Prowokacja z telefonem w ręku. Jak się zachować i co mówi polskie prawo?
Ktoś podchodzi do przechodnia z włączonym telefonem i próbuje sprowokować go do gwałtownej reakcji. Celem takiego zachowania może być wywołanie emocji, zarejestrowanie wybuchu złości, a następnie opublikowanie w Internecie jedynie krótkiego fragmentu nagrania, pozbawionego szerszego kontekstu.
Jak zachować się w takiej sytuacji?
Najważniejsze jest zachowanie spokoju. Krzyk, wyzwiska, groźby czy agresywne gesty mogą zostać wykorzystane przeciwko osobie nagrywanej. Nawet jeśli prowokacja jest oczywista, na krótkim nagraniu może wyglądać tak, jakby to osoba reagująca była inicjatorem konfliktu.
Warto pamiętać o kilku prostych zasadach:
- zachowaj spokój i kontroluj emocje,
- mów spokojnym, rzeczowym tonem lub nie odpowiadaj wcale,
- oddal się z miejsca zdarzenia, najlepiej w kierunku miejsca publicznego, gdzie znajdują się inni ludzie,
- jeśli czujesz się zagrożony, rozważ wezwanie policji,
- możesz również samodzielnie nagrywać przebieg zdarzenia, aby zachować pełny kontekst sytuacji.
Co mówi polskie prawo?
Samo nagrywanie osoby w miejscu publicznym nie zawsze jest niezgodne z prawem. Jednak sposób wykorzystania takiego nagrania może już rodzić konsekwencje prawne.
Jeżeli opublikowany materiał narusza dobra osobiste, takie jak dobre imię, cześć, prywatność lub wizerunek, osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Sąd może nakazać usunięcie materiału, publikację przeprosin, a w niektórych przypadkach także zasądzić odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
Publikacja czyjegoś wizerunku również podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Co do zasady rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby przedstawionej, chyba że zachodzi jeden z ustawowych wyjątków, na przykład osoba stanowi jedynie szczegół większej całości albo jest osobą powszechnie znaną i wizerunek wykonano w związku z pełnieniem funkcji publicznych.
Jeżeli prowokacja wiąże się z uporczywym nękaniem, groźbami lub innymi bezprawnymi działaniami, w zależności od okoliczności mogą znaleźć zastosowanie również przepisy Kodeksu karnego.
Rozsądek to najlepsza obrona
Osoba, która zachowa spokój i nie da się sprowokować do agresji, znacznie utrudnia osiągnięcie celu prowokacji. Zachowanie opanowania, odejście z miejsca zdarzenia oraz – w razie potrzeby – zabezpieczenie pełnego przebiegu sytuacji mogą okazać się najlepszym sposobem ochrony swoich praw.
W przypadku publikacji zmanipulowanego materiału w Internecie warto zachować dowody, zgłosić naruszenie administratorowi serwisu oraz rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika, jeżeli materiał narusza dobra osobiste lub wizerunek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.