3-latek sam wsiadł do autobusu i odjechał. Matka została na przystanku
3-letni chłopiec wykorzystał krótką chwilę nieuwagi swojej mamy, sam wszedł do autobusu i odjechał z przystanku w Siedlcach. Kobieta natychmiast zadzwoniła pod numer 112. Policjanci musieli ustalić, do którego pojazdu wsiadło dziecko i zatrzymać autobus na trasie.
Chwila nieuwagi wystarczyła, aby 3‑latek samodzielnie wsiadł do autobusu komunikacji miejskiej i odjechał z przystanku.
Dzięki natychmiastowej reakcji matki oraz sprawnej współpracy policjantów z dyspozytorem MPK chłopiec został szybko odnaleziony. #pomagamyichronimy pic.twitter.com/B3AtrkSH4V
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) August 26, 2026
Była na przystanku z trójką dzieci. 3-latek nagle znalazł się w autobusie
Do niecodziennego i bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 25 sierpnia. 40-letnia kobieta przebywała na przystanku wraz z trójką dzieci. W pewnym momencie jej 3-letni syn samodzielnie wszedł do autobusu komunikacji miejskiej.
Drzwi pojazdu zamknęły się, a autobus odjechał. Matka została na przystanku. Kiedy zorientowała się, co się stało, nie próbowała szukać dziecka na własną rękę. Natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy 112 i przekazała informację o tym, co się wydarzyło.
Dla policjantów najważniejsze było jak najszybsze ustalenie, którym autobusem podróżuje chłopiec. Funkcjonariusze skontaktowali się z dyspozytorem przewoźnika. Na podstawie przekazanych informacji udało się zidentyfikować właściwy pojazd.
Dyspozytor ustalił autobus. Pojazd został zatrzymany na trasie
Po ustaleniu, gdzie znajduje się autobus, pojazd został zatrzymany. W środku odnaleziono 3-letniego chłopca. Dziecku nic się nie stało.
Chłopiec został następnie bezpiecznie przekazany matce. Cała sytuacja zakończyła się więc szczęśliwie, choć przy innym przebiegu zdarzeń kilkulatek mógł znaleźć się sam kilka kilometrów od miejsca, z którego odjechał.
Policjanci sprawdzili również stan trzeźwości 40-letniej kobiety. Badanie wykazało, że matka była trzeźwa.
W tym przypadku bardzo duże znaczenie miała szybka reakcja. Nie trzeba było szukać dziecka jednocześnie na wielu ulicach ani sprawdzać kolejnych autobusów. Informacja szybko trafiła do służb i dyspozytora MPK, dzięki czemu możliwe było ustalenie konkretnego pojazdu.
Takie sytuacje mogą zdarzyć się również w Warszawie. Najtrudniejsze są momenty wsiadania i wysiadania
Historia z Siedlec dotyczy problemu dobrze znanego również rodzicom korzystającym z komunikacji w Warszawie. Najbardziej ryzykowny jest moment, kiedy część rodziny znajduje się już w autobusie lub tramwaju, a pozostali dopiero wsiadają. Kilkuletnie dziecko może wejść do pojazdu pierwsze, podczas gdy opiekun pomaga drugiemu dziecku, składa wózek albo na moment odwraca uwagę.
Możliwy jest też odwrotny scenariusz – rodzic wysiada, a dziecko zostaje w pojeździe tuż przed zamknięciem drzwi. W godzinach szczytu, przy dużej liczbie pasażerów, wystarczy kilka sekund.
Dlatego przy podróży z kilkorgiem małych dzieci najlepiej jeszcze przed przyjazdem autobusu ustalić prostą zasadę: dziecko nie wsiada i nie wysiada samo. Najmłodsze powinno pozostawać bezpośrednio przy opiekunie, szczególnie gdy pojazd już stoi na przystanku.
Dziecko odjechało autobusem bez opiekuna. Co zrobić?
Policyjny przypadek z Siedlec pokazuje, że w takiej sytuacji liczą się przede wszystkim pierwsze minuty. Samodzielne bieganie za autobusem czy próba zgadywania, gdzie wysiądzie kilkuletnie dziecko, może tylko opóźnić działania.
Jeżeli małe dziecko odjedzie środkiem komunikacji bez opiekuna, należy:
- natychmiast zadzwonić pod 112,
- podać dokładną nazwę przystanku, z którego odjechał pojazd,
- przekazać numer linii i kierunek jazdy, jeśli są znane,
- opisać wygląd i ubranie dziecka,
- powiedzieć, ile czasu minęło od odjazdu autobusu lub tramwaju,
- wykonywać polecenia operatora numeru alarmowego i nie oddalać się bez potrzeby z miejsca, z którego dziecko odjechało.
Policja przypomina, że w przypadku zaginięcia dziecka nie trzeba czekać określonej liczby godzin na zgłoszenie. Gdy małe dziecko nagle znika z pola widzenia i nie wiadomo, gdzie się znajduje, służby należy powiadomić od razu.
W Siedlcach właśnie taki szybki telefon uruchomił działania policjantów i przewoźnika. Autobus został odnaleziony, a 3-latek cały i zdrowy wrócił do swojej mamy.
Źródło: Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.