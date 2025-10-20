20 października startuje szał zakupowy w Kauflandzie! Od poniedziałku zapłacisz o 50% mniej

20 października 2025 15:44 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Od poniedziałku 20 października w Kauflandzie rusza nowa fala promocji. Sieć przygotowała mocny start tygodnia z dużymi rabatami na popularne produkty, w tym kosmetyki Nivea i mleko Mlekovita, które można kupić nawet o połowę taniej.

Mocny start tygodnia w Kauflandzie. Nowe promocje od poniedziałku 20 października

Od poniedziałku, 20 października, sieć Kaufland rusza z nową akcją promocyjną pod hasłem „Mocny start”. W ofercie znajdą się popularne produkty w obniżonych cenach oraz specjalne pakiety promocyjne, które pozwolą sporo zaoszczędzić na codziennych zakupach.

Promocje na produkty Nivea

Wśród największych hitów znalazła się promocja na kosmetyki marki Nivea. Klienci mogą skorzystać z oferty „Kup 1 + 1 tańszy gratis”, obejmującej wszystkie artykuły tej marki. Co ważne, można dowolnie mieszać produkty — od dezodorantów, przez żele pod prysznic, po kremy i balsamy. To dobra okazja, by uzupełnić zapasy kosmetyków lub przetestować nowe warianty.

Mleko Mlekovita taniej o połowę

Druga duża promocja dotyczy mleka UHT „Wypasione” marki Mlekovita. Posiadacze karty Kaufland Card mogą kupić je 50 procent taniej — za jedyne 2,24 zł za litr przy zakupie sześciu opakowań. Standardowa cena bez karty to 4,49 zł za sztukę. To jeden z najatrakcyjniejszych rabatów w ostatnich tygodniach, zwłaszcza dla rodzin robiących większe zakupy.

Pakiety 3+3 gratis

W ramach akcji „Mocny start” pojawi się także promocja „Kup 3 + 3 gratis”, obejmująca wybrane produkty spożywcze i przemysłowe. To rozwiązanie pozwalające na realne oszczędności przy większych zakupach.

Nowa kampania z myślą o oszczędnych

Kaufland zapowiada, że akcja potrwa do wyczerpania zapasów. Sklep zachęca klientów do aktywowania karty Kaufland Card, która daje dostęp do dodatkowych zniżek i kuponów rabatowych.

Nowy tydzień w Kauflandzie to więc okazja na mocny start — zarówno dla domowego budżetu, jak i zapasów w kuchni i łazience.

