Miesiąc bez pociągów do Warszawy. Zamknięcie akurat na start roku szkolnego
Uczniowie i pracownicy dojeżdżający z Radzymina i Nieporętu do Warszawy będą musieli przez cały wrzesień obejść się bez pociągu – a zaczyna się to dokładnie w dniach, gdy dzieci wracają do szkół po wakacjach. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że od 31 sierpnia do 30 września 2026 roku odcinek Wieliszew – Radzymin na linii kolejowej nr 10 zostanie całkowicie zamknięty z powodu oczyszczenia i naprawy toru. To właśnie tędy biegnie warszawska Szybka Kolej Miejska linii S40, która na czas prac znacznie skróci swoją trasę.
S40 pojedzie tylko do Wieliszewa w tygodniu, do Zegrza Południowego w weekendy
W dni powszednie pociągi linii S40 będą kursować wyłącznie do stacji Wieliszew, nie docierając już dalej w stronę Radzymina. W soboty i niedziele trasa będzie nieco dłuższa – składy dojadą do Zegrza Południowego. Przez cały okres zamknięcia z rozkładu znikną też przystanki Nieporęt i Dąbkowizna, które w tym czasie nie będą obsługiwane przez żaden pociąg. Dla mieszkańców tych miejscowości oznacza to konieczność przesiadki na komunikację zastępczą już od pierwszego dnia utrudnień.
Zastępcze autobusy: 27 kursów w tygodniu, 18 w soboty
Ciągłość podróży ma zapewnić linia zastępczej komunikacji autobusowej Z40, kursująca na trasie Legionowo – Radzymin przez między innymi Wieliszew i Nieporęt, a więc dokładnie tam, gdzie wcześniej dojeżdżał pociąg. W dni robocze na trasie pojawi się 27 kursów autobusowych, a w soboty – 18. Autobusy zatrzymują się w pobliżu dotychczasowych przystanków kolejowych, co ma ograniczyć dodatkowe utrudnienia dla osób przyzwyczajonych do konkretnych miejsc przesiadki.
Zmiany też w Kolejach Mazowieckich – i to na dłużej niż miesiąc
Utrudnienia obejmą również pociągi Kolei Mazowieckich. Cztery kursy relacji Sierpc – Tłuszcz zostaną skrócone i będą kończyć bieg już w Legionowie, zamiast jechać dalej w stronę Warszawy dotychczasową trasą. Co istotne, sam odcinek Tłuszcz – Legionowo pozostanie wyłączony z ruchu znacznie dłużej niż trwa remont między Wieliszewem a Radzyminem – jak podają Koleje Mazowieckie, wstrzymanie ruchu na tym fragmencie potrwa od 31 sierpnia aż do 24 października, ponieważ równolegle prowadzony jest osobny remont toru na odcinku Tłuszcz – Wieliszew. W praktyce pasażerowie tej trasy powinni więc planować podróże z wyprzedzeniem nie tylko na wrzesień, ale i na pierwsze trzy tygodnie października.
Dlaczego akurat teraz? To konieczność
PKP PLK tłumaczy termin i zakres prac koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności infrastruktury kolejowej na tym odcinku – to rutynowe, choć czasochłonne prace torowe, nie efekt awarii czy zdarzenia losowego. Warto zaznaczyć, że lokalne samorządy nieznacznie różnią się w komunikatach co do dokładnej daty startu zamknięcia – gmina Radzymin podaje 30 sierpnia, a gmina Nieporęt i sam zarządca infrastruktury 31 sierpnia. Niezależnie od tej jednodniowej rozbieżności, przez cały wrzesień mieszkańcy obu gmin muszą liczyć się z brakiem bezpośredniego połączenia kolejowego z Warszawą.
Zaplanuj dojazd w pierwszych dniach szkoły
Zbieg remontu z pierwszymi tygodniami roku szkolnego oznacza, że rodzice odprowadzający dzieci i uczniowie dojeżdżający samodzielnie powinni doliczyć dodatkowy czas na przesiadkę z autobusu zastępczego na pociąg w Wieliszewie lub Legionowie, zwłaszcza w pierwszych dniach września, gdy na trasie może pojawić się więcej osób niż zwykle testujących nowy rozkład jazdy. Osobom dojeżdżającym do pracy w Warszawie opłaca się sprawdzić dokładne godziny kursowania autobusów linii Z40 jeszcze przed 31 sierpnia, a nie dopiero w pierwszy poniedziałek zamknięcia, kiedy na przystankach można spodziewać się największego zamieszania. Pasażerowie jadący dalej niż do Legionowa – w stronę Tłuszcza – powinni pamiętać, że dla nich utrudnienia nie skończą się wraz z wrześniem, tylko potrwają aż do 24 października.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.