Pilny komunikat dla milionów Polaków. Masz czas tylko do 5 sierpnia
Ministerstwo Cyfryzacji wydało ważny komunikat dla wszystkich użytkowników aplikacji mObywatel. Do 5 sierpnia należy wykonać jedną prostą czynność, aby zachować ważność wybranych dokumentów cyfrowych. W przeciwnym razie konieczne będzie ich ponowne aktywowanie i przejście dodatkowych procedur.
Z komunikatu resortu wynika, że sprawa dotyczy blisko 12 milionów użytkowników aplikacji mObywatel. Chodzi o odświeżenie certyfikatów zabezpieczających wybrane dokumenty elektroniczne.
Wystarczy jedno logowanie
Ministerstwo uspokaja, że nie trzeba składać żadnych wniosków ani odwiedzać urzędów. Wystarczy uruchomić aplikację mObywatel i zalogować się do swojego konta najpóźniej do 5 sierpnia.
Po zalogowaniu system automatycznie zaktualizuje certyfikaty i przedłuży ważność objętych zmianą dokumentów.
Których dokumentów dotyczy aktualizacja?
Automatyczne odnowienie obejmuje między innymi:
- mDowód,
- dokument ochrony czasowej,
- legitymacje szkolne w wersji cyfrowej,
- legitymacje studenckie dostępne w aplikacji.
Resort podkreśla, że regularne odnawianie certyfikatów jest elementem systemu bezpieczeństwa i pozwala zachować pełną funkcjonalność dokumentów elektronicznych.
Co jeśli ktoś nie zaloguje się do 5 sierpnia?
Po upływie terminu dokumenty objęte aktualizacją mogą utracić ważność, a ich ponowne uruchomienie będzie wymagało dodatkowych działań.
W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej konieczne będzie ponowne potwierdzenie tożsamości – np. za pomocą:
- e-dowodu,
- Profilu Zaufanego,
- bankowości elektronicznej.
To oznacza więcej formalności, których można łatwo uniknąć, logując się do aplikacji odpowiednio wcześniej.
Uczniowie i studenci będą musieli zrobić więcej
Jeszcze więcej obowiązków może czekać osoby korzystające z cyfrowych legitymacji.
W przypadku uczniów konieczne będzie ponowne wygenerowanie kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, natomiast studenci będą musieli uzyskać nowy kod QR w swoim dziekanacie, aby ponownie aktywować legitymację w aplikacji.
Ministerstwo apeluje: nie odkładaj tego na ostatnią chwilę
Resort cyfryzacji przypomina, że wykonanie tej czynności zajmuje zaledwie chwilę, a pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów i dodatkowych formalności.
Jeśli korzystasz z aplikacji mObywatel, warto zalogować się jeszcze przed 5 sierpnia, aby system automatycznie przedłużył ważność dokumentów i zapewnił ich dalsze bezproblemowe działanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.