2403 zł miesięcznie dla każdego Polaka? Sejm rozpatrzył petycję, ale decyzja jest jednoznaczna
Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca uruchomienia programu pilotażowego bezwarunkowego dochodu podstawowego. Zgodnie z przedstawioną propozycją każdy obywatel, który ukończył 3. rok życia, miałby otrzymywać 2403 zł miesięcznie. Na tym etapie nie oznacza to jednak wprowadzenia nowego świadczenia.
Na czym polega propozycja?
Autor petycji zaproponował przeprowadzenie pilotażu bezwarunkowego dochodu podstawowego. Świadczenie miałoby wynosić 2403 zł miesięcznie, czyli równowartość 50 proc. obowiązującego minimalnego wynagrodzenia brutto.
Jedną z najważniejszych cech proponowanego rozwiązania jest brak kryteriów dochodowych. Pieniądze miałyby przysługiwać wszystkim obywatelom po ukończeniu 3. roku życia – niezależnie od osiąganych dochodów, wykonywanej pracy czy statusu zawodowego.
Co z programem 800 plus?
W petycji wskazano, że finansowanie bezwarunkowego dochodu podstawowego mogłoby wymagać likwidacji części obecnych świadczeń. Wśród wymienianych programów znalazły się m.in. 800 plus, a także trzynasta i czternasta emerytura.
Jest to jednak wyłącznie element przedstawionej propozycji. Nie oznacza to, że rząd planuje likwidację obecnych świadczeń ani zastąpienie ich nowym systemem.
Ministerstwo Finansów rozwiewa wątpliwości
Do sprawy odniosło się Ministerstwo Finansów. Resort poinformował, że nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych nad wprowadzeniem bezwarunkowego dochodu podstawowego.
Oznacza to, że obecnie nie powstaje projekt ustawy w tej sprawie, a petycja nie wywołuje automatycznie zmian w obowiązującym prawie.
Co zdecydował Sejm?
Petycja została skierowana do Sejmu i stała się przedmiotem procedury parlamentarnej. Nie zapadła jednak żadna decyzja o uruchomieniu programu ani o wprowadzeniu nowego świadczenia.
Na dziś propozycja pozostaje jedynie postulatem obywatelskim, a obowiązujące zasady wypłaty świadczeń społecznych, w tym programu 800 plus, pozostają bez zmian.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.