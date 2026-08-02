Podatek od nieruchomości nawet 25 razy wyższy. Tyle mogą zapłacić właściciele
Projekt wprowadzający podatek katastralny ponownie trafił pod obrady Sejmu. Propozycja przygotowana przez posłów Lewicy zakłada odejście od obecnego sposobu naliczania podatku od nieruchomości i uzależnienie jego wysokości od wartości budynku lub mieszkania. Największe zmiany odczują właściciele posiadający trzy lub więcej nieruchomości.
Podatek liczony od wartości nieruchomości
Obecnie podatek od nieruchomości naliczany jest głównie na podstawie powierzchni. Projekt zakłada zastąpienie tego rozwiązania podatkiem katastralnym, którego podstawą byłaby wartość odtworzeniowa budynku lub lokalu mieszkalnego.
Do czasu utworzenia centralnego systemu wyceny nieruchomości wartość miałaby być ustalana na podstawie wskaźników kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego, publikowanych przez wojewodów.
Pierwsze dwa mieszkania z niewielką stawką
Zgodnie z projektem właściciele pierwszego i drugiego mieszkania lub domu płaciliby podatek w wysokości 0,02 proc. wartości odtworzeniowej nieruchomości.
Według szacunków ekspertów oznaczałoby to, że dla przeciętnego mieszkania o powierzchni około 55 m² w Warszawie roczna danina wyniosłaby około 134 zł.
Trzecia nieruchomość oznacza znacznie wyższy podatek
Największa zmiana dotyczy osób posiadających co najmniej trzy nieruchomości mieszkalne. W takim przypadku stawka podatku wzrosłaby z 0,02 proc. do 0,5 proc. wartości odtworzeniowej, czyli aż 25-krotnie.
Dla przykładowego mieszkania w Warszawie oznaczałoby to wzrost rocznego podatku z około 134 zł do około 3340 zł.
Projekt przewiduje również dalszą progresję. Za każdy kolejny rok posiadania trzeciej nieruchomości stawka miałaby wzrastać o dodatkowe 0,1 punktu procentowego, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu 1,5 proc. wartości nieruchomości po dziesięciu latach.
Cel proponowanych zmian
Autorzy projektu wskazują, że celem nowych przepisów jest ograniczenie zjawiska gromadzenia wielu mieszkań w celach inwestycyjnych oraz zwiększenie dostępności lokali dla osób kupujących pierwsze mieszkanie.
Z kolei krytycy propozycji zwracają uwagę, że nowe regulacje mogą oznaczać znaczące obciążenia finansowe nie tylko dla inwestorów, ale również dla osób, które odziedziczyły kilka nieruchomości lub posiadają mieszkania przeznaczone na wynajem.
Projekt czeka na dalsze prace
Projekt ustawy znajduje się w Sejmie, jednak nie został jeszcze uchwalony. Ostateczny kształt przepisów może ulec zmianie w toku prac parlamentarnych. Na obecnym etapie właściciele nieruchomości nie muszą podejmować żadnych działań, ponieważ obowiązujące zasady opodatkowania pozostają bez zmian do czasu ewentualnego przyjęcia nowych regulacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.