szkoły
Ważna informacja dotyczy rodziców młodszych dzieci.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie oznacza automatycznie, że szkoła zostaje całkowicie zamknięta.
Placówki mają obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dodatkowych dniach wolnych od lekcji.
W przypadku szkół podstawowych szczególne znaczenie ma funkcjonowanie świetlicy.
Zgodnie z art. 105 Prawa oświatowego szkoła podstawowa zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom, którzy pozostają w placówce dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki.
W praktyce zamiast standardowych lekcji mogą odbywać się zajęcia plastyczne, sportowe, integracyjne lub inne aktywności opiekuńcze.
Rodzice powinni wcześniej sprawdzić zasady organizacji opieki w swojej szkole. Placówki mogą prosić o zgłoszenie obecności dziecka, aby odpowiednio zaplanować pracę nauczycieli.
Czy nauczyciele mają wolne w dzień dyrektorski?
Dodatkowy dzień wolny od lekcji nie jest równoznaczny z dniem wolnym od pracy dla nauczycieli.
Choć nie odbywają się standardowe zajęcia dydaktyczne, dyrektor może zaplanować inne obowiązki.
Mogą to być między innymi szkolenia, zebrania rady pedagogicznej, zajęcia opiekuńcze lub prace organizacyjne.
Nauczyciele wykonują również obowiązki związane z przygotowaniem materiałów edukacyjnych, dokumentacją i doskonaleniem zawodowym.
Dlatego brak konieczności prowadzenia lekcji nie oznacza automatycznie, że nauczyciel ma tego dnia urlop.
Kiedy kolejne dni wolne w listopadzie 2026 roku?
Osoby, które nie będą mogły skorzystać z przedłużonego weekendu na początku listopada, mają jeszcze jedną okazję do zaplanowania odpoczynku.
11 listopada 2026 roku, czyli Narodowe Święto Niepodległości, przypada w środę.
To dzień ustawowo wolny od pracy.
Pracownicy, którzy zdecydują się wykorzystać urlop 9 i 10 listopada, mogą uzyskać pięć kolejnych dni odpoczynku, od soboty 7 listopada do środy 11 listopada.
Podobny efekt można osiągnąć, biorąc wolne 12 i 13 listopada. Wówczas odpoczynek potrwa od środy 11 listopada do niedzieli 15 listopada.
W obu przypadkach konieczne jest jednak uzyskanie zgody na urlop.
Kto będzie miał wolne 2 listopada 2026 roku?
Najważniejsze zasady można podsumować następująco:
|Grupa
|Czy 2 listopada będzie wolny?
|Pracownicy
|Nie, chyba że wynika to z urlopu lub harmonogramu
|Uczniowie szkół podstawowych
|Tak, jeśli dyrektor wyznaczy dzień wolny od lekcji
|Uczniowie liceów i techników
|Tak, jeśli szkoła przewidziała dzień dyrektorski
|Nauczyciele
|Nie jest to automatycznie dzień wolny od pracy
|Rodzice potrzebujący opieki dla dziecka
|Szkoła powinna zapewnić odpowiednie zajęcia opiekuńcze
2 listopada 2026 roku nie będzie ogólnopolskim dniem wolnym od pracy ani nauki. Dla części uczniów może jednak oznaczać przedłużenie weekendu do trzech dni.
Decydujące znaczenie ma kalendarz konkretnej szkoły, dlatego warto sprawdzić go jeszcze przed końcem października.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.