Co dzieje się w polskich szkołach? Policja podała nowe dane o zatrzymaniach
Policja opublikowała najnowsze dane dotyczące działań prowadzonych w placówkach oświatowych w całej Polsce. Od początku akcji funkcjonariusze przeprowadzili blisko 258 tys. kontroli, a 195 osób zostało zatrzymanych. Mundurowi informują również o 528 zdarzeniach, w związku z którymi prowadzone są czynności dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
Policja podała nowe dane. Tysiące kontroli w całym kraju
Polska Policja przekazała kolejne informacje dotyczące działań mających zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom placówek oświatowych.
Z opublikowanego komunikatu wynika, że od początku działań funkcjonariusze przeprowadzili blisko 258 tys. kontroli placówek oświatowych na terenie całego kraju.
W tym czasie zatrzymano również 195 osób.
Policja podkreśla, że działania nadal trwają. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, a także wszystkim osobom przebywającym na terenie szkół i innych placówek edukacyjnych.
528 zdarzeń. Funkcjonariusze prowadzą czynności
W komunikacie przedstawiono także dane dotyczące zgłoszeń i prowadzonych postępowań.
Do godziny 6:00 odnotowano 528 zdarzeń, w związku z którymi policjanci realizują czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
Warto podkreślić, że liczba ta nie oznacza 528 potwierdzonych przestępstw ani 528 ataków na szkoły. Chodzi o zdarzenia, które wymagają podjęcia odpowiednich czynności przez funkcjonariuszy.
Policja nie przedstawiła w tym komunikacie szczegółowego podziału tych zdarzeń według ich charakteru ani lokalizacji.
Policjanci przez całą dobę monitorują internet
Jednym z elementów prowadzonych działań pozostaje obserwowanie aktywności w sieci.
Jak poinformowała Polska Policja, funkcjonariusze przez całą dobę monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.
Działania służb mają na celu możliwie szybkie reagowanie na sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności szkolnych.
Policja nie poinformowała o zakończeniu akcji. Oznacza to, że działania kontrolne i czynności podejmowane w związku ze zgłoszeniami są nadal prowadzone.
Co z bezpieczeństwem szkół w Warszawie i na Mazowszu?
Ogólnopolska akcja obejmuje również placówki oświatowe w Warszawie i województwie mazowieckim.
W najnowszym komunikacie nie przedstawiono jednak oddzielnych statystyk dotyczących stolicy ani poszczególnych powiatów Mazowsza. Nie wiadomo więc, jaka część z blisko 258 tys. kontroli została przeprowadzona w tym regionie.
Podane przez Policję liczby odnoszą się do całego kraju.
Policja apeluje o zgłaszanie niepokojących sytuacji
Służby zapewniają, że nadal reagują na zgłoszenia dotyczące potencjalnych zagrożeń.
W przypadku zauważenia niepokojącego zachowania lub uzyskania informacji o możliwym zagrożeniu warto niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Najważniejsze dane z komunikatu Polskiej Policji:
- Blisko 258 tys. kontroli placówek oświatowych od początku działań.
- 195 zatrzymanych osób w całym kraju.
- 528 zdarzeń, w związku z którymi prowadzone są czynności dotyczące podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
- Całodobowe monitorowanie internetu i reagowanie na zgłoszenia.
- Kontynuacja działań mających zapewnić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.