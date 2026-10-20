Co dzieje się w polskich szkołach? Policja podała nowe dane o zatrzymaniach

20 października 2026 09:44 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Policja opublikowała najnowsze dane dotyczące działań prowadzonych w placówkach oświatowych w całej Polsce. Od początku akcji funkcjonariusze przeprowadzili blisko 258 tys. kontroli, a 195 osób zostało zatrzymanych. Mundurowi informują również o 528 zdarzeniach, w związku z którymi prowadzone są czynności dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

policjantka
Fot. FotoDax / Shutterstock.

Policja podała nowe dane. Tysiące kontroli w całym kraju

Polska Policja przekazała kolejne informacje dotyczące działań mających zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówek oświatowych.

Zobacz również:

Z opublikowanego komunikatu wynika, że od początku działań funkcjonariusze przeprowadzili blisko 258 tys. kontroli placówek oświatowych na terenie całego kraju.

W tym czasie zatrzymano również 195 osób.

Policja podkreśla, że działania nadal trwają. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, a także wszystkim osobom przebywającym na terenie szkół i innych placówek edukacyjnych.

528 zdarzeń. Funkcjonariusze prowadzą czynności

W komunikacie przedstawiono także dane dotyczące zgłoszeń i prowadzonych postępowań.

Do godziny 6:00 odnotowano 528 zdarzeń, w związku z którymi policjanci realizują czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

Zobacz również:

Warto podkreślić, że liczba ta nie oznacza 528 potwierdzonych przestępstw ani 528 ataków na szkoły. Chodzi o zdarzenia, które wymagają podjęcia odpowiednich czynności przez funkcjonariuszy.

Policja nie przedstawiła w tym komunikacie szczegółowego podziału tych zdarzeń według ich charakteru ani lokalizacji.

Policjanci przez całą dobę monitorują internet

Jednym z elementów prowadzonych działań pozostaje obserwowanie aktywności w sieci.

Jak poinformowała Polska Policja, funkcjonariusze przez całą dobę monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.

Działania służb mają na celu możliwie szybkie reagowanie na sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności szkolnych.

Policja nie poinformowała o zakończeniu akcji. Oznacza to, że działania kontrolne i czynności podejmowane w związku ze zgłoszeniami są nadal prowadzone.

Co z bezpieczeństwem szkół w Warszawie i na Mazowszu?

Ogólnopolska akcja obejmuje również placówki oświatowe w Warszawie i województwie mazowieckim.

W najnowszym komunikacie nie przedstawiono jednak oddzielnych statystyk dotyczących stolicy ani poszczególnych powiatów Mazowsza. Nie wiadomo więc, jaka część z blisko 258 tys. kontroli została przeprowadzona w tym regionie.

Podane przez Policję liczby odnoszą się do całego kraju.

Policja apeluje o zgłaszanie niepokojących sytuacji

Służby zapewniają, że nadal reagują na zgłoszenia dotyczące potencjalnych zagrożeń.

W przypadku zauważenia niepokojącego zachowania lub uzyskania informacji o możliwym zagrożeniu warto niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Najważniejsze dane z komunikatu Polskiej Policji:

  • Blisko 258 tys. kontroli placówek oświatowych od początku działań.
  • 195 zatrzymanych osób w całym kraju.
  • 528 zdarzeń, w związku z którymi prowadzone są czynności dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
  • Całodobowe monitorowanie internetu i reagowanie na zgłoszenia.
  • Kontynuacja działań mających zapewnić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna