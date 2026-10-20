Zmieniasz konto? 800 plus tam nie trafi. ZUS publikuje komunikat
Nie wystarczy samo otwarcie nowego rachunku i założenie, że kolejne pieniądze trafią już do innego banku. ZUS przypomniał o procedurze w komunikacie z 8 października 2026 roku. Wskazał też ważny termin: na rozpatrzenie nowego wniosku ma 30 dni, dlatego formalności warto załatwić z wyprzedzeniem.
ZUS przypomina: trzeba złożyć wniosek
Chociaż zmienia się tylko numer konta, ZUS wskazuje na konieczność przesłania nowego wniosku o 800 plus ze wszystkimi wymaganymi danymi. Trzeba więc wypełnić formularz dotyczący świadczenia i wpisać w nim aktualny rachunek, zamiast ograniczać się do wiadomości zawierającej sam numer. W przypadku rodzica jest to wniosek SW-R. Przy zmianie konta do obecnie wypłacanego świadczenia należy zwrócić uwagę na właściwy okres: aktualny trwa od 1 czerwca 2026 roku do 31 maja 2027 roku. Nie trzeba czekać na kolejną coroczną turę składania wniosków, żeby zgłosić zmianę potrzebną już teraz.
Największe znaczenie dla ciągłości wpływów ma moment załatwienia sprawy. Podany przez ZUS 30-dniowy termin oznacza, że nie należy zakładać przestawienia wypłaty na nowy rachunek natychmiast po wysłaniu formularza. Jeśli do zwykłego terminu przelewu zostało kilka dni, samo złożenie wniosku nie daje pewności, że najbliższa wypłata dotrze już na nowe konto. Dlatego rozsądnie jest pozostawić dotychczasowy rachunek czynny do potwierdzenia zmiany przez ZUS. Jeżeli został już zamknięty, a świadczenie nie dotarło, warto wyjaśnić status wypłaty bezpośrednio z Zakładem, zamiast zakładać, że pieniądze zostaną automatycznie skierowane do nowego banku.
Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie. Rodzice mają do dyspozycji eZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną banków uczestniczących w obsłudze programu; przy kanałach innych niż eZUS ZUS wskazuje na potrzebę posiadania numeru PESEL. Otwarcie konta w banku i wysłanie przez jego serwis wniosku o świadczenie to dwie osobne czynności. Dla opiekuna prawnego, faktycznego lub osoby sprawującej pieczę zastępczą właściwy jest formularz SW-O, dostępny w eZUS. Wybór dokumentu powinien odpowiadać sytuacji osoby występującej o świadczenie, a nie wyłącznie temu, jaki formularz najłatwiej znaleźć w internecie.
Ponowne składanie dokumentu nie zawsze wymaga ręcznego przepisywania wszystkich informacji. ZUS wyjaśnia, że w aplikacji mZUS osoba, która ma już złożony wniosek o 800 plus i przyznane świadczenie, może na jego podstawie utworzyć kolejny. Kreator pobierze wcześniejsze dane, które można poprawić, jeśli coś się zmieniło. Przy zmianie banku szczególnie ważne jest więc sprawdzenie pola z rachunkiem: skopiowanie poprzedniego formularza bez jego aktualizacji nie załatwi sprawy. Przed wysłaniem warto porównać numer z informacją dostępną we własnej bankowości, a potem upewnić się, że formularz został rzeczywiście przesłany.
Informację dostaniesz na koncie eZUS
Po rozpatrzeniu wniosku ZUS automatycznie zmieni sposób wypłaty, a informację o zmianie rachunku udostępni na koncie eZUS. To tam należy szukać potwierdzenia również wtedy, gdy dokument został wysłany przez bank lub Emp@tię. W elektronicznej obsłudze sprawy można sprawdzić status wniosku i informacje o świadczeniu. Dokument wysłany przez eZUS można podejrzeć w zakładce „Dokumenty i wiadomości”, a następnie „Dokumenty wysłane”. Samo zapisanie formularza podczas wypełniania nie jest tym samym co jego wysłanie, natomiast potwierdzenie wysyłki nie oznacza jeszcze zakończenia rozpatrywania sprawy.
Jeżeli nowy formularz zawiera błędy albo brakuje wymaganych dokumentów, sprawa może wymagać dodatkowego działania rodzica lub opiekuna. ZUS podaje, że przy nieprawidłowo wypełnionym wniosku wzywa do poprawienia go w ciągu 14 dni. Na dostarczenie brakujących dokumentów wyznacza termin od 14 do 30 dni. Pozostawienie wezwania bez odpowiedzi może zakończyć się nierozpatrzeniem wniosku. Warto zatem zaglądać do korespondencji po wysłaniu dokumentu, szczególnie gdy zbliża się termin wypłaty albo dotychczasowy rachunek ma zostać zamknięty. Samo podanie poprawnego numeru konta nie zastępuje uzupełnienia pozostałych wymaganych informacji.
Formalność trzeba też odróżnić od fałszywych wiadomości o rzekomym obowiązku aktualizacji danych do 800 plus. ZUS ostrzegał już przed takim sposobem podszywania się pod Zakład. W sprawach wymagających wyjaśnienia może przesłać e-mail lub SMS z informacją o wezwaniu umieszczonym w eZUS, ale w opisanym przez ZUS trybie powiadomienia nie zawierają linków, w które trzeba kliknąć. Do swojego konta należy wejść samodzielnie, korzystając ze znanego adresu serwisu albo oficjalnej aplikacji. Nowy wniosek dotyczący rachunku składa osoba, która chce tę zmianę wprowadzić; przypadkowa wiadomość z odnośnikiem nie powinna być podstawą do przekazywania danych na obcej stronie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.