2403 zł miesięcznie zamiast 800 plus? Ta kwota znów krąży po sieci. Sprawdzamy, o co naprawdę chodzi
2403 zł miesięcznie dla niemal każdego, niezależnie od tego, czy pracuje i ile zarabia. Do tego likwidacja 800 plus oraz części innych świadczeń. Taka informacja ponownie krąży w mediach i może robić ogromne wrażenie. Tyle że 2403 zł nie jest nowym świadczeniem, a rodzice nie stracą z tego powodu 800 plus. Źródłem całego zamieszania jest petycja dotycząca bezwarunkowego dochodu podstawowego, którą sejmowa komisja już odrzuciła.
Kwota wygląda niezwykle atrakcyjnie. Dwoje dorosłych i dwoje dzieci powyżej 3. roku życia oznaczałoby teoretycznie aż 9612 zł miesięcznie dla jednego gospodarstwa domowego.
Nie byłby wymagany niski dochód ani status osoby bezrobotnej. Pieniądze miały przysługiwać również osobom pracującym.
Takie właśnie założenia znalazły się w petycji oznaczonej numerem BKSP-155-X-486/25, która trafiła do Sejmu. Problem w tym, że nie był to rządowy projekt ustawy ani zapowiedź nowego świadczenia.
2403 zł dla każdego? Skąd wzięła się ta kwota?
Autor petycji proponował uruchomienie pilotażu bezwarunkowego dochodu podstawowego na terenie województwa śląskiego.
Świadczenie miało odpowiadać 50 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, dlatego połowa tej kwoty to właśnie 2403 zł.
I tutaj pojawia się istotne wyjaśnienie.
Kiedy petycja była rozpatrywana w 2025 roku, minimalne wynagrodzenie wynosiło 4666 zł, więc 50 proc. oznaczało 2333 zł. Dlatego we wcześniejszych publikacjach dotyczących dokładnie tej samej propozycji występuje właśnie kwota 2333 zł.
2403 zł jest zatem aktualnym przeliczeniem zaproponowanego mechanizmu według płacy minimalnej z 2026 roku, a nie kwotą nowego świadczenia przyjętą przez Sejm.
Pieniądze od trzeciego roku życia aż do końca życia
Założenia petycji były bardzo szerokie.
Według oficjalnego zapisu posiedzenia Komisji do Spraw Petycji program miał obejmować mieszkańców województwa śląskiego od 3. roku życia do końca życia, również osoby pracujące. Pilotaż miał trwać minimum 20 lat.
Bezwarunkowy dochód podstawowy różniłby się zasadniczo od obecnego systemu świadczeń.
Nie byłoby konieczności wykazywania niskich dochodów czy pozostawania bez pracy. Podstawowym warunkiem byłoby spełnienie kryteriów uczestnictwa w pilotażu.
Autor petycji chciał w ten sposób sprawdzić, jakie skutki społeczne i gospodarcze wywoła wieloletnia gwarantowana wypłata pieniędzy.
Co z 800 plus?
I właśnie tutaj znajdował się jeden z najbardziej rewolucyjnych elementów propozycji.
Dochód podstawowy nie miał być po prostu kolejnym świadczeniem dodanym do obecnego systemu.
Według założeń petycji miał zastępować część istniejących świadczeń, w tym 800 plus, a także m.in. zasiłki dla bezrobotnych oraz niektóre świadczenia pomocy społecznej.
Rodzina nie otrzymywałaby więc jednocześnie 800 plus i pełnego bezwarunkowego dochodu podstawowego na tych zasadach.
Dla rodziny składającej się z dwóch rodziców i dwojga dzieci powyżej trzeciego roku życia aktualne przeliczenie postulatu dawałoby jednak:
4 × 2403 zł = 9612 zł miesięcznie.
W skali roku byłoby to 115 344 zł.
To pokazuje jednocześnie, dlaczego wprowadzenie takiego systemu na dużą skalę oznaczałoby gigantyczne wydatki publiczne.
Sejmowa komisja powiedziała „nie”
Na tym jednak kończą się rozważania o potencjalnych wypłatach.
Petycja wpłynęła do Sejmu 24 marca 2025 roku, a 23 kwietnia została skierowana do Komisji do Spraw Petycji. Komisja zajęła się nią podczas posiedzenia 9 lipca 2025 roku.
Oficjalna karta sprawy zawiera jednoznaczną informację:
„Komisja nie uwzględniła żądania będącego przedmiotem petycji”.
Oznacza to, że propozycja nie doprowadziła do stworzenia świadczenia.
Nie ma ustawy wprowadzającej 2403 zł miesięcznie. Nie ma również naboru wniosków ani terminu rozpoczęcia wypłat.
To nie była ustawa przygotowana przez rząd
To również niezwykle ważne.
Do Sejmu nie trafił rządowy projekt wprowadzający bezwarunkowy dochód podstawowy. Była to petycja.
Prawo pozwala obywatelom zwracać się do organów publicznych z propozycjami zmian. Komisja może następnie zdecydować o dalszych działaniach, ale samo wpłynięcie petycji nie oznacza, że państwo zamierza wdrożyć przedstawiony w niej pomysł.
W tym przypadku komisja postanowiła postulatu nie uwzględniać.
800 plus zostaje
Dla rodziców najważniejsza informacja jest więc prosta:
nie zapadła decyzja o zastąpieniu programu 800 plus świadczeniem w wysokości 2403 zł.
Obowiązujące zasady 800 plus nie zostały przez tę petycję zmienione.
Nie można również składać wniosku o 2403 zł miesięcznie, ponieważ takie świadczenie obecnie nie istnieje.
Dlaczego temat wraca właśnie teraz?
Powodem jest przede wszystkim zmiana płacy minimalnej.
Pierwotna konstrukcja petycji mówiła o świadczeniu odpowiadającym połowie minimalnego wynagrodzenia brutto. W 2025 roku dawało to 2333 zł, natomiast przy płacy minimalnej 4806 zł obowiązującej od początku 2026 roku matematyczne przeliczenie daje 2403 zł.
Zmieniła się więc liczba w nagłówkach, ale nie zmienił się status samej propozycji.
To nadal ta sama petycja dotycząca dwudziestoletniego pilotażu na Śląsku, którą Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła w lipcu 2025 roku i której żądania nie uwzględniła.
2403 zł miesięcznie dla każdego brzmi więc jak zapowiedź wielkiej rewolucji w świadczeniach. W rzeczywistości żadnych takich wypłat nie zatwierdzono, a 800 plus nie zostało w związku z tą propozycją zlikwidowane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.