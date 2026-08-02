Pilny komunikat dla milionów Polaków. Masz czas tylko do 5 sierpnia

2 sierpnia 2026 19:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Ministerstwo Cyfryzacji wydało ważny komunikat dla wszystkich użytkowników aplikacji mObywatel. Do 5 sierpnia należy wykonać jedną prostą czynność, aby zachować ważność wybranych dokumentów cyfrowych. W przeciwnym razie konieczne będzie ich ponowne aktywowanie i przejście dodatkowych procedur.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

fot. Warszawa w Pigułce

Z komunikatu resortu wynika, że sprawa dotyczy blisko 12 milionów użytkowników aplikacji mObywatel. Chodzi o odświeżenie certyfikatów zabezpieczających wybrane dokumenty elektroniczne.

Zobacz również:

Wystarczy jedno logowanie

Ministerstwo uspokaja, że nie trzeba składać żadnych wniosków ani odwiedzać urzędów. Wystarczy uruchomić aplikację mObywatel i zalogować się do swojego konta najpóźniej do 5 sierpnia.

Po zalogowaniu system automatycznie zaktualizuje certyfikaty i przedłuży ważność objętych zmianą dokumentów.

Których dokumentów dotyczy aktualizacja?

Automatyczne odnowienie obejmuje między innymi:

  • mDowód,
  • dokument ochrony czasowej,
  • legitymacje szkolne w wersji cyfrowej,
  • legitymacje studenckie dostępne w aplikacji.

Resort podkreśla, że regularne odnawianie certyfikatów jest elementem systemu bezpieczeństwa i pozwala zachować pełną funkcjonalność dokumentów elektronicznych.

Co jeśli ktoś nie zaloguje się do 5 sierpnia?

Po upływie terminu dokumenty objęte aktualizacją mogą utracić ważność, a ich ponowne uruchomienie będzie wymagało dodatkowych działań.

Zobacz również:

W przypadku mDowodu i dokumentu ochrony czasowej konieczne będzie ponowne potwierdzenie tożsamości – np. za pomocą:

  • e-dowodu,
  • Profilu Zaufanego,
  • bankowości elektronicznej.

To oznacza więcej formalności, których można łatwo uniknąć, logując się do aplikacji odpowiednio wcześniej.

Uczniowie i studenci będą musieli zrobić więcej

Jeszcze więcej obowiązków może czekać osoby korzystające z cyfrowych legitymacji.

W przypadku uczniów konieczne będzie ponowne wygenerowanie kodu QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, natomiast studenci będą musieli uzyskać nowy kod QR w swoim dziekanacie, aby ponownie aktywować legitymację w aplikacji.

Ministerstwo apeluje: nie odkładaj tego na ostatnią chwilę

Resort cyfryzacji przypomina, że wykonanie tej czynności zajmuje zaledwie chwilę, a pozwala uniknąć niepotrzebnych problemów i dodatkowych formalności.

Jeśli korzystasz z aplikacji mObywatel, warto zalogować się jeszcze przed 5 sierpnia, aby system automatycznie przedłużył ważność dokumentów i zapewnił ich dalsze bezproblemowe działanie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna